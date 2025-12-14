Advertisement
trendingNow13040660
Hindi NewsदेशMessy in India: कोलकाता इवेंट के ऑर्गनाइजर को नहीं मिली जमानत, अदालत ने 14 दिन की कस्टडी में भेजा

Messy in India: कोलकाता इवेंट के ऑर्गनाइजर को नहीं मिली जमानत, अदालत ने 14 दिन की कस्टडी में भेजा

Salt Lake Stadium: कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में मेसी के प्रोग्राम में बवाल हो गया था, जिसके बाद मेन ऑर्गनाइजर और प्रमोटर सतद्रु दत्ता को गिरफ्तार कर लिया गया था. जिन्हें अब इतने दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 14, 2025, 03:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Messy in India: कोलकाता इवेंट के ऑर्गनाइजर को नहीं मिली जमानत, अदालत ने 14 दिन की कस्टडी में भेजा

Messi in India: कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में मेसी के प्रोग्राम में अफरा-तफरी मच गई थी. मेसी की झलक पाने में नाकामयाब रहे फैंस ने जमकर बवाल काटा था. जिसे लेकर सियासी तकरार भी छिड़ गई है. बाद इवेंट को मेन ऑर्गनाइजर और प्रमोटर सतद्रु दत्ता को गिरफ्तार कर लिया गया था. अब उन्हें लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. अफरा-तफरी के मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है. उन्हें 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है. 

इवेंट छोड़कर गए मेसी
मेसी, इंटर मियामी टीम के साथी लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल के साथ शनिवार दोपहर साल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे थे. यहां पर हजारों फैन्स की जोरदार भीड़ ने उनका स्वागत किया, लेकिन जल्द ही यह दौरा अफरा-तफरी में बदल गया, जिससे सिक्योरिटी को स्टार को स्टेडियम से बाहर निकालना पड़ा. इस बवाल के बाद सीएम ममता बनर्जी ने लोगों से माफी मांगी है.

नहीं सुनी किसी ने अपील
जब इवेंट में अफरा-तफरी मच गई, तो दत्ता ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर बार-बार मेस्सी से दूर जाने की अपील की.  दत्ता ने रुंधे गले से कहा प्लीज उसे अकेला छोड़ दो, प्लीज ग्राउंड खाली कर दो, हालांकि उनकी अपील पर कोई ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि बड़े लोग लगातार जमा होते रहे.  अफरा-तफरी के बाद दत्ता को गिरफ्तार कर लिया गया. इसके बाद दत्ता को बिधाननगर एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) के सामने पेश किया गया, जहां उनके वकील ने बेल की अपील की, जबकि पुलिस ने 14 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की. 

Add Zee News as a Preferred Source

सीएम ने मांगी माफी
बता दें कि इस इवेंट में हुए बवाल के बाद सीएम ममता बनर्जी ने माफी भी मांगी थी. एक्स पर ट्वीट करते हुए उन्होने लिखा कि था कि साल्ट लेक स्टेडियम में जो मिसमैनेजमेंट हुआ, उससे मैं बहुत परेशान और हैरान हूं. मैं जस्टिस (रिटायर्ड) आशिम कुमार रे की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बना रही हूं, जिसमें चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, होम एंड हिल अफेयर्स डिपार्टमेंट, सदस्य होंगे, कमेटी इस घटना की डिटेल में जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय बताएगी. एक बार फिर, मैं सभी स्पोर्ट्स लवर्स से दिल से माफी मांगती हूं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

messi in india

Trending news

कोलकाता इवेंट के ऑर्गनाइजर को नहीं मिली जमानत, अदालत ने 14 दिन की कस्टडी में भेजा
messi in india
कोलकाता इवेंट के ऑर्गनाइजर को नहीं मिली जमानत, अदालत ने 14 दिन की कस्टडी में भेजा
नागपुर में सियासी पारा हाई! शिंदे-फडणवीस पहुंचे हेडगेवार स्मारक, अजित पवार 'गायब'!
Maharashtra politics
नागपुर में सियासी पारा हाई! शिंदे-फडणवीस पहुंचे हेडगेवार स्मारक, अजित पवार 'गायब'!
'आज चोरी की सरकार है', दिल्ली में कंग्रेस की रैली से पहले शाह पर क्यों भड़के खड़गे?
congress
'आज चोरी की सरकार है', दिल्ली में कंग्रेस की रैली से पहले शाह पर क्यों भड़के खड़गे?
वोट चोर गद्दी छोड़...दिल्ली में कांग्रेस ने दिखाई ताकत, रामलीला मैदान से खोला मोर्चा
Delhi politics
वोट चोर गद्दी छोड़...दिल्ली में कांग्रेस ने दिखाई ताकत, रामलीला मैदान से खोला मोर्चा
दुनियाभर में हुई बेइज्जती... मेसी इवेंट में हंगामे पर विदेशी मीडिया ने क्या लिखा?
messi news
दुनियाभर में हुई बेइज्जती... मेसी इवेंट में हंगामे पर विदेशी मीडिया ने क्या लिखा?
फर्जी ऐप्स, नौकरी और...CBI ने खोली 1000 करोड़ के साइबर फ्रॉड की परतें
Cyber ​​Crime
फर्जी ऐप्स, नौकरी और...CBI ने खोली 1000 करोड़ के साइबर फ्रॉड की परतें
'सही रास्ते पर चल रहा है देश...', BJP ने कसा राहुल गांधी पर तंज, बताया RSS का योगदान
Dilip Ghosh
'सही रास्ते पर चल रहा है देश...', BJP ने कसा राहुल गांधी पर तंज, बताया RSS का योगदान
'अचानक आपा खो बैठे मेसी...', क्यों दिखने लगे चिड़चिड़ेपन के लक्षण? ऐसा क्या हुआ था?
kolkata News
'अचानक आपा खो बैठे मेसी...', क्यों दिखने लगे चिड़चिड़ेपन के लक्षण? ऐसा क्या हुआ था?
घर में पर्दा डालो...जहरीली हवा पर योग गुरु रामदेव का बयान, एयर प्यूरिफायर पर भी बोले
Yog Guru Ramdev
घर में पर्दा डालो...जहरीली हवा पर योग गुरु रामदेव का बयान, एयर प्यूरिफायर पर भी बोले
'ममता बनर्जी को किया जाना चाहिए गिरफ्तार...', CM हिमंता बिस्वा सरमा ने क्यों घेरा?
Himanta Biswa Sarma
'ममता बनर्जी को किया जाना चाहिए गिरफ्तार...', CM हिमंता बिस्वा सरमा ने क्यों घेरा?