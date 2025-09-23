Kolkata Rain: कोलकाता में भारी बारिश से जलभराव, मेट्रो और ट्रेन सेवाएं ठप; एक की मौत
Advertisement
trendingNow12933385
Hindi Newsदेश

Kolkata Rain: कोलकाता में भारी बारिश से जलभराव, मेट्रो और ट्रेन सेवाएं ठप; एक की मौत

Heavy Rain in Kolkata: मेट्रो अधिकारियों ने बताया कि पानी निकालने का काम तेजी से चल रहा है और कर्मचारी घटनास्थल पर मौजूद हैं. सामान्य सेवाएं जल्द से जल्द बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है. इसके अलावा, रेलवे की ओर से बताया गया कि हावड़ा और सियालदह यार्ड तथा कार शेड्स में भारी जलभराव हो गया है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 23, 2025, 11:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kolkata Rain: कोलकाता में भारी बारिश से जलभराव, मेट्रो और ट्रेन सेवाएं ठप; एक की मौत

पश्चिम बंगाल के कोलकाता में शारदीय नवरात्रि के बीच रात भर हुई तेज बारिश ने शहर को बुरी तरह प्रभावित किया है. कोलकाता के कई इलाकों में जलभराव हो गया है, जिससे मेट्रो और रेल सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. मंगलवार को कोलकाता मेट्रो रेलवे ने भारी बारिश के कारण यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई स्टेशनों के बीच परिचालन निलंबित कर दी. जबकि, ईस्टर्न रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द या री-शिड्यूल कर दिया है. जानकारी के अनुसार, महानायक उत्तम कुमार और रवींद्र सरोवर स्टेशन के बीच मध्य खंड में भारी जलभराव होने से शहीद खुदीराम से मेडन स्टेशन तक मेट्रो सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी गई हैं. दक्षिणेश्वर से मेडन स्टेशन तक सीमित (ट्रंकेटेड) सेवाएं चलाई जा रही हैं.

मेट्रो अधिकारियों ने बताया कि पानी निकालने का काम तेजी से चल रहा है और कर्मचारी घटनास्थल पर मौजूद हैं. सामान्य सेवाएं जल्द से जल्द बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है. इसके अलावा, रेलवे की ओर से बताया गया कि हावड़ा और सियालदह यार्ड तथा कार शेड्स में भारी जलभराव हो गया है. चितपुर नॉर्थ केबिन और सियालदह यार्ड के विभिन्न स्थानों पर रेल पटरियों पर पानी भर गया है. कई जगहों पर वाटर पंप लगाए गए हैं, लेकिन आसपास के इलाकों से पानी वापस बह रहा है, जिससे समस्या बढ़ रही है. इससे सुबह के समय कुछ उपनगरीय ट्रेनें छोटे रूट पर चलाई गईं और इमरजेंसी प्लान लागू किया गया है.

जलभराव की वजह से कई ट्रेनें रद्द
इसके साथ ही, कोलकाता-हल्दीबाड़ी एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 12363) को यार्ड और ट्रैक पर जलभराव के कारण रद्द कर दिया गया है. इसके साथ ही, हाजारदुआरी एक्सप्रेस कोलकाता (ट्रेन नंबर 13113) और सियालदह-जंगीपुर एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 13177) को रद्द कर दिया गया है. इसके अलावा, कुछ ट्रेनों को री-शिड्यूल किया गया है, जिनमें हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस, हावड़ा-गया वंदे भारत एक्सप्रेस और हावड़ा-जमालपुर वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल हैं. इस बीच, भारी बारिश के कारण कोलकाता में एक 60 वर्षीय व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई. यह घटना इकबालपुर थाना इलाके में हुई, जहां बारिश का पानी सड़कों पर भरा हुआ था.

Add Zee News as a Preferred Source

एक शख्स की करंट लगने से मौत
मंगलवार सुबह करीब 5:15 बजे पुलिस को सूचना मिली कि हुसैन शाह रोड (इकबालपुर थाना क्षेत्र) पर जितेंद्र सिंह नामक व्यक्ति किसी तरह करंट की चपेट में आ गया. उन्हें तुरंत एसएसकेएम अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. सीनियर डिवीजनल कमर्शियल मैनेजर सियालदह जसराम मीना ने बताया कि भारी बारिश के कारण सियालदह सेक्शन में ट्रेनों में देरी हो रही है. यात्रियों से अपील की गई है कि वे वैकल्पिक परिवहन का उपयोग करें और रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर अपडेट चेक करें.

यह भी पढ़ेंः विदा ले रहा है मानसून, मैदानों में लौटने लगी गर्मी, पहाड़ों के लिए राहत भरी खबर

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

kolkata

Trending news

गुवाहाटी में पूरा हुआ जुबीन गर्ग का दूसरा पोस्टमार्टम, आज होगा अंतिम संस्कार
Zubeen Garg
गुवाहाटी में पूरा हुआ जुबीन गर्ग का दूसरा पोस्टमार्टम, आज होगा अंतिम संस्कार
विदा ले रहा है मानसून, मैदानों में लौटने लगी गर्मी, पहाड़ों के लिए राहत भरी खबर
weather update
विदा ले रहा है मानसून, मैदानों में लौटने लगी गर्मी, पहाड़ों के लिए राहत भरी खबर
'JK में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा', ऐसा क्यों बोले फारूक अब्दुल्लाह
jammu kashmir news
'JK में सरकार चलाना तलवार की धार पर चलने जैसा', ऐसा क्यों बोले फारूक अब्दुल्लाह
FIR-वारंट में नहीं लिखी जाएगी कास्ट, जातिगत रैलियों पर बैन; HC के निर्देश पर फैसला
DNA
FIR-वारंट में नहीं लिखी जाएगी कास्ट, जातिगत रैलियों पर बैन; HC के निर्देश पर फैसला
'सैटेलाइट बॉडीगार्ड' से खौफ में चीन-पाक! हवा में ध्वस्त हो जाएगा 'दुश्मन'
DNA Analysis
'सैटेलाइट बॉडीगार्ड' से खौफ में चीन-पाक! हवा में ध्वस्त हो जाएगा 'दुश्मन'
'I LOVE मोहम्मद' के नाम पर हो रही हिंसा के पीछे कौन? पुलिस एक्शन की निकाल रखी है काट
DNA
'I LOVE मोहम्मद' के नाम पर हो रही हिंसा के पीछे कौन? पुलिस एक्शन की निकाल रखी है काट
हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
weather update
हफ्तेभर रहेगा शुष्क और गर्म मौसम, फिर बाय-बाय कर जाएगा मॉनसून; जानें ताजा अपडेट
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
Supreme Court
'उसके सपने बहुत बड़े हैं', 5 करोड़ मांग रही पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या चेतावनी दी?
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
Shashi Tharoor
'पीड़ित जैसा महसूस न करें...' H-1B-टैरिफ पर बोले थरूर, PM मोदी की तारीफ की
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
Assam News in hindi
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
;