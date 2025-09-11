अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी, क्यों ये लिया फैसला?
अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी, क्यों ये लिया फैसला?

Mumbai: पश्चिमी नौसैनिक कमान के तहत आने वाले क्षेत्रों में पतंग उड़ाने की घटनाओं पर सुरक्षा एजेंसियों ने गंभीर आपत्ति जताई थी. अब इसपर बड़ा फैसला लिया गया है और मुंबई में नौसैनिक अड्डे के पास पतंगबाजी करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है.

Written By  Md Amjad Shoab|Last Updated: Sep 11, 2025, 04:54 PM IST
अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी, क्यों ये लिया फैसला?

Mumbai: मुंबई में नौसैनिक अड्डे के पास पतंगबाजी करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. ये फैसला पश्चिमी नौसैनिक कमान के तहत आने वाले क्षेत्रों में पतंग उड़ाने की घटनाओं पर सुरक्षा एजेंसियों ने गंभीर आपत्ति जतान के बाद लिया गया है. पुलिस कमिश्नर ऑफिस को मिली रिपोर्ट के मुताबिक  आज़ाद नगर और सुंदर नगर इलाकों में लोग पतंग उड़ा रहे हैं, जबकि यही इलाका नौसेना की हवाई गतिविधियों के लिए बेहद संवेदनशील है.

नौसेना के एयर स्टेशन आईएनएस शिक्रा (Naval base INS Shikra) पर नियमित रूप से विमान की लैंडिंग और टेकऑफ होती है. ऐसे में पतंगबाजी जैसी गतिविधियां न सिर्फ विमानों की उड़ान सुरक्षा को खतरे में डाल सकती हैं, बल्कि बड़े हादसे का कारण भी बन सकती हैं.

इन इलाकों में पतंगबाजी पर पूरी तरह से पाबंदी

इसी खतरे के मद्देनजर प्रशासन ने नौसैनिक अड्डे आईएनएस शिक्रा, आज़ाद नगर और सुंदर नगर क्षेत्रों को ‘सेफ एंड फ्री फ्लाइट ज़ोन’ घोषित करने का फैसला लिया है. इसके तहत अब इन इलाकों में पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है.

मुंबई में बड़े पैमाने पर पतंगबाजी होती है

बता दें कि मुंबई बड़े पैमाने पर पतंगबाजी होती है. खासतौर पर मकर संक्रांति के त्यौहार के मौके पर. इससे पहले इसी साल जनवरी महीने में मकर संक्रांति के मौके पर मुंबई पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो गई थी और प्लास्टिक या किसी ऐसे सिंथेटिक पदार्थ से बने पक्के धागे के इस्तेमाल, बिक्री और भंडारण पर पाबंदी लगा दिया था. इसे आमतौर पर चायनीच मांझा या नायलॉन मांझा के रूप में भी जाना जाता है. 

चाइनीज मांझा पर बैन

चाइनीज मांझा से पक्षियों, जानवरों के साथ-साथ इंसानों को गंभीर नुकसान पहुंचता है. मांझा के जद में आने से कई लोगों की मौत की भी खबरें आ चुकी हैं, खासकर त्योहारों के दौरान जब पतंगबाजी होती है.

