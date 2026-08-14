Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /Explainer
  • /भारत-पाकिस्तानः कायम है 80 साल की दुश्मनी, मगर दोनों का भरोसा किस पर?

भारत-पाकिस्तानः कायम है 80 साल की दुश्मनी, मगर दोनों का भरोसा किस पर?

भारत और पाकिस्तान के बीच 80 साल से दुश्मनी कायम है. इस बीच एक सर्वे सामने आया है, जिसमें दोनों देशों के नागरिकों के नजरिए को समझने की कोशिश की गई है. दोनों देशों के नागरिको के विचार काफी भिन्न और दिलचस्प हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 14, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 11:49 AM IST
भारत-पाकिस्तानः कायम है 80 साल की दुश्मनी, मगर दोनों का भरोसा किस पर?
Image Credit: भारत और पाकिस्तान के लोगों का चीन को लेकर नजरिया बिल्कुल अलग है. (फोट- एआई)

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
तेज रफ्तार Rapido बाइक से कूद गई महिला, सुनसान रास्ते पर ले जाने का आरोप
2
3
4
5