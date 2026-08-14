/भारत-पाकिस्तानः कायम है 80 साल की दुश्मनी, मगर दोनों का भरोसा किस पर?

India and Pakistan Relation: 15 अगस्त 2026 को भारत की आजादी के 79 साल पूरे हो रहे हैं. स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तैयारियां पूरे देश में चल रही हैं. इससे ठीक एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है. भारत में आज के दिन को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाता है. आजादी के समय से ही दोनों देशों के बीच दुश्मनी चरम पर रही है. समय-समय पर भारत ने पाकिस्तान को आईना भी दिखाया है. हालांकि, समय के साथ ये तनाव लोगों के मन में बढ़ता गया और आज दोनों देशों के नागरिक एक-दूसरे को काफी अलग नजरिए से देखते हैं.