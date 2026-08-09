/लेजर लाइट से भटका पायलट का ध्यान, हवा में चक्कर लगाती रही मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट, टला हादसा

Kolkata Airport Laser Incident: मलेशिया से कोलकाता आ रही मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH-184 शनिवार रात एक बड़े हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बच गई. नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग से ठीक पहले विमान के कॉकपिट पर जमीन से एक तेज लेजर बीम मारी गई, जिससे पायलट की आंखों के आगे क्षणभर के लिए अंधेरा छा गया और वह दिशा भ्रम का शिकार हो गया. हालांकि, पायलट की सूझबूझ से विमान को हवा में ही चक्कर लगाने के बाद सुरक्षित लैंड करा लिया गया. विमान में सवार सभी 159 यात्री और क्रू मेंबर्स पूरी तरह सुरक्षित हैं.
हवाई अड्डे के सूत्रों के मुताबिक, मलेशिया एयरलाइंस की यह उड़ान शनिवार रात 11:20 बजे कोलकाता में उतरने वाली थी, जब विमान रनवे से लगभग आठ समुद्री मील (Nautical Miles) की दूरी पर था, तभी मध्यमग्राम-बारासात इलाके की तरफ से कॉकपिट की ओर एक तेज लेजर लाइट चमकाई गई.
अचानक पड़ी इस तेज रोशनी से पायलट का ध्यान भटक गया और उसकी आंखों की रोशनी कुछ सेकंड्स के लिए प्रभावित हुई. जोखिम न लेते हुए पायलट ने तय समय पर लैंडिंग टाल दी और आसमान में एक चक्कर लगाने के बाद रात करीब 11:25 बजे विमान को रनवे पर सुरक्षित उतारा.
एयरलाइन ने एयरपोर्ट अधिकारियों को इस घटना की सूचना दी. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कोलकाता एयरपोर्ट प्रशासन ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.
कोलकाता एयरपोर्ट के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया, 'हवाई अड्डे के आसपास लेजर लाइट का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित है. ऐसी घटनाएं कभी-कभी सामने आती हैं, जो विमान संचालन और सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती हैं. मामला पुलिस के ध्यान में ला दिया गया है और इसकी जांच की जा रही है.'
यह पहला मौका नहीं है, जब कोलकाता में पायलटों ने लेजर बीम के कारण लैंडिंग या टेक-ऑफ में परेशानी की शिकायत की हो. इससे पहले साल 2025 में दुर्गा पूजा के दौरान श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब पंडाल के पास लगाई गई लेजर लाइटों से भी पायलटों का ध्यान भटका था, जिसके बाद पायलटों की कड़ी आपत्ति के बाद उस लेजर शो को बंद करवा दिया गया था. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर किन लोगों ने इस खतरनाक घटना को अंजाम दिया है.