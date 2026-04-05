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Hindi Newsदेशकोलकाता: अमित शाह के कार्यक्रम में सुरक्षा चूक या साजिश? EC ने DCP समेत 5 को किया सस्पेंड

कोलकाता: अमित शाह के कार्यक्रम में सुरक्षा चूक या साजिश? EC ने DCP समेत 5 को किया सस्पेंड

EC Action on Kolkata Police: 1 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के काफिले के पास हुए तनाव ने अब प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने कड़ी कार्रवाई की है. EC ने कोलकाता पुलिस के 5 अधिकारियों को निलंबित करने का निर्देश दिया है. 

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 05, 2026, 10:29 AM IST
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अमित शाह की मौजूदगी में सुरक्षा चूक! कोलकाता पुलिस पर EC का एक्शन (Photo- AI)
अमित शाह की मौजूदगी में सुरक्षा चूक! कोलकाता पुलिस पर EC का एक्शन (Photo- AI)

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के चुनावी माहौल के बीच कोलकाता में एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है. भारत के चुनाव आयोग ने सुरक्षा में लापरवाही के आरोप में कोलकाता पुलिस के चार कर्मियों को निलंबित कर दिया है. इन सस्पेंड अधिकारियों में एक डीसीपी रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं, जिससे इस मामले की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है. यह कार्रवाई 2 अप्रैल को अलीपुर स्थित सर्वे बिल्डिंग के बाहर हुई एक घटना से जुड़ी है. उसी दिन भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे. इस दौरान वहां कानून-व्यवस्था को लेकर स्थिति बिगड़ गई थी और सुरक्षा व्यवस्था में चूक सामने आई थी.

चुनाव आयोग ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए तुरंत हस्तक्षेप किया और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कदम उठाए. साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर सुरक्षा में यह चूक कैसे हुई? कोलकाता पुलिस में एक अहम प्रशासनिक कार्रवाई के तहत चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है. इस सूची में दक्षिण संभाग के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DC-II) सिद्धार्थ दत्ता का नाम सबसे प्रमुख है. उनके अलावा अलीपुर पुलिस स्टेशन के अधिकारी प्रभारी (OC) प्रियंकर चक्रवर्ती, अतिरिक्त अधिकारी प्रभारी (Addl. OC) चंडी चरण बनर्जी और वहीं तैनात सार्जेंट सौरभ चटर्जी भी इस कार्रवाई की जद में आए हैं.

चुनाव आयोग ने उठाया सख्त कदम

इन सभी अधिकारियों पर हुई यह कार्रवाई पुलिस महकमे में हलचल पैदा कर रही है और इसे अनुशासन और जवाबदेही के लिहाज से एक कड़ा कदम माना जा रहा है.
चुनाव आयोग ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. आयोग ने साफ निर्देश दिए हैं कि संबंधित पुलिस अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाए. आयोग ने यह भी कहा है कि उसके निर्देशों का बिना किसी देरी के पालन सुनिश्चित किया जाए. साथ ही, इस पूरी कार्रवाई की अनुपालन रिपोर्ट 5 अप्रैल 2026 को सुबह 11 बजे तक आयोग को भेजना अनिवार्य होगा.

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नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे सुवेंदु अधिकारी 

इसके अलावा, आयोग ने कोलकाता पुलिस के दक्षिण संभाग में खाली हुए अहम पदों को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं. DC-II (दक्षिण संभाग), अलीपुर के ओसी (OC) और अतिरिक्त ओसी (Addl. OC) के रिक्त पदों को भरने के लिए तुरंत प्रस्ताव भेजने को कहा गया है, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित न हो. भबानीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया. इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य भी मौजूद रहे, जिससे इस नामांकन को खास राजनीतिक महत्व मिल गया. सुवेंदु अधिकारी इस बार दो सीटों भबानीपुर और नंदीग्राम से चुनावी मैदान में हैं. बीजेपी ने उन्हें दोनों ही क्षेत्रों से उम्मीदवार बनाकर साफ संकेत दिया है कि पार्टी इन सीटों पर पूरी ताकत झोंकने के मूड में है.

एनआईए कर रही है मामले की जांच

मालदा घटना की जांच अब तेज़ रफ्तार पकड़ चुकी है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) लगातार दूसरे दिन भी मौके पर डटी रही और पूरे घटनाक्रम को बारीकी से समझने की कोशिश की. एजेंसी की टीम ने घटनास्थल से जुड़े वीडियो सबूत इकट्ठा किए, स्थानीय दुकानदारों से बातचीत की और आसपास के गांवों में जाकर लोगों से जानकारी जुटाई. जांच अधिकारियों का मानना है कि इन सभी तथ्यों को जोड़कर घटना की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी. वहीं, सूत्रों के मुताबिक NIA अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में अपनी शुरुआती रिपोर्ट पेश कर सकती है. इसके साथ ही, इस मामले में पहले से गिरफ्तार किए गए लोगों से भी आगे की पूछताछ की संभावना जताई जा रही है, ताकि साजिश के हर पहलू को समझा जा सके.

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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