RG Kar Case में नया मोड़...'जीरो' से शुरू हुई CBI जांच, वारदात वाली रात का पूरा ड्यूटी स्टाफ तलब

RG Kar Medical College Case: आरजी कर अस्पताल में जूनियर महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. इस केस में सीबीआई ने अपनी जांच की दिशा पूरी तरह बदल दी है. हाई कोर्ट की फटकार और पीड़िता के परिजनों के गंभीर आरोपों के बाद, जांच टीम ने 8 अगस्त की रात ड्यूटी पर मौजूद सभी कर्मचारियों और डॉक्टरों को समन भेजकर तलब किया है. इस कदम के बाद सवाल ये है कि क्या अब उस खौफनाक रात का पूरा सच अब बाहर आ पाएगा?
दरअसल, हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ ने मामले की अब तक की प्रगति पर नाराजगी जताते हुए सीबीआई को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वह पुरानी जांच से प्रभावित हुए बिना इस केस की जांच 'शून्य' से शुरू करे. हाई कोर्ट के इस सख्त रुख के बाद सीबीआई की नई टीम ने ग्राउंड पर उतरकर हर छोटे-बड़े गवाह से दोबारा पूछताछ शुरू कर दी है.
पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया था कि पूर्व में जांच कर रही टीम ने उस रात सेमिनार रूम की मंजिल और इमारत में मौजूद कई संदिग्धों से ठीक से पूछताछ नहीं की थी. परिवार का आरोप है कि आरजी कर अस्पताल के सेमिनार रूम में ही जूनियर महिला डॉक्टर के साथ यह जघन्य वारदात अंजाम दी गई थी.
परिवार के इन गंभीर दावों के बाद सीबीआई अब उस रात की पूरी टाइमलाइन और वहां मौजूद हर शख्स की भूमिका को फिर से खंगाल रही है.कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए सीबीआई ने अस्पताल की एक महिला कर्मचारी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है. 9 अगस्त की सुबह जब सेमिनार हॉल में पीड़िता का शव मिला था, तब इसी कर्मचारी ने परिजनों को फोन करके इसकी सूचना दी थी.
परिजनों का आरोप है कि इस कर्मचारी ने बार-बार फोन करके अलग-अलग और विरोधाभासी बातें कही थीं. सीबीआई ने डिजिटल डेटा और कॉल डिटेल्स रिकवर करने के लिए फोन को फॉरेंसिक लैब भेज दिया है.
9 अगस्त 2024 की घटना है. आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में एक जूनियर महिला डॉक्टर का शव मिला था. पोस्टमार्टम में पुष्टि हुई कि उसके साथ रेप कर बेरहमी से हत्या की गई थी, इसके विरोध में देशभर में प्रदर्शन और डॉक्टरों की हड़ताल हुई. कोलकाता पुलिस ने 10 अगस्त को आरोपी संजय रॉय को पकड़ा था.
इस मामले में जनवरी 2025 में विशेष अदालत ने संजय रॉय को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई, जबकि मृतका के परिवार ने फांसी की मांग की थी.
13 अगस्त 2024 को जांच सीबीआई को सौंपी गई. इस मामले में सबूत मिटाने और वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप में सीबीआई ने कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष को सितंबर 2024 में गिरफ्तार किया था.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स (NTF) का गठन किया और दिसंबर 2025 में इस मामले को कलकत्ता हाई कोर्ट को वापस ट्रांसफर कर दिया था.
इसके बाद, मृतका के माता-पिता ने आशंका जताई थी कि अपराध में एक से अधिक लोग शामिल थे, कलकत्ता हाई कोर्ट ने मई 2026 में सीबीआई की एक 3 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया था, अब इस मामले की गहन जांच कर रही है.