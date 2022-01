6 लाख रुपये जीतने के लिए करना होगा सिर्फ ये आसान काम, हो जाएंगे मालामाल

नई दिल्ली: ज्यादा से ज्यादा पैसा (Money Earn Way) कमाने की चाहत किसे नहीं होती है? और फिर अगर ये पैसा आपकी क्रिएटिविटी के दम पर मिले तो आपकी खुशी और बढ़ जाती है. कुछ ऐसी ही जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके जरिए आप 6 लाख रुपये नकद जीत सकते हैं. जी हां. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर (ministry of culture) ने रंगोली मेकिंग प्रतियोगिता शुरू की है. इसके माध्यम से बेस्ट रंगोली को ईनाम के तौर पर 6 लाख रुपये नकद के साथ-साथ कई अन्य पुरस्कार दिए जाएंगे. Ministry of culture ने एक ट्वीट में लिखा,' #UnityInCreativity 'रंगोली बनाना' प्रतियोगिता की अंतिम तिथि 14.01.2022 है. जल्दी! भाग लें और 6 लाख तक के नकद के साथ अन्य पुरस्कार जीते. बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसका प्रचार दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (DMRC) कर रहा है. डीएमआरसी की तरफ से इसको शेयर किया गया है.

कैसे करें अप्लाई

मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इस प्रतियोगिता को आयोजित कर रहा है. amritmahotsav.nic.in/competitions.htm पर पहुंचने के बाद आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी. इस लिंक पर पहुंचने के बाद आपको 'देश के नाम एक रंगोली सजाओ' लिंक मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा. इसको क्लिक करते ही आपको इस प्रतियोगिता से संबंधित जानकारी मिलेगी. जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि कैसे आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं. जैसे ही आप अंग्रेजी के पार्टिसिपेट कॉलम में जाएंगे आपके सामने पूरी जानकारी आ जाएगी, जिसमें आपको अपने बारे में भरना होगा. ये बहुत ही सरल तरीका है. इसमें आपको अपने द्वारा बनाई गई बेस्ट रंगोली को अपलोड करना होगा.

इन नंबर्स पर फोन करके लें सकते हैं पूरी जानकरी

इसके साथ ही अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है. तो ऐसी स्थिति में सहायता के लिए दिए गए फोन नंबर्स पर भी संपर्क कर सकते हैं. सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक 91 82797 68451 और +91 99992 76781 नंबर पर इस प्रतियोगिता से संबंधित जानकारी ली जा सकती है.