'हमें पूजा में नहीं बुलाया जाता था...', बाकियों से अलग इस रूप में दुर्गा माता को पूज रहा ट्रांसजेंडर समुदाय, बनाया अनोखा पंडाल

Kolkata Durga Pooja Pandal: पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इस साल दुर्गा पूजा पंडाल में मां दुर्गा के अर्द्धनारीश्वर स्वरूप को दिखाया गया है. यह पंडाल काफी चर्चा में है.
Navratri 2025: देश में इन दिनों नवरात्रि की घूम है. पश्चिम बंगाल में इस दौरान दुर्गा माता के पंडाल बनाकर सजाए जा रहा हैं. इस साल भी इन पंडालों की अलग-अलग थीम है. कोलकाता में भी मां दुर्गा का पंडाल बनाया गया है, जो काफी चर्चा में हैं. इसमें मां दुर्गा के अर्द्धनारीश्वर स्वरूप को दिखाया गया है.
बता दें कि इस माता दुर्गा के इस पांडाल को ट्रांसजेंडर समुदाय की ओर से तैयार किया गया है. इसको लेकर ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट रंजीता सिन्हा ने कहा कि दुर्गा पूजा में सभी शामिल होते है, लेकिन ट्रांसजेंडर इसमें शामिल नहीं होते. ऐसे में उनके लिए स्पेशल पांडाल की व्यवस्था की गई है.
#WATCH | Kolkata, West Bengal | Transgender activist Ranjita Sinha says, "We've been celebrating this Ardhanarishvara Puja for the past eight years... We started it because our transgender community is considered untouchable, where people laughed at the mere sight of transgender… https://t.co/JOAYl8kWdZ pic.twitter.com/6teVmh06t4
— ANI (@ANI) September 27, 2025
सिन्हा ने कहा,' हम पिछले 8 सालों से अर्धनारीश्वर पूजा मनाते आ रहे हैं. हमने इसकी शुरुआत इसलिए की क्योंकि हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय को अछूत माना जाता है, जहां लोग ट्रांसजेंडर लोगों को देखते ही हंसते थे.'
सिन्हा ने कहा,' हमारे समुदाय को बहुत से कलंक सहने पड़े. हमें पूजा में नहीं बुलाया जाता था.हमारे जैसे लोग घर पर रोते थे और बाहर नहीं जा पाते थे क्योंकि घर से बाहर निकलने पर परिवार और समाज में कलंक लगता था. इसलिए हमने यह पूजा शुरू की. हमारा पूरा परिवार यहां आता, साथ बैठता और इस पूजा का उत्सव मनाता है. हमने देवी अर्धनारीश्वर की रचना इस तरह की क्योंकि हमारे भीतर ट्रांस पुरुष और ट्रांस महिलाएं हैं. इस रूप के माध्यम से हम दर्शाते हैं कि प्रकृति, पुरुष और स्त्री, सभी एक साथ विद्यमान हैं.'
बता दें कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा को लेकर अलग-अलग थीम के पंडाल बनाए गए हैं. इनमें से सबसे चर्चित ऑपरेशन सिंदूर की थीम वाला पंडाल था, हालांकि प्रशासन के आदेश के बाद यह पंडाल हटा दिया गया. प्रशासन ने पंडाल की थीम ऑपरेशन सिंदूर रखने को लेकर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद पूजा आयोजकों ने इसे हटा दिया था.
कोलकाता में दुर्गा पूजा के पंडाल में मां दुर्गा के अर्धनारीश्वर स्वरूप को दिखाया गया है, जो काफी चर्चा में है. यह पंडाल ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा तैयार किया गया है.
ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट रंजीता सिन्हा ने कहा कि अर्धनारीश्वर स्वरूप का पंडाल इसलिए बनाया गया है क्योंकि ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग अक्सर समाज में कलंक और भेदभाव का सामना करते हैं. इस रूप के माध्यम से वे दर्शाते हैं कि प्रकृति, पुरुष और स्त्री, सभी एक साथ विद्यमान हैं.
