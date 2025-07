'होती रहती हैं छोटी- मोटी घटनाएं...', कोलकाता गैंगरेप पर ममता के मंत्री का बेतुका बयान, पीड़िता को क्यों दिया गया था इनहेलर?

Law College Gang Rape: कोलकाता गैंगरेप को लेकर सियासत गरमा गई है, बीजेपी लगातार टीएमसी के ऊपर हमलावर है. वहीं टीएमसी के सांसदों में भी जुबानी जंग छिड़ी है. इसी बीच ममता सरकार के मंत्री ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. मंत्री मानस भुनिया ने इस भयावह वारदात को छोटी घटना बताकर विवाद खड़ा कर दिया है, जिसपर बीजेपी ने उन्हें घेरा है, इससे पहले सांसद कल्याण बनर्जी के बयान की भी काफी ज्यादा आलोचना हो रही थी. इसके अलावा आरोपियों ने इस मकसद से पीड़िता को इनहेलर दिया था.

बीजेपी ने साधा निशाना

उनके बयान के बाद भाजपा पश्चिम बंगाल सह-प्रभारी अमित मालवीय ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि लॅा स्टूडेंट के साथ हुई घटना की वजह से पूरा देश स्तब्ध है वहीं टीएमसी नेता अपनी राजनीतिक बॉस ममता बनर्जी से तारीफ सुनने के लिए इसे सामान्य घटना बताने में व्यस्त हैं. सबसे पहले, अपनी अश्लीलता के लिए बदनाम टीएमसी के मदन मित्रा ने पीड़िता को ही उसके भाग्य के लिए दोषी ठहराया. इसके बाद सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि अगर एक दोस्त अपने दोस्त का बलात्कार करे तो क्या किया जा सकता है?

As the entire nation reels in horror over the unspeakable brutality inflicted upon the 24-year-old law aspirant, TMC leaders are busy normalising rape to earn brownie points from their political boss — Mamata Banerjee.

First, TMC’s Madan Mitra, infamous for his own vulgarities,… pic.twitter.com/xg2RHSIac1

— Amit Malviya (@amitmalviya) July 1, 2025