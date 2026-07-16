/ट्रेन में टिकट नहीं, फ्लाइट भी महंगी? कोलकाता से दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई के लिए चलीं सुपर लग्जरी बसें, जानें रूट और टाइमिंग

Kolkata premium bus service: अगर ट्रेन में कन्फर्म टिकट नहीं मिल रही है या हवाई यात्रा का खर्च ज्यादा पड़ रहा है, तो अब पश्चिम बंगाल सरकार ने यात्रियों के लिए एक नया विकल्प तैयार किया है. कोलकाता से दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, वाराणसी और पुरी जैसे प्रमुख शहरों के लिए सुपर लग्जरी इंटरस्टेट बस सेवाएं शुरू कर दी गई हैं. सरकार का दावा है कि इन बसों में यात्रियों को आराम और सुविधाएं ऐसी मिलेंगी, जो एसी ट्रेन के फर्स्ट क्लास या एयरलाइन जैसी यात्रा का अनुभव देंगी.
बुधवार को पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह ने करुणामयी बस टर्मिनस से इन लंबी दूरी की बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य भी मौजूद रहे. नई बस सेवाएं दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, वाराणसी और पुरी के लिए नियमित रूप से संचालित की जाएंगी. सरकार के अनुसार, यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सप्ताह भर तय समय पर बसों का संचालन होगा.
परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह ने कहा कि सरकार राज्य के भीतर और दूसरे राज्यों के बीच बेहतर परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि जो ऑपरेटर सभी नियमों का पालन करेंगे, उन्हें हर संभव सहयोग दिया जाएगा. परमिट को लेकर भी किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी. सरकार की योजना है कि कोलकाता को देश की प्रमुख राजधानियों से जोड़ने वाली हाई-एंड बस सेवाओं की संख्या लगातार बढ़ाई जाए.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा कि इस नई पहल से रेलवे पर यात्रियों का दबाव कुछ हद तक कम होगा. उनके मुताबिक, बेहतर सड़क संपर्क और आधुनिक बस सेवाएं लोगों को एक अतिरिक्त यात्रा विकल्प देंगी. उन्होंने यह भी कहा कि नई सरकार राज्य में परिवहन व्यवस्था को अधिक गतिशील बनाने पर जोर दे रही है.
इन सुपर लग्जरी बसों में यात्रियों के आराम का खास ध्यान रखा गया है. हर बस में बायो-टॉयलेट, व्यक्तिगत एंटरटेनमेंट स्क्रीन, तकिया और बेड लिनेन की सुविधा होगी. इसके अलावा यात्रा के दौरान मुफ्त बोतलबंद पानी, चाय, कॉफी और हल्के नाश्ते की भी व्यवस्था रहेगी, ताकि लंबा सफर ज्यादा आरामदायक बन सके.
श्यामोली परिवहन के प्रबंध निदेशक अरुण घोष ने बताया कि इन बसों को इस तरह तैयार किया गया है कि यात्रियों को विमान जैसी आरामदायक यात्रा का अनुभव मिले. उन्होंने कहा कि किराया भी इस तरह तय किया गया है कि वह एसी थ्री-टियर ट्रेन के टिकट के आसपास रहे, जिससे आम यात्रियों के लिए यह सेवा एक आकर्षक विकल्प बन सके.
सरकार को उम्मीद है कि यह नई बस सेवा कारोबारी यात्रियों के साथ-साथ घूमने-फिरने वालों को भी पसंद आएगी. खासकर त्योहारों और छुट्टियों के दौरान, जब ट्रेनों में सीट मिलना मुश्किल हो जाता है, तब ये सुपर लग्जरी बसें यात्रियों के लिए सुविधाजनक और भरोसेमंद विकल्प साबित हो सकती हैं.