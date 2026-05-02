थाना में बैठे ऑन ड्यूटी... INSAS राइफल तानकर भौकाल मचा रहे थे दारोगा जी, टीएमसी की शिकायत पर सस्पेंड; बात ही थी कुछ ऐसी

West Bengal News: पश्चिम बंगाल के एक थाने में एक तेजतर्रार दारोगा की सोशल मीडिया पोस्ट ने 2012 में रिलीज दबंग-2 फिल्म की याद दिला दी, जिसका गाना 'थाना में बैठे ऑन ड्यूटी बजावें हाए... ' खूब पॉपुलर हुआ था. पश्चिम बंगाल के सियासी तनाव के माहौल के एक फोटो के जरिए टशन दिखाना एक थानेदार को महंगा पड़ गया. शिकायत मिलते ही उन्हे तत्काल सस्पेंड कर दिया गया. हुआ ये कि सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई तस्वीर में दारोगा जी हाथ में इंसास राइफल लिए पोज दे रहे थे. अपनी धांसू फोटो पर थानेदार गौतम दास ने कैप्शन दिया- ‘नए असाइनमेंट के लिए तैयार'. फोटो वायरल होते ही बंगाल पुलिस के आलाधिकारियों पर पहुंची और थानेदार पर गाज गिर गई.

गौरतलब है कि इंटरनेट की गलियों में 'सिंघम' और 'दबंग' जैसे तेजतर्रार पुलिसवालों को खूब तवज्जो मिलती है. उनकी फैन फॉलोइंग रील और वीडियोज पर इतना प्यार लुटाती है कि उन्हें चंद घंटों में लाखों लाइक्स, कमेंट और शेयर मिल जाते हैं. अब इसे गौतम दास का बैडलक कहें या सोशल मीडिया पर ऐसी फोटो पोस्ट करने की टाइमिंग गलत थी. इस बहस से इतर उनकी पोस्ट डिलीट हो गई है.

क्या था पूरा मामला

टीएमसी ने चुनाव आयोग और पुलिस के आलाधिकारियों से इस पोस्ट की शिकायत की. टीएमसी नेताओं ने कहा कि राज्य में वोटिंग के बाद काउंटिंग के पहले ईवीएम की सुरक्षा को लेकर तनाव है और ये थानेदार साहब फोटोशूट करा रहे हैं, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने अपने अधिकारी पर ऐक्शन ले लिया. कालीघाटा थाना प्रभारी गौतम दास सस्पेंड हुए तो उनकी जगह, चमेली मुखर्जी को कालीघाट थाना का नया प्रभारी बनाया गया है.

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TMC ने अपनी शिकायत में लिखा कि थानेदार दास ने सर्विस रूल का उल्लंघन करते हुए सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक फोटो पोस्ट की थी. टीएमसी के प्रदेश उपाध्यक्ष जॉयप्रकाश मजूमदार ने एक्स पर एक फोटो पोस्ट की थी. इसमें गौतम दास वर्दी में हथियार पकड़े नजर आ रहे हैं. इसके बाद ही सत्ताधारी दल ने चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग की.

To, The Chief Election commissioner of India, New Delhi With copy to: CEO, West Bengal Commissioner of Police, Kolkata. From: Jay Prakash Majumdar Vice President West Bengal Trinamool Congress Respected Sirs, On behalf the common people of West Bengal I hereby lodge… pic.twitter.com/6actZdYXmz — Jay Prakash Majumdar (@Jay_Majumdar) May 1, 2026

बंगाल में सियासी बवाल के बीच नपे!

गौरतलब है कि बंगाल में चुनावी नतीजे आने में करीब एक दिन बाकी रह गया है. मतगणना और अन्य कामों में केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती को लेकर टीएमसी की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने के बाद टीएमसी नेता, कोर्ट के आदेश पर तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन बीजेपी को घेर रहे हैं. ऐसे तनावभरे माहौल में जब बीजेपी के नेता मतगणना से पहले '4 मई दीदी गई' जैसे नारे लगाकर सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के नेताओं को चिढ़ाकर मानसिक दबाव बना रहे हैं, ऐसे में सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की टशनबाजी बहुत से नेताओं और राजनीतिक समर्थकों को पसंद नहीं आ रही है.