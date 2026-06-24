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कोलकाता में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरा गोदाम; 2 की मौत, मलबे में फंसे कई लोग

Kolkata Warehouse Collapse: कोलकाता में निर्माणाधीन गोदाम गिरने की वजह से 2-3 लोगों की मौत हो गई. जबकि मलबे में करीब 45 फंस गए हैं. राहत एवं बचाव कार्य शुरू हो गया है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 24, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 03:20 PM IST
कोलकाता में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरा गोदाम; 2 की मौत, मलबे में फंसे कई लोग

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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