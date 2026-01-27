कोलकाता में 'यमदूत' बनकर आई आग! गहरी नींद में सो रहे थे मजदूर, 7 जिंदा जले; 21 अब भी लापता

Advertisement
Kolkata warehouse fire 7 dead: कोलकाता के आनंदपुर इलाके में गोदाम में लगी भीषण आग में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 21 मजदूर लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है. ज्वलनशील सामान के कारण आग अंदर तेजी से फैल गई थी. जिससे लोगों को निकलने का समय नहीं मिला था.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 27, 2026, 06:44 AM IST
Kolkata warehouse fire 7 dead: कोलकाता के पूर्वी इलाके में सोमवार तड़के एक बड़े गोदाम परिसर में भीषण आग लग गई थी. इस हादसे में अब तक कम से कम सात लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं 21 लोग लापता बताए जा रहे हैं. आग इतनी तेजी से फैली कि अंदर सो रहे मजदूर बाहर नहीं निकल पाए. गोदाम में सजावट का सामान रखने वाली यूनिट और एक मोमो फैक्ट्री थी. दोनों जगहों पर ज्वलनशील सामान बड़ी मात्रा में रखा हुआ था. इसी वजह से आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया था.

7 लोगों की मौत, और भी बढ़ सकती है संख्या
पुलिस ने शुरुआत में तीन लोगों की मौत की पुष्टि की थी. बाद में फायर ब्रिगेड ने बताया कि सात बुरी तरह जले शव निकाले गए हैं. शवों की पहचान फिलहाल संभव नहीं हो पाई है. अधिकारी कह रहे हैं कि मलबे की तलाश जारी है. इसलिए मरने वालों और लापता लोगों की संख्या बढ़ भी सकती है. यह हादसा आनंदपुर के नाजिराबाद इलाके में हुआ है. यह इलाका ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाइपास के पास घनी आबादी वाला क्षेत्र है.

जानकारी के मुताबिक, सजावट वाली यूनिट में 25 लोग रात में सो रहे थे. वहीं मोमो फैक्ट्री में तीन मजदूर मौजूद थे. ज्यादातर लापता लोग पूर्व और पश्चिम मिदनापुर जिलों से आए प्रवासी मजदूर हैं. फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बताया कि सजावट वाली यूनिट में थर्माकोल और दूसरे ज्वलनशील सामान का बड़ा भंडार था. इसके अलावा गोदाम में सॉफ्ट ड्रिंक और पैकेज्ड फूड का स्टॉक भी रखा था. इन सबने आग को और भड़काने का काम किया था.

आग पर काबू पाने में लग गए कई घंटे
आग बुझाने के लिए पहले दस दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी. बाद में12 और गाड़ियां भेजी गईं. लेकिन फिर भी फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने में कई घंटे लग गए. सुबह तक भी कुछ हिस्सों में आग सुलगती रही. इससे बचाव कार्य में परेशानी हुई. मलबा हटाने के लिए बुलडोजर भी मंगाया गया. एहतियात के तौर पर पास के मजदूरों के मेस और एक रिहायशी मकान को खाली कराया गया.

घटना के बाद लापता लोगों के परिजन जले हुए गोदाम के बाहर जमा हो गए. वे अपने अपनों की कोई खबर पाने की कोशिश कर रहे थे. सोनारपुर के रहने वाले पंकज हलदार ने आग लगने के बाद अपने परिवार को फोन किया था. उसके बाद उनका फोन बंद हो गया. उनके रिश्तेदारों ने यह जानकारी दी है. नयन हलदार ने बताया कि उनके पिता बसुदेब हलदार पिछले सात साल से यहां काम कर रहे थे. वे मोमो यूनिट के स्टोर इंचार्ज थे. मौके पर एक लगभग जली हुई साइकिल मिली है. माना जा रहा है कि वह उन्हीं की है. पुलिस ने कहा है कि गोदाम के मालिकों का पता लगाया जा रहा है. पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है.
