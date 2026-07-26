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क्या है बंगाल की अदीना मस्जिद का इतिहास, जिसको लेकर फिर बढ़ा विवाद? 19वीं सदी से पड़ी है वीरान

बंगाल के मालदा स्थित अदीना मस्जिद इस समय विवादों के घेरे में है. यह मस्जिद करीब 700 साल पुरानी है और वर्तमान में ASI की ओर से संरक्षित राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 26, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 04:28 PM IST
क्या है बंगाल की अदीना मस्जिद का इतिहास, जिसको लेकर फिर बढ़ा विवाद? 19वीं सदी से पड़ी है वीरान

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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