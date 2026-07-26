/क्या है बंगाल की अदीना मस्जिद का इतिहास, जिसको लेकर फिर बढ़ा विवाद? 19वीं सदी से पड़ी है वीरान

पश्चिम बंगाल की मालदा जिले में स्थित करीब 700 साल पुरानी ऐतिहासिक अदीना मस्जिद को लेकर फिर ने नया विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है. फिलहाल इस अदीना मस्जिद का बड़ा हिस्सा खंडहर में तब्दील हो चुका है. वर्तमान में यह भारतीय पुरात्व सर्वेक्षण (ASI) की तरफ से संरक्षित राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है.
दरअसल, एक हिंदू दक्षिणपंथी संगठन की ओर से दावा किया गया है यहां पर पहले मंदिर रहा है. इस कारण संगठन से जुड़े लोग इसके बाहर पूजा अर्चना करते नजर आए. इस संगठन ने यहां तक दावा कर दिया है कि यह ऐतिहासिक मस्जिद वास्तव में एक प्राचीन आदिनाथ शिवमंदिर को तोड़कर बनाई गई थी.
इतना ही नहीं, विवाद को और बढ़ाते हुए आदिनाथ पुरातन शिव मंदिर नाम के संगठन ने मस्जिद के निकट एक विशाल शिवलिंग स्थापित करने का ऐलान किया है. इस ऐलान के बाद से पूरे इलाके में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है और यह 700 साल पुरानी मस्जिद की इमारत फिर से चर्चा में आ गई है. वर्तमान में प्रशासन भी एक्टिव हो गया है.
गौरतलब है कि बंगाल के मालदा पांडुआ में स्थित अदीना मस्जिद का निर्माण 1373 ईस्वी में बंगाल सल्तनत के सुल्तान सिकंदर शाह की ओर से कराया गया था. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के अनुसार, यह मध्यकालीन भारत में उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिदों में एक मानी जाती है.
इतना ही नहीं हिंदू संगठन और बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह मूल स्थल वास्तव में भगवान शिव और भगवान विष्णु को समर्पित आदिनाथ मंदिर था. संगठन ने यहां तक दावा किया है कि मस्जिद के पत्थरों और वास्तुकला में हिंदू और बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह वहां पर आज भी देखे जा सकते हैं.
उधर, बीजेपी की गुड गर्वनेंस विंग (उत्तरी बंगाल) की संयोजक और संगठन की मुख्य संरक्षक काजल गोस्वामी ने एक मीडिया संस्थान से बात करते हुए बताया कि तथाकथित मस्जिद के भीतर हिंदू और बौद्ध देवी-देवाताओं की मूर्तियों के अवशेष मौजूद हैं. उनका दावा है कि एक भव्य मंदिर को ध्वस्त करके इस मस्जिद का निर्माण किया गया था.
खास बात है कि इसी साल कलकत्ता हाईकोर्ट में भी इसको लेकर एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ASI ने इस संरक्षित स्मारक की पहचान गलत तरीके से की है और इसको अदीना मस्जिद बताना गलत है.
इतना ही नहीं, इस याचिका में दावा किया गया कि परिसर में हिंदू देवी-देवताओं और धार्मिक प्रतीकों के अवशेष मौजूद हैं. इसलिए इसकी पहचान की जांच दोबारा होनी चाहिए. इस मामले पर अंतिम न्यायिक निर्णय होना बाकी है.
वहीं, भारतीय पुरात्व सर्वेक्षण (ASI) केरिकॉर्ड्स के अनुसार, अदीना मस्जिद का निर्माण साल 1373 ईस्वी में बंगाल के सल्तनत के सुल्तान सिकंदर शाह की ओर से कराया गया था. एएसआई का कहना है कि इसको प्राचीन स्मारक तथा पुरात्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है.