हजारों फीट ऊंचाई पर था IndiGo प्लेन, रिसने लगा फ्यूल; सांसत में आ गई 166 यात्रियों की जान!

IndiGo Flight Emergency Landing: कोलकाता से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E-6961 को बुधवार को वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी. विमान में तकनीकी खराबी की खबर है. जानकारी के अनुसार, फ्लाइट में फ्यूल लीकेज की बात सामने आई है. जानकारी के अनुसार, सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को बिना किसी अनहोनी के सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. वाराणसी हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि फ्यूल लीकेज का पता चलने पर इंडिगो के पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचित किया. एटीसी ने विमान को आपातकालीन लैंडिंग के लिए मंजूरी दे दी और चालक दल के सदस्यों ने नियंत्रित परिस्थितियों में इसे सफलतापूर्वक रनवे पर उतार लिया.

तकनीकी टीम कर रही विमान की जांच

अधिकारियों ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और हवाई अड्डे पर सामान्य परिचालन फिर से शुरू हो गया है. हवाई अड्डे के अधिकारी और तकनीकी टीमें घटना की जांच कर रही हैं. अधिकारियों ने बताया कि विमान ठीक होने के बाद अपने गंतव्य के लिए रवाना होगा. यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है. बता दें कि इससे पहले 10 अक्टूबर को भी इंडिगो की फ्लाइट 6ई-7253 में उड़ान के दौरान फ्रंट ग्लास में दरार आ गई थी. यह विमान 76 यात्रियों को लेकर मदुरै से चेन्नई जा रहा था.