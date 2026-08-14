/भारत-पाकिस्तानः कायम है 80 साल की दुश्मनी, मगर दोनों का भरोसा किस पर?

India and Pakistan Relation: 15 अगस्त 2026 को भारत की आजादी के 79 साल पूरे हो रहे हैं. स्वतंत्रता दिवस के जश्न की तैयारियां पूरे देश में चल रही हैं. इससे ठीक एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है. भारत में आज के दिन को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाता है. आजादी के समय से ही दोनों देशों के बीच दुश्मनी चरम पर रही है. समय-समय पर भारत ने पाकिस्तान को आईना भी दिखाया है. हालांकि, समय के साथ ये तनाव लोगों के मन में बढ़ता गया और आज दोनों देशों के नागरिक एक-दूसरे को काफी अलग नजरिए से देखते हैं.
दरअसल, भारत और पाकिस्तान में तनाव दशकों से जारी है. वर्तमान परिवेश में सीमा विवाद, अतंकवाद, कश्मीर समेत कई मुद्दों को लेकर भारत और पाकिस्तान में लोगों की राय अलग है. इसका सीधा असर लोगों की सोच पर नजर आता है. इस बीच अमेरिकी संस्था Pew Research Center ने हाल में ही एक सर्वे जारी किया है, जिसके आंकड़े बेहद दिलचस्प हैं. यह रिपोर्ट इस बात पर आधारित है कि भारत और पाकिस्तान के लोग एक दूसरे और दुनिया की अन्य बड़ी शक्तियों को किस नजर से देखते हैं.
भारत की 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले आए इस सर्वे ने दिलचस्पी बढ़ा दी है. प्यू रिसर्च बताती है कि पाकिस्तान के करीब 90 फिसदी से अधिक लोग भारत के प्रति नकारात्मक राय रखते हैं. इसके इतर भारत के करीब 78 फीसदी लोग पाकिस्तान के प्रति नकारात्मक राय रखते हैं. इसका सीधा मतलब है कि दोनों देशों की बड़ी आबादी एक दूसरे को लेकर सकारात्मक नजरिया नहीं रखते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, नकारात्मक धारणा वाली बात केवल सरकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आम लोगों की राय में भी सीधा नजर आता है.
रिपोर्ट के मुताबिक, सर्वे में जब लोगों से यह पूछा गया कि उनके देश के लिए सबसे बड़ा भू-राजनीतिक खतरा कौन है, इस स्थिति में भारत के अधिकांश नागरिकों ने पाकिस्तान और पाक के अधिकांश नागरिको ने भारत का नाम लिया. सर्वे के अनुसार, 54 प्रतिशत लोगों ने पाकिस्तान को अपने देश के लिए सबसे बड़ा खतरा माना है.
उधर, पाकिस्तान के करीब 43 प्रतिशत लोगों ने भारत को सबसे बड़ा खतरा माना है. इन आंकड़ों से साफ है कि दोनों देशों के बीच दशकों से चला आ रहा तनाव आज भी आम लोगों की सोच और विदेश नीति को सीधे प्रभावित करता है.
अमेरिकी संस्था के इस सर्वे के अनुसार, भारतीय नागरिकों ने पाकिस्तान के बाद चीन को सबसे बड़ा खतरा माना है. सर्वे में दावा किया गया है कि भारत के करीब 21 फीसदी लोगों ने चीन को अपने देश के लिए सबसे बड़ा खतरा माना है. ऐसे में साफ है कि पाकिस्तान ही भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है.
चूंकि, भारत और चीन के बीच कई मामलों को लेकर लंबे समय से तनाव है. इसमें सबसे बड़ी विवाद की वजह वास्तविक नियत्रण रेखा यानी LAC के पास बढ़ता तनाव है. साल 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ा था. इसके अलावा चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ती रणनीतिक नजदीकी ने भी भारत की सुरक्षा चिंताओं को काफी बढ़ाया है.
पाकिस्तान और चीन की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है. चीन भले अपने फायदे के लिए पाक का इस्तेमाल करता हो, लेकिन पाकिस्तानी नेता ड्रैगन को तवज्जो काफी ज्यादा देते हैं. पाकिस्तान में चीन की ओर से बड़े पैमाने पर इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का काम चल रहा है, जिसमें चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) शामिल है. यही कारण है कि हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी भारत के लिए रणनीतिक लिहाज से एक चिंता की वजह है. भारत के लिए सुरक्षा के लिहाज से हिंद महासागर बेहद अहम है.
