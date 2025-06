हनीमून से लौटकर लड़ने चली आईं...कोलकाता गैंगरेप के बाद TMC में रार, महुआ मोइत्रा पर क्यों भड़के कल्याण बनर्जी?

Kolkata Rape Case: पश्चिम बंगाल के साउथ कोलकाता में लॉ स्टूडेंट के साथ हुए गैंगरेप के बाद सियासी पारा हाई हो गया है. एक तरफ बीजेपी टीएमसी पर निशाना साध रही है वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के नेता भी आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे पर कटाक्ष कस रहे हैं. गैंगरेप के बाद कल्याण बनर्जी के एक बयान को टीएमसी ने उनका निजी विचार बताया था तो वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने उनके बयान की निंदा की थी. जिसके बाद कल्याण बनर्जी ने अब महुआ के ऊपर पलटवार करते हुए ये बात कही है.

कल्याण बनर्जी ने साधा निशाना

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी के बीच बयान को लेकर बढ़ी तकरार अब निजी जिंदी पर आ गई है. कल्याण बनर्जी ने महुआ पर तंज कसते हुए कहा कि वो हनीमून से लौटकर सीधा मुझसे लड़ने के लिए चली आईं. वो मुझे महिला विरोधी कह रही हैं लेकिन सच तो ये है कि महुआ ने खुद 40 साल पुरानी शादी तोड़ दी और उन्होंने 65 साल के व्यक्ति के साथ शादी कर ली. क्या इससे महिला को ठेस नहीं पहुंची होगी? जिसका उन्होंने घर तोड़ा है?

क्या था कल्याण बनर्जी का बयान

गैंगरेप के बाद सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा था कि 'मैं लॉ कॉलेज में हुई घटना का वकील नहीं हूं, लेकिन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए. कुछ लोग इस तरह का अपराध करते हैं. लेकिन अगर कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ रेप करता है तो क्या किया जा सकता है. क्या स्कूलों में पुलिस होगी? यह छात्रों ने एक अन्य छात्रा के साथ किया. उसकी (पीड़िता) सुरक्षा कौन करेगा? यह (साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज) एक सरकारी कॉलेज है. क्या पुलिस हमेशा वहां रहेगी?

I completely disagree with the post made by @AITCofficial on X. Are they indirectly supporting the leaders who are shielding these criminals? Mere academic statements won't bring any real change unless immediate action is taken against those leaders directly responsible. What's…

