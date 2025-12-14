Messy in India: कोलकाता इवेंट के ऑर्गनाइजर को नहीं मिली जमानत, अदालत ने 14 दिन की कस्टडी में भेजा

Messi in India: कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में मेसी के प्रोग्राम में अफरा-तफरी मच गई थी. मेसी की झलक पाने में नाकामयाब रहे फैंस ने जमकर बवाल काटा था. जिसे लेकर सियासी तकरार भी छिड़ गई है. बाद इवेंट को मेन ऑर्गनाइजर और प्रमोटर सतद्रु दत्ता को गिरफ्तार कर लिया गया था. अब उन्हें लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. अफरा-तफरी के मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है. उन्हें 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है.

इवेंट छोड़कर गए मेसी

मेसी, इंटर मियामी टीम के साथी लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल के साथ शनिवार दोपहर साल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे थे. यहां पर हजारों फैन्स की जोरदार भीड़ ने उनका स्वागत किया, लेकिन जल्द ही यह दौरा अफरा-तफरी में बदल गया, जिससे सिक्योरिटी को स्टार को स्टेडियम से बाहर निकालना पड़ा. इस बवाल के बाद सीएम ममता बनर्जी ने लोगों से माफी मांगी है.

नहीं सुनी किसी ने अपील

जब इवेंट में अफरा-तफरी मच गई, तो दत्ता ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर बार-बार मेस्सी से दूर जाने की अपील की. दत्ता ने रुंधे गले से कहा प्लीज उसे अकेला छोड़ दो, प्लीज ग्राउंड खाली कर दो, हालांकि उनकी अपील पर कोई ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि बड़े लोग लगातार जमा होते रहे. अफरा-तफरी के बाद दत्ता को गिरफ्तार कर लिया गया. इसके बाद दत्ता को बिधाननगर एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (ACJM) के सामने पेश किया गया, जहां उनके वकील ने बेल की अपील की, जबकि पुलिस ने 14 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की.

सीएम ने मांगी माफी

बता दें कि इस इवेंट में हुए बवाल के बाद सीएम ममता बनर्जी ने माफी भी मांगी थी. एक्स पर ट्वीट करते हुए उन्होने लिखा कि था कि साल्ट लेक स्टेडियम में जो मिसमैनेजमेंट हुआ, उससे मैं बहुत परेशान और हैरान हूं. मैं जस्टिस (रिटायर्ड) आशिम कुमार रे की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बना रही हूं, जिसमें चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, होम एंड हिल अफेयर्स डिपार्टमेंट, सदस्य होंगे, कमेटी इस घटना की डिटेल में जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय बताएगी. एक बार फिर, मैं सभी स्पोर्ट्स लवर्स से दिल से माफी मांगती हूं.