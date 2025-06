दोस्तों ने ही मिलकर किया फ्रेंड के साथ गैंगरेप... क्या स्कूल में भी पुलिस रखेंगे? कल्याण बनर्जी ने कोलकाता रेप पर दिया विवादित बयान

Kolkata Law College Rape Case: कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप की घटना पर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी ने विवादित बयान दिया है. बनर्जी ने शुक्रवार को इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि,'अगर एक दोस्त अपने दोस्त के साथ रेप करता है तो क्या किया जा सकता है?' हालांकि, सेरामपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनर्जी ने कहा कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए.

लोकसभा सदस्य कल्याण बनर्जी ने कहा, 'मैं लॉ कॉलेज में हुई घटना का वकील नहीं हूं, लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए. कुछ लोग इस तरह का अपराध करते हैं. लेकिन अगर कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ रेप करता है तो क्या किया जा सकता है. क्या स्कूलों में पुलिस होगी? यह छात्रों ने एक अन्य छात्रा के साथ किया. उसकी (पीड़िता) सुरक्षा कौन करेगा? यह (साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज) एक सरकारी कॉलेज है. क्या पुलिस हमेशा वहां रहेगी?'

Hooghly, West Bengal | On Kolkata alleged gangrape case, TMC MP Kalyan Banerjee says, "I am not an advocate into the incident that occurred at the Law College but the accused should be arrested. A few men commit this type of crime...But what can be done if a friend rapes his… pic.twitter.com/PFfSd0JL6q

— ANI (@ANI) June 27, 2025