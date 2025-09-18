लोगों ने हमेशा मुझ पर बरसाया प्यार... केएस अलागिरी की विवादित टिप्पणी पर आया कंगना का बयान
लोगों ने हमेशा मुझ पर बरसाया प्यार... केएस अलागिरी की विवादित टिप्पणी पर आया कंगना का बयान

KS Alagiri-Kangana Ranaut Controversy: कांग्रेस नेता केएस अलागिरी की कथित टिप्पणी पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि हम जहां चाहें जा सकते हैं. कोई किसी को रोक नहीं सकता. अगर कुछ लोग मुझसे नफरत करते हैं, तो मुझसे प्यार करने वाले भी ज्यादा लोग हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 18, 2025, 02:40 PM IST
KS Alagiri-Kangana Ranaut Controversy: तमिलनाडु कांग्रेस के पूर्व प्रमुख केएस अलागिरी ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि बॉलीवुड अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारना चाहिए. अलागिरी की यह विवादास्पद टिप्पणी रनौत के एक पुराने बयान के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में आई थी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि महिला कार्यकर्ताओं को 100 रुपये में विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए रखा जा सकता है. 

अब कांग्रेस नेता केएस अलागिरी की कथित टिप्पणी पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि हम जहां चाहें जा सकते हैं. कोई किसी को रोक नहीं सकता. अगर कुछ लोग मुझसे नफरत करते हैं, तो मुझसे प्यार करने वाले भी ज्यादा लोग हैं. तमिलनाडु के लोगों ने हमेशा मुझ पर प्यार बरसाया है. एक व्यक्ति के कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा.

 

कंगना अहंकार के साथ बोलती हैं: केएस अलागिरी

बता दें इस बीच, वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने अपनी टिप्पणी का बचाव करते हुए कहा कि कंगना अहंकार के साथ बोलती हैं और उन्हें पहले सीआईएसएफ कांस्टेबल ने थप्पड़ मारा था. भाजपा सांसद की आलोचना करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि कंगना रनौत कई बार ऐसी बेतुकी बातें कर चुकी हैं. एक बार, जब वह दिल्ली हवाई अड्डे पर थीं और एक महिला सीआरपीएफ कर्मी ने उन्हें थप्पड़ मारा था तो बाद में उन्होंने कहा था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपमानजनक टिप्पणी की थी. जब वह इस तरफ (दक्षिण) आएं, तो आपको बिना भूले उन्हें थप्पड़ मारना चाहिए,

बता दें, रनौत ने 2020 के किसान विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं के बारे में टिप्पणी की थी. रनौत पर 73 वर्षीय किसान कार्यकर्ता मोहिंदर कौर को बदनाम करने का आरोप लगाया गया था. रनौत ने कथित तौर पर कौर को शाहीन बाग की प्रसिद्धि बिलकिस बानो के रूप में गलत बताया था और कहा था कि ऐसी महिलाओं को 100 रुपये में विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए रखा जा सकता है. पिछले साल चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान एक महिला सीआईएसएफ कांस्टेबल ने रनौत के चेहरे पर मारा था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया था. आरोपी कांस्टेबल की पहचान कांस्टेबल कुलविंदर कौर के रूप में हुई थी. किसान आंदोलन पर रनौत के रुख से नाराज दिख रहीं सीआईएसएफ कर्मी को निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी.

