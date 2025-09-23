Kolkata Rain: कोलकाता में भारी बारिश से जलभराव, मेट्रो और ट्रेन सेवाएं ठप; एक की मौत

पश्चिम बंगाल के कोलकाता में शारदीय नवरात्रि के बीच रात भर हुई तेज बारिश ने शहर को बुरी तरह प्रभावित किया है. कोलकाता के कई इलाकों में जलभराव हो गया है, जिससे मेट्रो और रेल सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. मंगलवार को कोलकाता मेट्रो रेलवे ने भारी बारिश के कारण यात्रियों की सुरक्षा के लिए कई स्टेशनों के बीच परिचालन निलंबित कर दी. जबकि, ईस्टर्न रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द या री-शिड्यूल कर दिया है. जानकारी के अनुसार, महानायक उत्तम कुमार और रवींद्र सरोवर स्टेशन के बीच मध्य खंड में भारी जलभराव होने से शहीद खुदीराम से मेडन स्टेशन तक मेट्रो सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी गई हैं. दक्षिणेश्वर से मेडन स्टेशन तक सीमित (ट्रंकेटेड) सेवाएं चलाई जा रही हैं.

मेट्रो अधिकारियों ने बताया कि पानी निकालने का काम तेजी से चल रहा है और कर्मचारी घटनास्थल पर मौजूद हैं. सामान्य सेवाएं जल्द से जल्द बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है. इसके अलावा, रेलवे की ओर से बताया गया कि हावड़ा और सियालदह यार्ड तथा कार शेड्स में भारी जलभराव हो गया है. चितपुर नॉर्थ केबिन और सियालदह यार्ड के विभिन्न स्थानों पर रेल पटरियों पर पानी भर गया है. कई जगहों पर वाटर पंप लगाए गए हैं, लेकिन आसपास के इलाकों से पानी वापस बह रहा है, जिससे समस्या बढ़ रही है. इससे सुबह के समय कुछ उपनगरीय ट्रेनें छोटे रूट पर चलाई गईं और इमरजेंसी प्लान लागू किया गया है.

जलभराव की वजह से कई ट्रेनें रद्द

इसके साथ ही, कोलकाता-हल्दीबाड़ी एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 12363) को यार्ड और ट्रैक पर जलभराव के कारण रद्द कर दिया गया है. इसके साथ ही, हाजारदुआरी एक्सप्रेस कोलकाता (ट्रेन नंबर 13113) और सियालदह-जंगीपुर एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 13177) को रद्द कर दिया गया है. इसके अलावा, कुछ ट्रेनों को री-शिड्यूल किया गया है, जिनमें हावड़ा-न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस, हावड़ा-गया वंदे भारत एक्सप्रेस और हावड़ा-जमालपुर वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल हैं. इस बीच, भारी बारिश के कारण कोलकाता में एक 60 वर्षीय व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई. यह घटना इकबालपुर थाना इलाके में हुई, जहां बारिश का पानी सड़कों पर भरा हुआ था.

एक शख्स की करंट लगने से मौत

मंगलवार सुबह करीब 5:15 बजे पुलिस को सूचना मिली कि हुसैन शाह रोड (इकबालपुर थाना क्षेत्र) पर जितेंद्र सिंह नामक व्यक्ति किसी तरह करंट की चपेट में आ गया. उन्हें तुरंत एसएसकेएम अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. सीनियर डिवीजनल कमर्शियल मैनेजर सियालदह जसराम मीना ने बताया कि भारी बारिश के कारण सियालदह सेक्शन में ट्रेनों में देरी हो रही है. यात्रियों से अपील की गई है कि वे वैकल्पिक परिवहन का उपयोग करें और रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप पर अपडेट चेक करें.

