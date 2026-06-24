इसे लेकर भाजपा कार्यकर्ता ने कहा कि इस घटना के आरोपियों को फांसी पर लटका देना चाहिए. हमने मलबे के नीचे से कम से कम 10 लोगों को निकाला है, और कई लोग अभी भी नीचे हैं. कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, सरकारी अधिकारी भी इसमें शामिल हैं. जवाबदेही तय होनी चाहिए, लोग अभी भी मलबे के नीचे से चिल्लाकर अपने बचाव की गुहार लगा रहे हैं. हमें उम्मीद है कि सुवेंदु अधिकारी सरकार, जो गरीबों की सरकार है, न्याय करेगी.