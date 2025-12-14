दुनियाभर में हुई बेइज्जती... मेसी के कोलकाता इवेंट में हुई तोड़फोड़ और हंगामे पर विदेशी मीडिया ने क्या लिखा?

दुनिया के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मैसी का भारत दौरा कोलकाता से शुरू हुआ, लेकिन यह यादगार पल अव्यवस्था और हंगामे की वजह से विवादों में घिर गया. सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुए इस इवेंट में जहां हजारों प्रशंसक अपने पसंदीदा सितारे की एक झलक पाने पहुंचे थे, वहीं खराब इंतजामों ने पूरे कार्यक्रम की तस्वीर बिगाड़ दी. मामला अब सिर्फ स्थानीय नहीं रहा, बल्कि विदेशी मीडिया तक पहुंच गया है. इसी को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर विपक्ष ने जमकर हमला बोला है.

कोलकाता में मेसी इवेंट के दौरान हुई अव्यवस्था को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर तीखा हमला बोला है. बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विदेशी मीडिया की रिपोर्ट्स शेयर करते हुए कहा कि ममता सरकार ने कोलकाता को पूरी दुनिया के सामने हंसी का पात्र बना दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि सॉल्ट लेक स्टेडियम में प्रशासन की घोर विफलता देखने को मिली और एक सार्वजनिक कार्यक्रम को निजी आयोजन में बदल दिया गया, जिससे अराजकता फैल गई.

‘वीआईपी कल्चर’ और प्रशासनिक अक्षमता के आरोप

Add Zee News as a Preferred Source

सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी और उनके मंत्रियों पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की नाकामी को माफी मांगकर या किसी और पर दोष मढ़कर छिपाया नहीं जा सकता. उन्होंने इसे वैश्विक मंच पर भारत और कोलकाता का अपमान बताया. अधिकारी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस को पत्र लिखकर पूरे मामले की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की. पत्र में कहा गया कि स्टेडियम को आम जनता के बजाय राजनीतिक वीआईपी कल्चर का मंच बना दिया गया, जिससे नागरिकों का सार्वजनिक अपमान हुआ.

International Embarrassment !!! Mamata Banerjee's Administration’s epic failure at the Salt Lake Stadium has turned Kolkata into a 'global laughingstock'. She and her inefficient Ministers, who turned the public event into an exclusive private function with access to only a… pic.twitter.com/jP9Q1QTHHI — Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) December 14, 2025

15 मिनट में खत्म हुआ कार्यक्रम, भड़के प्रशंसक

लियोनेल मैसी के कोलकाता दौरे का यह पहला कार्यक्रम था, जिसके लिए लोगों ने हजारों रुपये के टिकट खरीदे थे. आयोजकों की ओर से बताया गया था कि कार्यक्रम करीब 45 मिनट चलेगा, लेकिन मैसी महज 15 मिनट बाद ही स्टेडियम से चले गए. इस दौरान टीएमसी नेताओं और वीआईपी लोगों के परिवारों ने उन्हें घेर रखा. इससे नाराज प्रशंसकों ने पानी की बोतलें फेंकीं और आयोजकों पर धोखा देने का आरोप लगाया. यह घटना सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी किरकिरी बन गई.