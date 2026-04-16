Blog: कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हमनशीं....

West Bengal Election 2026: ‘पुराने जमाने की, नगर-देवता की और ग्राम-देवता की कल्पनाएं आज भी मान्य होतीं तो मैं कहता कि कोलकाता का नगर-देवता जरूर कोई रोमांटिक कलाकार है. ऐसा लगता है कि इस शहर की बनावट, गठन, जिंदगी और रहन-सहन में कोई बंधे-बंधाये नियम नहीं, कहीं कोई कसाव नहीं, हर जगह एक स्वच्छन्द खुलाव, एक बिखरी हुई-सी अनियमितता.’ धर्मवीर भारती ने ये शब्द इलाहाबाद के लिए लिखे थे लेकिन कोलकाता शहर को बयां करने के लिए मुझे इससे बेहतर शब्द नहीं मिले.

दरअसल, कोलकाता एक ऐसा शहर है, जिसे आप मैप पर नहीं, बल्कि महसूस करके समझ सकते हैं. यहां की हर गली एक कहानी कहती है- चाहे वो नॉर्थ कोलकाता की पुरानी हवेलियां हों या राजरहाट के चमचमाते आसमान छूते टॉवर.

विक्टोरिया मेमोरियल, राइटर्स बिल्डिंग, फोर्ट विलियम, हावड़ा ब्रिज, कॉलेज स्ट्रीट, पार्क स्ट्रीट और चौरंगी जैसी जगहें केवल पर्यटन स्थल नहीं हैं, बल्कि ये वे 'लिविंग म्यूजियम' हैं, जहां हर मोड़ पर इतिहास सांस लेता है.

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आसान भाषा में कहें तो ये शहर अमीरी और गरीबी, परंपरा और आधुनिकता का एक अद्भुत मिश्रण है. वैसे कोलकाता केवल एक शहर नहीं है, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के परिवर्तन की प्रयोगशाला रहा है. ये वो जगह है जहां की हर ईंट से इतिहास की एक कहानी सुनाई देती है.

हुगली नदी के शांत पानी में आज भी वह अक्स दिखता है, जो कभी मध्यकालीन नवाबों की जागीर था, फिर ब्रिटिश साम्राज्य का 'मुकुट' बना और आज भारत की 'सांस्कृतिक राजधानी' के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है.

इतिहास के पन्नों को पलटें तो साल 1690 का जिक्र आता है. ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एजेंट जॉब चार्नाक को पहले कोलकाता का संस्थापक माना जाता था. उस वक्त यह इलाका दलदली था और घने जंगलों से घिरा हुआ था. चार्नाक को यहां व्यापार के लिए एक सुरक्षित बंदरगाह की तलाश थी.

उसने मुगल राजकुमार अजीम-उस-शान से बातचीत की और 1698 में स्थानीय जमींदार सावर्णा राय चौधरी परिवार से सुतनुती, कालिकाता और गोबिंदपुर इन तीनों गांवों की जमींदारी के अधिकार हासिल कर लिए.

इन तीन गांवों की जमींदारी के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ 1300 रुपये चुकाए थे. इसी छोटी सी राशि ने भविष्य के उस 'महानगर' का सौदा कर दिया, जिसे आगे चलकर 'लंदन के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शहर' बनना था.

हालांकि, आधुनिक शोध और कानूनी फैसलों में जॉब चार्नाक को कोलकाता का संस्थापक माने जाने के दावे को चुनौती दी गई है, 2003 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने जॉब चार्नाक को कलकत्ता शहर को बसाने वाला मानने से इनकार कर दिया.

कोर्ट ने कहा कि उनका नाम स्कूली पाठ्यपुस्तकों, आधिकारिक दस्तावेजों और वेबसाइटों से हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि इस शहर को बसाने का श्रेय किसी एक अंग्रेज को नहीं दिया जा सकता. लेकिन आधुनिक कोलकाता की कहानी वहीं से शुरू होती है.

जमींदारी मिलते ही अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए किलेबंदी शुरू कर दी. 1700 में पहले फोर्ट विलियम का निर्माण पूरा हुआ (इसका नाम इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था).

1707 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे एक स्वतंत्र प्रेसीडेंसी घोषित कर दिया. अब यह क्षेत्र केवल व्यापारिक केंद्र नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक गतिविधियों का अड्डा बन गया.

कोलकाता की कहानी नवाब सिराजुद्दौला के बिना अधूरी है. 1756 में नवाब ने अंग्रेजों को चुनौती दी और कोलकाता पर कब्जा कर लिया. उन्होंने इसका नाम बदलकर अपने नाना अलीवर्दी खान के सम्मान में 'अलीनगर' रख दिया. हालांकि, यह बदलाव बहुत कम समय के लिए था. 1757 में प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की जीत ने फिर से कोलकाता की चाबी अंग्रेजों के हाथों में सौंप दी.

वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में कोलकाता को आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया. इसके बाद शहर का भूगोल पूरी तरह बदल गया. साथ ही 19वीं सदी में यहां वह 'पुनर्जागरण' शुरू हुआ, जिसने पूरे देश की सोच बदल दी.

