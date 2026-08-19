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कोलकाता के होटल में दिल्ली जैसा हादसा, भीषण अग्निकांड में 9 की गई जान; कई लोगों के फंसे होने की आशंका

कोलकाता के होटल शिखा में तड़के सुबह भीषण आग लग गई, जिसमें कम से कम 9 लोगों की जान चली गई. इस घटना के बाद अफरा-तफरी का माहौल है. हादसे के बाद इमारत में फंसे लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 19, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 08:21 AM IST
कोलकाता के होटल में दिल्ली जैसा हादसा, भीषण अग्निकांड में 9 की गई जान; कई लोगों के फंसे होने की आशंका
Image Credit: कोलकाता के होटल में लगी आग के बाद फैली अफरा तफरी (फोटो- स्क्रीनग्रैब)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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