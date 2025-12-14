'अचानक आपा खो बैठे मेसी...', क्यों दिखने लगे चिड़चिड़ेपन के लक्षण? स्टेडियम में आखिर ऐसा क्या हुआ था?

Advertisement
Salt Lake Stadium: कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में मेसी के प्रोग्राम में हुए बवाल पर लोग तरह-तरह की टिप्पणी कर रहे हैं. इसी बीच भारत के पूर्व मिडफील्डर लालकमल भौमिक ने इवेंट में हुए अफरा-तफरी के बारे में जानकारी दी है और बताया है कि स्टेडियम में क्या हुआ था.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 14, 2025, 12:17 PM IST
Lionel Messi: कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में मेसी के प्रोग्राम के दौरान बवाल हो गया, जिसे लेकर सियासी तकरार भी छिड़ गई है. स्टेडियम में मौजूद लोग मेसी की एक झलक पाने के लिए बेताब थे, अर्जेंटीना के सुपरस्टार की एक झलक पाने के लिए भारी टिकट के दाम चुकाकर बड़ी संख्या में फैंस स्टेडियम पहुंचे थे. हालांकि वो मेसी का दीदार भी नहीं कर पाए, जिसका गुस्सा इवेंट में देखने को भी मिला, कई ऐसे वीडियो भी सामने आए जिसमें फैंस ने हकीकत से लोगों को रूबरू कराया. जानिए आखिर कोलकाता के स्टेडियम में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अफरा-तफरी का माहौल हो गया. 

आपा खो बैठे मेसी
रिपोर्ट के मुताबिक मेसी स्टेडियम में सिर्फ 20 से 25 मिनट ही रुक सके, फिर उन्हें बाहर ले जाया गया, जैसे ही वह मैदान पर आए, मेसी को 100 से ज्यादा लोगों ने घेर लिया, जिसमें कई नेता, जाने-माने लोग और सुरक्षाकर्मी शामिल थे, जब फैंस उन्हें नहीं देख पाए, तो वे हिंसक हो गए, जिससे खिलाड़ी को मैदान छोड़ना पड़ा. भारत के पूर्व मिडफील्डर लालकमल भौमिक ने बताया कि अर्जेंटीना के सुपरस्टार स्टेडियम में जो कुछ हुआ, उससे चिढ़ गए और अपना आपा खो बैठे.

असहज हो गए मेसी
भौमिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था जब मेसी स्टेडियम में आए तो वह रिलैक्स्ड लग रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और हम सबसे हाथ मिला रहे थे, उन्होंने बिना किसी झिझक के ऑटोग्राफ भी दिए, हालांकि जिस पल बहुत सारे लोग मैदान पर दौड़ पड़े और तस्वीरें लेने लगे, वह असहज हो गए, वहां पर हालात हालात बद से बदतर होते गए. 

हो गई भीड़
आगे उन्होंने कहा कि वहां बहुत जल्दी भीड़ हो गई और उनके आस-पास के सभी लोग तस्वीरें लेने लगे, उनका रिएक्शन बदल गया, उनमें चिढ़ के लक्षण दिखने लगे, वह अपना आपा खो बैठे, और सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो गया. भारत के पूर्व फुटबॉलर ने कहा कि मेस्सी की सिक्योरिटी टीम, साथ ही लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल भी मिसमैनेजमेंट से नाखुश थे. भौमिक ने बताया कि इसी वजह से आखिरकार उन्हें इवेंट जल्दी छोड़ना पड़ा. 

सीएम ने मांगी थी माफी
बता दें कि इस इवेंट में हुए बवाल के बाद सीएम ममता बनर्जी ने माफी भी मांगी थी. एक्स पर ट्वीट करते हुए उन्होने लिखा कि था कि साल्ट लेक स्टेडियम में जो मिसमैनेजमेंट हुआ, उससे मैं बहुत परेशान और हैरान हूं. मैं जस्टिस (रिटायर्ड) आशिम कुमार रे की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बना रही हूं, जिसमें चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, होम एंड हिल अफेयर्स डिपार्टमेंट, सदस्य होंगे, कमेटी इस घटना की डिटेल में जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय बताएगी. एक बार फिर, मैं सभी स्पोर्ट्स लवर्स से दिल से माफी मांगती हूं.

