Advertisement
trendingNow12971564
Hindi Newsदेश

हजारों फीट ऊंचाई पर था IndiGo प्लेन, रिसने लगा फ्यूल; सांसत में आ गई 166 यात्रियों की जान!

IndiGo Flight Emergency Landing: कोलकाता से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट ने वाराणसी में इमरजेंसी लैडिंग की है. जानकारी के अनुसार, विमान में फ्यूल लीकेज की समस्या आ गई थी जिसके कारण विमान की इमरजेंसी  लैडिंग करानी पड़ी. 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 22, 2025, 08:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

IndiGo Flight Emergency Landing: कोलकाता से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E-6961 को बुधवार को वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी. विमान में तकनीकी खराबी की खबर है. जानकारी के अनुसार,  फ्लाइट में फ्यूल लीकेज की बात सामने आई है. जानकारी के अनुसार, सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को बिना किसी अनहोनी के सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. वाराणसी हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि फ्यूल लीकेज का पता चलने पर इंडिगो के पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचित किया. एटीसी ने विमान को आपातकालीन लैंडिंग के लिए मंजूरी दे दी और चालक दल के सदस्यों ने नियंत्रित परिस्थितियों में इसे सफलतापूर्वक रनवे पर उतार लिया. 

तकनीकी टीम कर रही विमान की जांच

अधिकारियों ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और हवाई अड्डे पर सामान्य परिचालन फिर से शुरू हो गया है. हवाई अड्डे के अधिकारी और तकनीकी टीमें घटना की जांच कर रही हैं. अधिकारियों ने बताया कि विमान ठीक होने के बाद अपने गंतव्य के लिए रवाना होगा. यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है. बता दें कि इससे पहले 10 अक्टूबर को भी इंडिगो की फ्लाइट 6ई-7253 में उड़ान के दौरान फ्रंट ग्लास में दरार आ गई थी. यह विमान 76 यात्रियों को लेकर मदुरै से चेन्नई जा  रहा था. 

Add Zee News as a Preferred Source

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

indigo flight emergency landing

Trending news

हजारों फीट ऊंचाई पर था IndiGo प्लेन, रिसने लगा फ्यूल; सांसत में आई यात्रियों की जान!
indigo flight emergency landing
हजारों फीट ऊंचाई पर था IndiGo प्लेन, रिसने लगा फ्यूल; सांसत में आई यात्रियों की जान!
इस दिवाली बिजली मीटर ने भी मनाया त्योहार! देश भर में पिछले साल से कम रही बिजली खपत
diwali 2025
इस दिवाली बिजली मीटर ने भी मनाया त्योहार! देश भर में पिछले साल से कम रही बिजली खपत
ISRO को पहुंचाया बुलंदी पर, कलाम को बनाया मिसाइल मैन... अब इस महान वैज्ञानिक का निधन
Eknath Vasant Chitnis
ISRO को पहुंचाया बुलंदी पर, कलाम को बनाया मिसाइल मैन... अब इस महान वैज्ञानिक का निधन
काम कर गया मान सरकार का प्लान, पंजाब के किसान अब नहीं जला रहे पराली
Punjab stubble
काम कर गया मान सरकार का प्लान, पंजाब के किसान अब नहीं जला रहे पराली
भारत के इस राज्य में जमकर बरसे बदरा; फुल तेवर में मॉनसून, टूटेगा 2024 का रिकॉर्ड
Monsoon
भारत के इस राज्य में जमकर बरसे बदरा; फुल तेवर में मॉनसून, टूटेगा 2024 का रिकॉर्ड
लेह हिंसा को लेकर पहली औपचारिक वार्ता, लद्दाख के लिए इन मांगो पर हो रही चर्चा
Ladakh
लेह हिंसा को लेकर पहली औपचारिक वार्ता, लद्दाख के लिए इन मांगो पर हो रही चर्चा
सबरीमाला मंदिर सोना घोटाले पर जब्त हुई त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की कार्यवाही पुस्तिका
Sabarimala temple
सबरीमाला मंदिर सोना घोटाले पर जब्त हुई त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की कार्यवाही पुस्तिका
मुंबई से अमेरिका जा रही थी फ्लाइट, बीच में हुई गड़बड़ी, वापस लौटाना पड़ा विमान
Air India flight
मुंबई से अमेरिका जा रही थी फ्लाइट, बीच में हुई गड़बड़ी, वापस लौटाना पड़ा विमान
वन क्षेत्र के मामले में भारत की कामयाबी, रैंकिंग में बढ़कर 9वें पायदान पर पहुंचा
Global Environmental Protection
वन क्षेत्र के मामले में भारत की कामयाबी, रैंकिंग में बढ़कर 9वें पायदान पर पहुंचा
महागठबंधन में 3-13 की गांठ खोलने कांग्रेस ने 'चाणक्य' भेजा, तेजस्वी ने दिखाया स्वैग
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
महागठबंधन में 3-13 की गांठ खोलने कांग्रेस ने 'चाणक्य' भेजा, तेजस्वी ने दिखाया स्वैग