'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?

Kolkata News: कोलकाता से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने डेटिंग ऐप पार्टनर को Rs 20,000 देने से मना कर दिया था. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 26, 2025, 02:06 PM IST
Kolkata News: गांव-देहात में अक्सर लोग कहते हैं कि पैसों के लेनदेन में काफी रिश्ते बिगड़ जाते हैं. पैसों की वजह से रिश्ते में कड़वाहट इस कदर आ जाती है कि लोग अपना पराया भूल जाते हैं. कोलकाता से भी ऐसा ही दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, यहां पर एक होटल में चार्टर्ड अकाउंटेंट की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने डेटिंग ऐप पार्टनर को Rs 20,000 देने से मना कर दिया था. पुलिस ने जब इसका खुलासा किया तो लोगों के होश उड़ गए. जानिए क्या है पूरा मामला. 

जांच के बाद हुआ खुलासा
कोलकाता में एक CA की हत्या हो गई, इसके बाद पुलिस ने जांच की तो पता चला कि 20 हजार रूपए न देने की वजह से उसे मौत के घाट उतार दिया गया, मामले में पुलिस ने लिव-इन पार्टनर, कोमल साहा और ध्रुबा मित्रा को गिरफ्तार किया है. इनकी दोस्ती  CA आदर्श लोसलका से डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी. इन्होंने दोस्ती करने और सेक्सुअल सर्विस देने के बाद उससे पैसे ऐंठने की योजना बनाई थी. 33 साल के लोसलका की बिना कपड़ों की लाश दक्षिण कोलकाता के कस्बा इलाके के एक होटल में मिली थी. कोमल और ध्रुबा को अगले दिन पैसे को लेकर हुए झगड़े के बाद उसकी हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया.

पुलिस ने कही ये बात
हत्या की जांच से जुड़े एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी रविवार को गिरफ्तारी के बाद से अपने बयान बदल रहे थे. पुलिस सूत्रों ने बताया कि होटल के कमरे में मिलने के बाद उन्होंने कथित तौर पर लोसलका पर 20,000 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करने का दबाव डाला था, पूछताछ के दौरान कोमल ने दावा किया कि लोसलका ने उन्हें कोई पैसा नहीं दिया. हालांकि मृतक ने होटल में दो कमरे ऑनलाइन बुक किए थे.

होटल के दूसरे कमरे में गए आरोपी
होटल में कोमल और ध्रुबा पहले एक साथ एक कमरे में गए. करीब दस मिनट बाद कोमल लोसलका के कमरे में गई. इसके बाद होटल का एक कर्मचारी बीयर की कुछ बोतलें ले आया,  CCTV फुटेज में लोसलका थोड़ी देर के लिए बाहर निकला और चिप्स के पैकेट लेकर लौटा. थोड़ी देर बाद कोमल और ध्रुबा को कॉरिडोर में काफी देर तक बात करते हुए देखा गया. पुलिस का मानना ​​है कि इसी समय उन्होंने लोसलका से पैसे ऐंठने का प्लान बनाया था.

फिर पहुंच गया धुब्रा
इसके बाद कोमल अपने कमरे में वापस चली गई, जांचकर्ताओं ने कहा कि लोसलका शराब पी रहा था. जब उसे बहुत ज्यादा नशा हो गया और वह सो गया, तो कोमल ने बगल वाले कमरे से ध्रुबा को बुलाया. उन्होंने कमरे में पैसे ढूंढे और उम्मीद के मुताबिक पैसे न मिलने पर दोनों ने उसके वॉलेट से 1,500 रुपये निकाल लिए. उसी समय लोसलका की नींद खुली और वह कमरे में ध्रुबा को देखकर चौंक गया.

20 हजार की मांग
इसके बाद फिर उन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफर के जरिए 20,000 रुपये मांगे. जब लोसलका ने पैसे देने या अपना PIN बताने से मना कर दिया और कोमल को गाली देने लगा, तो ध्रुबा ने उसे मुक्का मारा. उन्होंने उसके पैर तौलिए से बांध दिए. फिर उन्होंने उसे बिस्तर से घसीटकर जमीन पर गिरा दिया और चादर से गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया.  CCTV फुटेज में दोनों होटल के कॉरिडोर में भागते हुए दिखे थे. (IANS)

Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

kolkata News

