/पावर प्लांट के नाम पर 290 करोड़ रुपये का बड़ा खेल, कोलकाता में 11 ठिकानों पर ED की रेड

'कोहिनूर पावर प्राइवेट लिमिटेड' के खिलाफ 290 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गुरुवार (03 सितंबर) को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 11 जगहों पर छापेमारी की. गुरुवार सुबह हुई इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस के साथ मिलकर कई संदिग्धों के ठिकानों की तलाशी ली.
दरअसल, ईडी के इस एक्शन को लेकर अधिकारियों ने बताया कि इस तलाशी अभियान में ग्रुप के प्रमोटर प्रशांत और विजय बोथरा के साथ-साथ अन्य डायरेक्टरों और ऑडिटर के ठिकानों और ऑफिस की जगहों को भी शामिल किया गया. खबर लिखे जाने तक ये कार्रवाई चल रही है.
प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से की गई अभी तक की जांच में पता चला है कि कोहिनूर पावर प्राइवेट लिमिटेड ने झारखंड में 66 MW के पावर प्लांट के लिए लोन लिया था, लेकिन उस लोन की रकम को ग्रुप की दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया गया. काम की बजाए इस पैसे का इस्तेमाल पूरी तरीके से निजी कामों को लिए किया गया.
मामले से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि अंत में कंपनी एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में चली गई और कंपनी बंद होने की प्रक्रिया में सिर्फ 7 करोड़ वसूल हो सके. ऐसे में लेनदारों को काफी नुकसान हुआ.
अधिकारी की ओर से बताया गया कि इस एक्शन का उद्देश्य मामले से जुड़े और सबूत इकट्ठा करना और मनी लॉन्ड्रिंग केस में पैसे के लेन-देन का पता लगाना है. ईडी से जुड़े अधिकारी का कहना है कि मामले की जांच फेडरल एजेंसी 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) के तहत कर रही है. (इनपुट- एएनआई)