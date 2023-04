Palmistry Tips: जीवनसाथी की हथेली देख जान सकते हैं कई गुप्त राज! इसकी बनावट में छुपे हैं अनेकों रहस्य!

What Your Palm Shape Says: सनातन धर्म में किसी जातक की कुंडली का विशेष महत्व है, इस कुंडली को देखकर ज्योतिष उस शख्स के जीवन में आने वाली कई बड़ी घटनाओं की जानकारी पहले ही दे देते हैं. इसके अलावा आपकी कुंडली ये भी बताती है कि आगे का जीवन कैसा रहने वाला है. इसी तरह सामुद्रिक शास्त्र में शरीर की बनावट और उन पर होने वाले तिल या दूसरे निशानों से भी काफी कुछ पता चलता है. सामुद्रिक शास्त्र के जानकार बताते हैं कि व्यक्ति की हथेली देखकर उसके भाग्य के बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है. इनमें से कुछ बातों का यहां जिक्र किया जा रहा है.

छोटी हथेली का मतलब अगर किसी शख्स की हथेली छोटी होती है, तब ऐसा माना जाता है कि उसका जीवन बहुत खुशहाल रहेगा. जिनकी हथेली छोटी होती है उनके लिए कहा जाता है कि ये साफ मन के लोग होते हैं. इसके अलावा छोटी हथेली वालों में चीजों को जानने और समझने की इच्छा भरपूर होती है. बड़ी हथेली का मतलब सामुद्रिक शास्त्र के जानकारों का कहना है कि जिनके हाथों की हथेली बड़ी होती है, उन्हें आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ऐसे लोगों के सामने पैसे की कमी हमेशा बनी रहती है, लेकिन इनके जीवन में भी सुख हमेशा बरकरार रहता है. पैसों की कमी होने के बावजूद भी ऐसे लोगों के जीवन में सुख-सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती है. कोमल और कठोर हथेली का मतलब कोमल हथेली वालों के लिए सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि ऐसे लोगों के पास सुखों का अंबार होता है. वहीं बात कठोर हथेली वालों की करें, तो ऐसे लोग बेहद कर्मठ होते हैं और अपनी मेहनत से सुख सुविधाओं को प्राप्त करते हैं. कठोर हथेली वालों के लिए कहा जाता है कि इन लोगों में टाइम मैनेजमेंट की कला जबरदस्त होती है और प्रोडक्टिविटि के मामले में भी ये बेहतर होते हैं. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)