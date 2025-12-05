Advertisement
trendingNow13029621
Hindi Newsदेश

PM मोदी खुद पुतिन को एयरपोर्ट लेने जाएंगे, किसका था ये प्लान? मॉस्को को भी नहीं लगी भनक, रूसी सरकार ने किया बहुत बड़ा खुलासा

Putin modi meet: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पालम एयरपोर्ट लेने पीएम मोदी खुद जाएंगे. यह किसी ने कल्पना भी नहीं की थ. न कोई इस मामले में आधिकारिक बयान सामने आया था. लेकिन पीएम मोदी अचानक अपने जिगरी दोस्त को लेने खुद ही एयरपोर्ट तक चले गए. अब इस मामले में रूसी सरकार ने बड़ा खुलासा किया है. 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 05, 2025, 09:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PM मोदी खुद पुतिन को एयरपोर्ट लेने जाएंगे, किसका था ये प्लान? मॉस्को को भी नहीं लगी भनक, रूसी सरकार ने किया बहुत बड़ा खुलासा

Modi decision to meet Putin at ramp unexpected: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की शुरुआत पीएम मोदी ने बहुत बड़ा सरप्राइज देकर किया की है. पुतिन का कल शाम जब उनका प्लेन दिल्ली के पलम एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, तो प्रोटोकॉल को ताक पर रखते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां उनको लेने चले गए. जो सभी के लिए हैरान करने वाला था. क्योंकि इसके पहले किसी भी आधिकारिक बयान में यह नहीं कहा गया था कि पीएम मोदी पुतिन को रिसीव करने जाएंगे. लेकिन पीएम मोदी पालमपुर एयरपोर्ट पर गए. अपने जिगरी दोस्त के लिए और इतना बड़ा सरप्राइज देंगे. आइए जानते हैं कि आखिर PM मोदी का पुतिन को एयरपोर्ट लेने जाना किसका प्लान था, जिसको लेकर मॉस्को को भी जानकारी नहीं थी. इस मामले में रूसी सरकार ने किया बताया सच.

दोस्त के लिए पीएम मोदी ने तोड़ा प्रोटोकॉल
सामान्य तौर पर विदेशी मेहमानों का स्वागत विदेश मंत्री या कोई वरिष्ठ अधिकारी करता है.लेकिन मोदी जी ने खुद प्लेन के पास जाकर पुतिन का स्वागत किया है. दोनों ने गर्मजोशी से बातें कीं, हाथ मिलाया, गले लगाया और फिर कार में बैठे. ये नजारा देखकर हर तरफ तालियां बजने लगीं. जिसके बाद पुतिन और मोदी की तस्वीरें वायरल हैं. 

रूस ने कहा हमने तो सोचा ही नहीं था
रूस को इस सरप्राइज की भनक तक नहीं लगी थी.क्रेमलिन ने इसे बहुत ही अप्रत्याशित बताया है. क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने 4 दिसंबर को रिपोर्टरों को बताया कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रैंप पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने का फैसला अचानक लिया गया फैसला था. उन्होंने बताया, "प्रधानमंत्री मोदी खुद पुतिन से मिलने आए थे. यह फैसला अचानक लिया गया था." पेसकोव ने आगे कहा कि मॉस्को को इस बारे में पता नहीं था.

Add Zee News as a Preferred Source

आज पुतिन का क्या है प्रोग्राम
कल शाम पीएम मोदी के सरप्राइज स्वागत के बाद आज 5 दिसंबर 2025 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतीन का भारत दौरा आज अपने चरम पर है. आज 23वें भारत-रूस समिट का दिन है. सुबह से शाम तक मीटिंग्स, डील्स और स्टेट डिनर का शेड्यूल है. जिसमें  यूक्रेन, रक्षा, तेल और व्यापार पर फोकस रहेगा.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

putin modi

Trending news

वो ईंधन कौन सा है जो अमेरिका खुद रूस से खरीदता है, पुतिन ने सच्चाई खोलकर रख दी
Putin
वो ईंधन कौन सा है जो अमेरिका खुद रूस से खरीदता है, पुतिन ने सच्चाई खोलकर रख दी
PM मोदी खुद पुतिन को एयरपोर्ट लेने जाएंगे, किसका था ये प्लान? मॉस्को को नहीं लगी भनक
putin modi
PM मोदी खुद पुतिन को एयरपोर्ट लेने जाएंगे, किसका था ये प्लान? मॉस्को को नहीं लगी भनक
हिमालय में ठंड का कहर! पंजाब, झारखंड में कोल्ड वेव अलर्ट, श्रीनगर में -4 डिग्री...
snowfall warning
हिमालय में ठंड का कहर! पंजाब, झारखंड में कोल्ड वेव अलर्ट, श्रीनगर में -4 डिग्री...
रूस ने दिल्ली पर दागी गई पाकिस्तानी मिसाइलों से बचाया! शशि थरूर ने पुतिन के दौरे पर
Shashi Tharoor
रूस ने दिल्ली पर दागी गई पाकिस्तानी मिसाइलों से बचाया! शशि थरूर ने पुतिन के दौरे पर
दूसरों की शांति... मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर हाई कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
rules loudspeakers
दूसरों की शांति... मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर हाई कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
सिर्फ 5 अंडों के लिए खदान बंद! दुर्लभ रॉक चील उल्लू के बच्चों को बचाने उतरा वन विभाग
rare rock eagle
सिर्फ 5 अंडों के लिए खदान बंद! दुर्लभ रॉक चील उल्लू के बच्चों को बचाने उतरा वन विभाग
मॉस्को टू दिल्ली: पुतिन की फ्लाइट पर थी पूरी दुनिया की नजर, विमान ने बनाया रिकॉर्ड
Putin
मॉस्को टू दिल्ली: पुतिन की फ्लाइट पर थी पूरी दुनिया की नजर, विमान ने बनाया रिकॉर्ड
तमिलनाडु BJP चीफ के साथ कई लोग थिरुपराकुंद्रम पहाड़ी पर पुलिस हिरासत में
Tamilnadu
तमिलनाडु BJP चीफ के साथ कई लोग थिरुपराकुंद्रम पहाड़ी पर पुलिस हिरासत में
गौर से देखते रह गए राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी ने रात में ही ऐसा क्या गिफ्ट दिया?
Putin
गौर से देखते रह गए राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी ने रात में ही ऐसा क्या गिफ्ट दिया?
भारत दौरे से क्या हासिल करना चाहते हैं पुतिन? क्या India को भी कुछ होने जा रहा फायदा
DNA
भारत दौरे से क्या हासिल करना चाहते हैं पुतिन? क्या India को भी कुछ होने जा रहा फायदा