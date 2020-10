‘Infantry day’ पर पढिए देश के पहले मिलिट्री ऑपरेशन की कहानी

नई दिल्ली : आज इंफेंट्री दिवस है. देश में आज बड़ी धूमधाम से 'पैदल सेना दिवस' मनाया गया. दुनिया की सबसे बड़ी इन्‍फैंट्री डिविजन (Infantry divison) भारत में है. आज ही के दिन 1947 में जम्मू-कश्मीर को कबायलियों और पाकिस्तान की सेना से बचाने के लिए भारतीय सेना की पहली टुकड़ी श्रीनगर पहुंची थी. ये सभी सिख रेजीमेंट की पहली बटालियन के सैनिक थे जो भारतीय सेना की एक इंफेंट्री रेजिमेंट है. इंफेंट्री का अर्थ है पैदल सेना.

सबसे बड़ी पैदल सेना

भारतीय सेना में कुल 380 इंफेंट्री बटालियन और 63 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन हैं. इस हिसाब से इंफेंट्री की तादाद भारतीय सेना में सबसे ज्यादा है. इंफेंट्री में अलग-अलग रेजिमेंट्स हैं जैसे राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट. इनमें से कई रेजिमेंट्स तो 250 साल से ज्यादा पुरानी हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने इस मौके पर सभी जवानों को बधाई दी है.



Greetings to all ranks of our courageous infantry on the special occasion of Infantry Day. India is proud of the role played by the infantry in protecting our nation. Their bravery continues to motivate millions. pic.twitter.com/R3GmvUcXhf

— Narendra Modi (@narendramodi) October 27, 2020