बुलेट ट्रेन, कोलकाता मेट्रो कॉरिडोर... बंगाल में सरकार बनाने के बाद क्या है BJP का प्लान? दिख सकते हैं ये बदलाव

West Bengal Elections Result: पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत देखी जा रही है. राज्य की 294 विधानसभाओं में से 292 सीटों के मतदान सामने आ चुके हैं, जिनमें से भाजपा 127 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है और 80 सीटों पर लीड कर रही है. बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंडा पेश किया है. उन्होंने बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, लंबे समय से अटके कोलकाता मेट्रो का विस्तार और 80 से ज्यादा पेंडिंग पड़े सेंट्रल प्रोजेक्ट्स को तत्काल प्राथमिकता देने की बात कही.

बंगाल में क्या बदलाव होगा?

अश्विनी वैष्णव की यह टिप्पणी ऐसे समय पर सामने आई है, जब चुनावी रुझानों से पता चला है कि भाजपा प्रदेश में कई सीटों में आगे चल रहा है. इससे TMC और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर काफी दबाव पड़ रहा है. अश्विनी वैष्णव ने 'NDTV' को बताया कि भाजपा बंगाल में किन प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता देगी. उन्होंने कहा,' सबसे पहले हम बुलेट ट्रेन को सिलीगुड़ी तक ले जाएंगे. पटना से सिलीगुड़ी तक का यह हमारा पहला बड़ा प्रोजेक्ट होगा. इसके अलावा हम कोलकाता मेट्रो को भी पूरा करेंगे.' उन्होंने कहा कि TMC सरकार ने इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए SC का रुख किया था. इसके साथ ही राज्य में तकरीबन 80 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स अभी पेंडिंग पड़े हैं क्योंकि राज्य सरकार ने इन्हें मंजूरी नहीं दी थी. अब हम इनमें से कई प्रोजेक्ट्स को शुरू कर पाएंगे.'

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पूरे होंगे प्रोजेक्ट्स

बता दें कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से पटना-सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर और कोलकाता मेट्रो के निर्माण के पूरे किए जाने की मांग की जा रही है. ऐसे में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से 80 से ज्यादा रुके हुए सेंट्रल प्रोजेक्ट्स का जिक्र करना इस बात का संकेत देता है कि अगर बंगाल में भाजपा की सरकार आती है तो राज्य स्तर पर रुके हुए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की मंजूरी में प्रगति हो सकती है.

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चुनाव के परिणाम

चुनाव के परिणामों की बात करें तो भवानीपुर सीट में लंबे समय से आगे चल रहीं ममता बनर्जी को 16वें राउंड की गिनती में भाजपा के शुवेंदु अधिकारी ने पीछे कर दिया है. 16वें राउंड की तक हुई गिनती में शुवेंदु अधिकारी को अबतक 54386 वोट मिल चुके हैं. वहीं ममता बनर्जी को 53832 वोट मिले हैं. वह शुवेंदु से 554 वोटों से पीछे चल रही हैं. अगर मौजूदा रुझान बरकरार रहते हैं तो यह ममता बनर्जी और TMC के लिए इतने सालों बाद बड़ी हार साबित हो सकती है.