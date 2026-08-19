/कोलकाता के होटल में दिल्ली जैसा हादसा, भीषण अग्निकांड में 9 की गई जान; कई लोगों के फंसे होने की आशंका

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक भीषण हादसा हुआ है. यहां पर एक होटल में भीषण आग लगने से कम से कम 9 लोगों की जान गई है. होटल शिखा में लगी आग को काबू में पाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं. इससे पहले दिल्ली में भी एक ऐसी ही घटना हुई थी, जहां पर होटल में आग लगने के कारण 20 से अधिक लोगों की जान गई थी.
दरअसल, यह हादसा ऐसे समय पर हुआ, जब इससे पहले बंगाल के बीरभूमि जिले के तारापीठ मंदिर के पास स्थित एक होटल में भीषण आग लगी थी. जिसमें कम से कम 6 लोगों की जान गई. इसके ठीक एक दिन बाद हुए इस हादसे ने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा कर दिया है.
हादसा कोलकाता के मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित होटल शिखा की है. जहां इमारत के एक हिस्से में तड़के सुबह आग लग गई. हालांकि, घटना के तुरंत बाद दमकलकर्मी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का काम शुरू किया। जानकारी के अनुसार, चार दमकल गाड़ियों की मदद से होटल में लगी आग पर काबू पा लिया गया.
घटना के दौरान इस इमारत में कुल कितने लोग मौजूद थे, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आ सकी है. बताया यह भी जा रहा है कि हादसे के दौरान कई लोग इमारत के भीतर फंस गए थे. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है.
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— Zee News (@ZeeNews) August 19, 2026
गौरतलब है कि जहां पर यह हादसा हुआ, उसी के पास दमकल विभाग का कार्यालय स्थित है. ऐसे में माना जा रहा है कि इसी कारण दमकल के कर्मचारी जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया. हालांकि, आग किन कारणों से लगी, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. पुलिस समेत कुछ अधिकारी मौके पर पहंचे हैं और मामले की जांच में लग गए हैं.