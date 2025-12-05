PM मोदी खुद पुतिन को एयरपोर्ट लेने जाएंगे, किसका था ये प्लान? मॉस्को को भी नहीं लगी भनक, रूसी सरकार ने किया बहुत बड़ा खुलासा

Putin modi meet: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पालम एयरपोर्ट लेने पीएम मोदी खुद जाएंगे. यह किसी ने कल्पना भी नहीं की थ. न कोई इस मामले में आधिकारिक बयान सामने आया था. लेकिन पीएम मोदी अचानक अपने जिगरी दोस्त को लेने खुद ही एयरपोर्ट तक चले गए. अब इस मामले में रूसी सरकार ने बड़ा खुलासा किया है.
Modi decision to meet Putin at ramp unexpected: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की शुरुआत पीएम मोदी ने बहुत बड़ा सरप्राइज देकर किया की है. पुतिन का कल शाम जब उनका प्लेन दिल्ली के पलम एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, तो प्रोटोकॉल को ताक पर रखते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां उनको लेने चले गए. जो सभी के लिए हैरान करने वाला था. क्योंकि इसके पहले किसी भी आधिकारिक बयान में यह नहीं कहा गया था कि पीएम मोदी पुतिन को रिसीव करने जाएंगे. लेकिन पीएम मोदी पालमपुर एयरपोर्ट पर गए. अपने जिगरी दोस्त के लिए और इतना बड़ा सरप्राइज देंगे. आइए जानते हैं कि आखिर PM मोदी का पुतिन को एयरपोर्ट लेने जाना किसका प्लान था, जिसको लेकर मॉस्को को भी जानकारी नहीं थी. इस मामले में रूसी सरकार ने किया बताया सच.
दोस्त के लिए पीएम मोदी ने तोड़ा प्रोटोकॉल
सामान्य तौर पर विदेशी मेहमानों का स्वागत विदेश मंत्री या कोई वरिष्ठ अधिकारी करता है.लेकिन मोदी जी ने खुद प्लेन के पास जाकर पुतिन का स्वागत किया है. दोनों ने गर्मजोशी से बातें कीं, हाथ मिलाया, गले लगाया और फिर कार में बैठे. ये नजारा देखकर हर तरफ तालियां बजने लगीं. जिसके बाद पुतिन और मोदी की तस्वीरें वायरल हैं.
रूस ने कहा हमने तो सोचा ही नहीं था
रूस को इस सरप्राइज की भनक तक नहीं लगी थी.क्रेमलिन ने इसे बहुत ही अप्रत्याशित बताया है. क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने 4 दिसंबर को रिपोर्टरों को बताया कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रैंप पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने का फैसला अचानक लिया गया फैसला था. उन्होंने बताया, "प्रधानमंत्री मोदी खुद पुतिन से मिलने आए थे. यह फैसला अचानक लिया गया था." पेसकोव ने आगे कहा कि मॉस्को को इस बारे में पता नहीं था.
आज पुतिन का क्या है प्रोग्राम
कल शाम पीएम मोदी के सरप्राइज स्वागत के बाद आज 5 दिसंबर 2025 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतीन का भारत दौरा आज अपने चरम पर है. आज 23वें भारत-रूस समिट का दिन है. सुबह से शाम तक मीटिंग्स, डील्स और स्टेट डिनर का शेड्यूल है. जिसमें यूक्रेन, रक्षा, तेल और व्यापार पर फोकस रहेगा.