प्यू की इस रिसर्च में भारत और पाकिस्तान की चीन को लेकर सोच में एक बड़ा अंतर दिखा. पाकिस्तान के करीब 90 फीसदी से अधिक लोगों की राय चीन के लिए सकारात्मक है. इसके इतर पाकिस्तान के कम से कम 75 फीसदी लोग चीन को अपने देश का सबसे बड़ा सहयोगी मानते हैं. हालांकि, इस बात से भी इनकार नहीं किया जाता है कि चीन केवल अपने फायदे के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है. कई मामलों में चीन ने पाक का साथ वहां छोड़ा है, जहां पर उसको सबसे अधिक अपने सहयोगी की जरूरत रही.
गौर करने वाली बात है पाकिस्तान और चीन के बीच पिछले कुछ सालों में आर्थिक और रणनीतिक संबंधों में काफी मजबूती देखने को मिली है. दोनों रिश्तों की मजबूती और बढ़ाने का काम CPEC करता है. सर्वे में माना गया इसी कारण पाकिस्तान में चीन को लेकर आम लोगों के बीच काफी सकारात्मक धारणा है.
जहां एक ओर पाकिस्तान ने चीन को अपने सबसे बड़े सहयोगी के तौर पर माना है, तो भारत में चीन को लेकर यह स्थिति बिल्कुल उलट है. भारत में चीन को हमेशा प्रमुख चुनौतियों के तौर पर गिना जाता है. गलवान संघर्ष, सीमा विवाद, चीन की सैन्य गतिविधियां और पाकिस्तान के साथ उसकी साझेदारी जैसे मुद्दों ने भारत में चीन की धारणा को काफी प्रभावित किया है.
इस सर्वे से पता चलता है कि एक ही देश चीन को लेकर भारत और पाकिस्तान का नजरिया एक-दूसरे के बिल्कुल विपरीत है. जहां पाकिस्तान में चीन को सबसे बड़ा सहयोगी माना जाता है, तो भारत में उसको प्रमुख रणनीतिक चुनौती माना जाता है.
इस सर्वे का सबसे बड़ा हिस्सा और दिलचस्प पहलू भारत और रूस के रिश्तों को लेकर सामने आया है. सर्वे के अनुसार, भारत में रूस को लेकर एक मजबूत और सकारात्मक धारणा बनी हुई है. सर्वे के मुताबिक, 36 प्रतिशत भारतीयों ने रूस को अपने देश का सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी बताया है. इसके अलावा 16 प्रतिशत भारतीयों ने अमेरिका को सहयोगी माना है.
बता दें कि भारत और रूस के बीच रक्षा, ऊर्जा और कूटनीतिक संबंध काफी लंबे समय से रहे हैं. यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस के साथ अपने संबंधों को खत्म नहीं किया. जहां एक ओर रूस के साथ भारत के संबंध अच्छे और भरोसेमंद रहे हैं, तो इसके इतर पाकिस्तान में रूस को लेकर सकारात्मक धारणा नजर नहीं आती है.
अमेरिका को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के नजरिए में काफी अंतर है. भारत और अमेरिका को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार के तौर पर देखा जाता है. सर्वे में अमेरिका की तुलना में भारतीयों ने रूस को अधिक महत्वपूर्ण सहयोगी करार दिया है. उधर, अमेरिका को लेकर पाकिस्तान की धारणा काफी अलग है. वहां पर बड़ी संख्या में लोग अमेरिका को अपने देश के लिए खतरा करार देते रहे हैं.
प्यू रिसर्च के सर्वे का एक अहम पहलू यह भी रहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्तों में भारी अविश्वास नजर आया. सर्वे के मुताबिक भारत की बड़ी अबादी ने माना कि भारत सरकार और भारत के नागरिक हमेशा पाकिस्तान से एक अच्छा संबंध चाहते हैं. हालांकि, अधिकांश भारतीयों को यह लगता है कि पाकिस्तान की सरकार और वहां के लोग संबंध सुधारने पर विचार नहीं करते हैं.
ठीक इससे इतर पाकिस्तान की बड़ी संख्या का मानना है कि वहां की सरकार भारत के साथ अच्छे संबंध चाहती है, लेकिन नई दिल्ली उनके देश के साथ अच्छे संबंध नहीं चाहती है. इससे पता चलता है कि दोनों देशों के बीच विश्वास की गहरी कमी है.