कोकबोरोक दिवस का नाम सुना है? इतिहास के आईने में छिपी है रोचक दास्‍तान

Tripura: त्रिपुरा में 19 जनवरी को 48वां कोकबोरोक दिवस मनाया गया जो 1979 में कोकबोरोक भाषा को राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिलने की याद दिलाता है. कोकबोरोक त्रिपुरी समुदाय सहित कई जातियों की मातृभाषा है और 2011 की जनगणना के अनुसार इसे 8,80,537 लोग बोलते हैं.

 

Jan 19, 2026
Kokborok Day: त्रिपुरा में 48वें कोकबोरोक दिवस के अवसर पर सोमवार को उत्साह और गर्व का माहौल है. यह दिन 19 जनवरी को हर साल मनाया जाता है जो 1979 में कोकबोरोक भाषा को त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा के रूप में पहली मान्यता मिलने की याद दिलाता है.

कोकबोरोक त्रिपुरा के मूल निवासी त्रिपुरी समुदाय की प्राचीन और जीवंत भाषा है, जो हजारों वर्षों से बोली जा रही है. जानकारी के अनुसार, कोकबोरोक, जो देबबर्मा (त्रिपुरी), रियांग, त्रिपुरा, जमातिया, नोआतिया, कलाई, रूपिनी, मुरासिंग और उचोई समुदायों की मातृभाषा है, को त्रिपुरा राज्य की राज्य भाषाओं में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है. 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, कोकबोरोक बोलने वाले लोगों की संख्या 8,80,537 है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 23.97% है. कोकबोरोक शब्द का अर्थ भी इसकी जड़ों की ओर इशारा करता है- ‘कोक’ यानी भाषा और ‘बोरोक’ यानी मानव, अर्थात ‘मनुष्यों की भाषा’. इतिहासकारों के अनुसार, कोकबोरोक का उल्लेख त्रिपुरा के शाही अभिलेखों और लोककथाओं में भी मिलता है. लंबे समय तक यह भाषा मौखिक परंपरा के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही. 

 

मल्लिकार्जुन खरगे ने लोगों को दी बधाई

इस अवसर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने त्रिपुरा के लोगों को शुभकामनाएं दी. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स पोस्ट में लिखा कि कोकबोरोक दिवस के अवसर पर त्रिपुरा के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं. यह खास दिन कोकबोरोक भाषा का जश्न मनाता है. यह एक प्राचीन, सांस्कृतिक रूप से जीवंत स्वदेशी भाषा है जो हजारों सालों से बोली जा रही है और यह भारत की विविधता और साझा मूल्यों की समृद्धि को उजागर करती है.

कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल ने एक पोस्ट में लिखा कि हम कोकबोरोक दिवस पर त्रिपुरा में अपने बहनों और भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं. यह दिन 1979 में कोकबोरोक को आधिकारिक भाषा के रूप में मिली शुरुआती मान्यता की याद दिलाता है. यह दिन एकता लाए और हमारी विविध संस्कृतियों और समृद्ध विरासत पर गर्व करने की प्रेरणा दे.

त्रिपुरा के जनजातीय कल्याण मंत्री विकास देववर्मा ने लिखा कि कोकबोरोक दिवस के अवसर पर त्रिपुरा के सभी लोगों को प्यार और शुभकामनाएं. यह दिन राज्य में खुशियां और समृद्धि लाए. 48वें कोकबोरोक दिवस के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. कोकबोरोक हमारे लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और पहचान को दर्शाता है. इस महत्वपूर्ण दिन पर, आइए हम इस कीमती भाषा को संरक्षित करने, बढ़ावा देने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराएं. साथ मिलकर, हम गर्व और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ते हैं.