राजा राममोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे महापुरुषों ने सती प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ यहीं से जंग शुरू की. लेकिन कोलकाता का यह पुनर्जागरण केवल सामाजिक सुधारों तक सीमित नहीं था, यह एक आध्यात्मिक क्रांति भी थी. इसी दौर में कोलकाता के पास दक्षिणेश्वर के मंदिर में एक साधारण से दिखने वाले पुजारी रामकृष्ण परमहंस ने पूरी दुनिया को 'सर्वधर्म समभाव' का पाठ पढ़ाया. उन्होंने सिखाया कि ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है.

परमहंस की इसी ऊर्जा को उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया में फैलाया. 1893 के शिकागो धर्म संसद में जब विवेकानंद ने ‘मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों’ कहकर अपना संबोधन शुरू किया, तो उसकी गूंज कोलकाता की इन्हीं तंग गलियों से निकली थी.

विवेकानंद ने कोलकाता को केंद्र बनाकर 'रामकृष्ण मिशन' की स्थापना की, जिसने अध्यात्म को कर्मकांडों से निकालकर मानवता की सेवा से जोड़ दिया. बेलूर मठ की शांति और दक्षिणेश्वर की दिव्यता आज भी इस शहर के शोर-शराबे के बीच एक आध्यात्मिक संतुलन बनाए रखती है.

कोलकाता की कहानी में साल 1911 एक बड़ा बदलाव लेकर आया. बढ़ते क्रांतिकारी आंदोलनों और प्रशासनिक कारणों से अंग्रेजों ने राजधानी को कोलकाता से हटाकर दिल्ली स्थानांतरित कर दिया. लेकिन इससे कोलकाता का महत्व कम नहीं हुआ.

राजनीतिक राजधानी छिन जाने के बाद भी कोलकाता भारत की 'सांस्कृतिक और आर्थिक राजधानी' बना रहा. रवींद्रनाथ टैगोर, सत्यजीत रे और सुभाष चंद्र बोस जैसी हस्तियों ने इस शहर को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया तो सिंगापुर के संस्थापक और पीएम ली कुआन यू ने कहा था कि वे सिंगापुर को कलकत्ते की तरह बनाना चाहते हैं. क्योंकि उस समय तक कोलकाता दुनिया के बड़े औद्योगिक केंद्रों में से एक था.

वैसे अभी तक हम इस शहर के एक ही पक्ष की चर्चा कर रहे हैं. दरअसल, कोलकाता एक ऐसा शहर है, जो इतने उपनामों से जाना जाता है कि आप सोच में पड़ जाएंगे कि कौन सा उपनाम इसकी व्याख्या कर पाएगा. मसलन द सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ स्वीट्स, साइंस सिटी, गेटवे ऑफ ईस्ट, ब्लैक सिटी, लंदन ऑफ द ईस्ट.

कोलकाता का मिठाई प्रेम जगजाहिर है. यहां के रसगुल्ले या संदेश का नाम सुनकर ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा.

प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक डोमिनिक 1950 के दशक में कोलकाता आए. यहां रहने के बाद उन्होंने कहा था कि कलकत्ता में वो अपनापन और आत्मीयता है, जो भारत के किसी और शहर में नहीं मिली. उन्होंने अपनी कालजयी किताब को नाम दिया- 'सिटी ऑफ जॉय' (City of Joy).

यह नाम केवल एक शीर्षक नहीं, बल्कि इस शहर का चरित्र बन गया. कोलकाता की सबसे बड़ी ताकत इसकी आत्मीयता है. यह भारत का शायद एकमात्र ऐसा महानगर है जो आपसे आपकी पहचान नहीं पूछता. यहां आपको बंगाली आए या न आए, यह शहर आपको अपनी बाहों में समेट लेता है. ये शहर हमें याद दिलाता है कि विकास केवल कंक्रीट की इमारतों से नहीं आता, बल्कि उन विचारों और यादों से भी आता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती हैं.

शहर ने सल्तनत और साम्राज्य का वैभव देखा है. अब यह अपनी जड़ों की ओर लौटते हुए खुद को आधुनिक रूप में ढालने की कोशिश कर रहा है. चुनौती कठिन है, लेकिन 'सिटी ऑफ जॉय' ने हमेशा वापसी करना सीखा है.

वैसे आप लोग सोचेंगे कि आज कोलकाता की हम इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं तो आपको बता दें कि कोलकाता में अभी चुनाव होने वाले हैं. यहां की जनता लोकतंत्र को लेकर जरूर ऐसा संदेश देगी, जिससे हम कह पाएंगे कि ये शहर आज भी भारत की 'चेतना' है. जैसा कि गोपाल कृष्ण गोखले ने कभी कहा था- बंगाल जो आज सोचता है, भारत कल सोचेगा.

फिलहाल 2026 में जब तकनीक ने दूरियां बढ़ा दी हैं, कोलकाता की गलियों में वह 'आत्मीयता' जीवित है, जो हर आने वाले को यह कहने पर मजबूर कर देती है- ‘आमी तोमाके भालोबाशी ’ (मैं तुमसे प्यार करता हूं).

शायद इसलिए पेंशन के सिलसिले में कोलकाता गए गालिब को ये शहर ऐसा भाया कि उन्होंने ये पंक्ति लिख डाली- ‘कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हमनशीं, इक तीर मेरे सीने में मारा कि हाय-हाय.’