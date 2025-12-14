Advertisement
दुनियाभर में हुई बेइज्जती... मेसी के कोलकाता इवेंट में हुई तोड़फोड़ और हंगामे पर विदेशी मीडिया ने क्या लिखा?

Messi News: कोलकाता में लियोनेल मैसी के इवेंट में अव्यवस्था, कम समय और वीआईपी कल्चर को लेकर हंगामा हुआ. बीजेपी ने ममता सरकार पर तीखा हमला किया, विदेशी मीडिया का हवाला दिया और इसे प्रशासनिक विफलता व जनता का अपमान बताया.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 14, 2025, 01:35 PM IST
दुनिया के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मैसी का भारत दौरा कोलकाता से शुरू हुआ, लेकिन यह यादगार पल अव्यवस्था और हंगामे की वजह से विवादों में घिर गया. सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुए इस इवेंट में जहां हजारों प्रशंसक अपने पसंदीदा सितारे की एक झलक पाने पहुंचे थे, वहीं खराब इंतजामों ने पूरे कार्यक्रम की तस्वीर बिगाड़ दी. मामला अब सिर्फ स्थानीय नहीं रहा, बल्कि विदेशी मीडिया तक पहुंच गया है. इसी को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर विपक्ष ने जमकर हमला बोला है.

कोलकाता में मेसी इवेंट के दौरान हुई अव्यवस्था को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर तीखा हमला बोला है. बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विदेशी मीडिया की रिपोर्ट्स शेयर करते हुए कहा कि ममता सरकार ने कोलकाता को पूरी दुनिया के सामने हंसी का पात्र बना दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि सॉल्ट लेक स्टेडियम में प्रशासन की घोर विफलता देखने को मिली और एक सार्वजनिक कार्यक्रम को निजी आयोजन में बदल दिया गया, जिससे अराजकता फैल गई.

 ‘वीआईपी कल्चर’ और प्रशासनिक अक्षमता के आरोप

सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी और उनके मंत्रियों पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की नाकामी को माफी मांगकर या किसी और पर दोष मढ़कर छिपाया नहीं जा सकता. उन्होंने इसे वैश्विक मंच पर भारत और कोलकाता का अपमान बताया. अधिकारी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस को पत्र लिखकर पूरे मामले की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की. पत्र में कहा गया कि स्टेडियम को आम जनता के बजाय राजनीतिक वीआईपी कल्चर का मंच बना दिया गया, जिससे नागरिकों का सार्वजनिक अपमान हुआ.

 

 15 मिनट में खत्म हुआ कार्यक्रम, भड़के प्रशंसक

लियोनेल मैसी के कोलकाता दौरे का यह पहला कार्यक्रम था, जिसके लिए लोगों ने हजारों रुपये के टिकट खरीदे थे. आयोजकों की ओर से बताया गया था कि कार्यक्रम करीब 45 मिनट चलेगा, लेकिन मैसी महज 15 मिनट बाद ही स्टेडियम से चले गए. इस दौरान टीएमसी नेताओं और वीआईपी लोगों के परिवारों ने उन्हें घेर रखा. इससे नाराज प्रशंसकों ने पानी की बोतलें फेंकीं और आयोजकों पर धोखा देने का आरोप लगाया. यह घटना सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी किरकिरी बन गई.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

messi newsWest Bengal newsIndia News

