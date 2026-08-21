कोलकाता होटल अग्निकांड: 9 लोगों की मौत के बाद 26 होटलों पर गिरी गाज, 'शिखा इन' का लीज धारक अबू जफर गिरफ्तार

कोलकाता के मिर्जा गालिब स्ट्रीट इलाके में हुए भीषण अग्निकांड के बाद प्रशासन सख्त हो गया है. पश्चिम बंगाल अग्निशमन विभाग ने शुक्रवार को मध्य कोलकाता के भीड़भाड़ वाले मिर्जा गालिब स्ट्रीट और आसपास के 17 और होटलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इन होटलों पर आग से सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं रखने का आरोप है. इससे पहले गुरुवार को भी विभाग ने इसी इलाके के 9 अन्य होटलों और गेस्ट हाउसों को नोटिस दिया था. इस तरह कुल 26 होटलों और गेस्ट हाउसों को नोटिस दिया जा चुका है.
शुक्रवार को जिन 17 होटलों को नोटिस दिया गया है, उन्हें 24 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा गया है. अगर वे जवाब नहीं देते हैं तो उनके होटलों को बंद करने का आदेश भी दिया जा सकता है.
यह कार्रवाई मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात होटल में लगी आग के बाद की जा रही है. इस हादसे में 7 बांग्लादेशी नागरिकों समेत कुल 9 लोगों की मौत हो गई थी. मरने वालों में 6 पुरुष, 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है. सभी की मौत जलने से नहीं, बल्कि धुएं के कारण दम घुटने से हुई थी.
जिस पांच मंजिला इमारत में आग लगी थी, उसमें कई होटल और गेस्ट हाउस चल रहे थे. 'शिखा इन' होटल इसी इमारत की तीसरी मंजिल पर 1100 वर्ग फुट में चल रहा था.
जांच में सामने आया था कि आग तीसरी मंजिल पर लगे एसी (AC) में शॉर्ट सर्किट होने से लगी थी. अग्निशमन विभाग के मुताबिक, होटल की सीढ़ियां बहुत संकरी थीं और वहां हवा आने-जाने (वेंटिलेशन) का कोई रास्ता नहीं था. देर रात जब लोग सो रहे थे, तभी एसी से निकला जहरीला धुआं पूरी इमारत में फैल गया. ज्यादातर लोगों की जान जलने से नहीं, बल्कि धुएं में दम घुटने से गई.
राहत और बचाव टीम ने तत्परता दिखाते हुए 60 से 80 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था. वहीं, आग और धुएं से गंभीर रूप से प्रभावित 8 लोगों को तुरंत कोलकाता के मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
पुलिस ने गुरुवार को 'शिखा इन' होटल के लीज धारक अबू जफर को गिरफ्तार कर लिया था. उसे गुरुवार दोपहर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 2 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. जानकारी के मुताबिक, जफर ने बिरेश्वर मित्रा से 40,000 रुपए महीने पर होटल लीज पर लिया था. होटल का असली मालिक बिरेश्वर मित्रा अभी भी फरार है.
भाजपा ने मिर्जा गालिब स्ट्रीट अग्निकांड के लिए तत्कालीन ममता बनर्जी सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी और नगर निगम मामलों के मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने सवाल उठाया है कि बिना सुरक्षा इंतजाम के इन होटलों को ट्रेड लाइसेंस कैसे मिल गया?
इस हादसे के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने मिर्जा गालिब स्ट्रीट इलाके के सभी होटलों, लॉज और गेस्ट हाउसों का विशेष ऑडिट कराने का ऐलान किया है. न्यू मार्केट पुलिस स्टेशन ने, जिसके अधिकार क्षेत्र में यह इमारत आती है, स्वतः संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया है. राज्य के अग्निशमन विभाग ने भी अलग से शिकायत दर्ज कराई है.