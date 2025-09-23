7 मौत, 62 उड़ानें रद्द... कुछ घंटे की बारिश, लबालब हुआ जॉय सिटी, क्यों एक ही रात में त्राहि-त्राहि हुआ कोलकाता?

Kolkata Weather: दुर्गा पूजा से ठीक पहले कोलकाता भारी बारिश ने सिटी ऑफ जॉय को पानी-पानी कर दिया. इस एक रात की बरसात ने 22 दिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया. हालांकि, मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 1 सितंबर से 22 सितंबर तक कोलकाता में सिर्फ 178.6 मिमी बारिश हुई थी, जो सामान्य से 16% कम थी. लेकिन कल सुबह 8:30 से आज सुबह 8:30 बजे तक महज कुछ घंटों में ही 247.4 मिमी बारिश हो गई. सड़कों पर कमर तक पानी भर गया, गाड़ियां डूब गईं. ट्रैफिक, ट्रेन, मेट्रो समेत हवाई सेवाएं ठप हो गईं. दुर्गा पूजा से पहले इस बारिश ने शहर की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं.

कोलकाता में बारिश से जुड़ी अलग-अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई, जिनमें कुछ की मौत करंट लगने से हुई. वहीं, भारी बारिश का असर हवाई अड्डे पर भी दिखा. 100 से ज्यादा उड़ानें मुतासिर हुईं.जबकि 62 उड़ाने रद्द करनी पड़ीं. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मेयर फिरहाद हकीम ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है. मेयर ने कहा कि अगर दोबारा बारिश नहीं हुई तो शहर को सामान्य होने में कम से कम 12 घंटे लगेंगे.

बारिश की वजह

मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्व हिस्से में बने लो-प्रेशर की वजह से कोलकाता, हुगली और हावड़ा समेत पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में भारी बारिश हुई. विभाग का कहना है कि यह सिस्टम अगले 24 घंटे तक बना रह सकता है, इसलिए बारिश और बढ़ सकती है.

6 घंटे की आफत

आधी रात के बाद से कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में बारिश शुरू हुई. रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक हुई मूसलाधार बारिश ने सड़कों और घरों में पानी भर दिया. सुबह शहर ने बाढ़ जैसी हालत में आंखें खोलीं. कोलकाता नगर निगम बड़े इलाकों में बारिश मापने वाले यंत्रों का रखरखाव करता है. आंकड़ों के मुताबिक, सबसे ज्यादा बारिश वाले इलाके, जिनमें बल्लीगंज (295 मिमी), गरियाहाट (262 मिमी), जादवपुर (258 मिमी), अलीपुर (240 मिमी) और मुकुंदपुर (280 मिमी) शामिल हैं.

कोलकाता में 2663% ज्यादा बारिश

कोलकाता में रिकॉर्ड बारिश हुई है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, 24 घंटे में सुबह 8.30 बजे तक शहर में औसत बारिश की तुलना में 2,663% ज्यादा बारिश हुई. दूसरे नंबर पर हावड़ा रहा, जहां औसत से 1,006% ज्यादा बारिश हुई. वहीं, उत्तर 24 परगना में औसत से 857% ज्यादा बारिश दर्ज की गई. ये आंकड़े दिखाते हैं कि शहर में बहुत कम वक्त में कितनी भारी बारिश हुई?