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पावर प्लांट के नाम पर 290 करोड़ रुपये का बड़ा खेल, कोलकाता में 11 ठिकानों पर ED की रेड

कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ा एक्शन लेते हुए Kohinoor Power Pvt. Ltd. से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की है. आरोप है कि कंपनी ने झारखंड में 66 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने के लिए बैंकों से लोन लिया था, लेकिन उसका इस्तेमाल निजी काम के लिए किया.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 03, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 11:23 AM IST
पावर प्लांट के नाम पर 290 करोड़ रुपये का बड़ा खेल, कोलकाता में 11 ठिकानों पर ED की रेड
Image Credit: झारखंड की कंपनी के नाम पर लिया गया था लोन. (फोटो- एएनआई)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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