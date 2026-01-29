फोन टैपिंग केस में पिता KCR को SIT नोटिस पर भड़के KTR, बोले - रेवंथ रेड्डी सरकार कर रही बदले की राजनीति

KT Rama Rao on Revanth Reddy Government: कथित फोन टैपिंग केस में अपने पिता KCR को SIT नोटिस पर KTR भड़क गए हैं. उन्होंने कहा कि रेवंथ रेड्डी सरकार कर रही बदले की राजनीति कर रही है और आने वाले चुनावों में जनता इसका जवाब देगी.
KT Rama Rao on SIT Notice on K Chandrashekhar Rao: अपने पिता और तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव को कथित फोन टैपिंग में मामले में SIT का नोटिस मिलने से BRS के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव भड़के हुए हुए हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की रेवंथ रेड्डी सरकार प्रदेश में सुशासन देने में पूरी तरह फेल रही है.अब अपनी कमियों की ओर से लोगों का ध्यान हटाने के लिए वह राजनीतिक बदले पर उतर आई है.
विपक्ष को धमकाने की कोशिश- KTR
रेवंथ रेड्डी सरकार पर भड़ास निकालते हुए KTR ने कहा कि कांग्रेस सरकार जांच एजेंसियों को मोहरा नाकर विपक्ष को धमकाने की कोशिश कर रही है. एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं को नोटिस भिजवाए जा हे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि यह जांच नहीं बल्कि बदला है. ऐसा करके न्याय करने के बजाय राजनीतिक दुर्भावना निकाली जा रही है. जिसे जनता बिल्कुल सहन नहीं करेगी.
ध्यान हटाने के लिए जांच का ड्रामा
कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए केटी रामा राव ने कहा कि रेवंथ रेड्डी बड़े-बड़े वादे करके सत्ता में आई थी. अब जब वादे पर खरा नहीं उतर पाई तो लोग सवाल पूछ रहे हैं. उनके सवालों से ध्यान हटाने के लिए जांच का ड्रामा किया जा रहा है. इसके लिए उन्होंने पूर्व सीएम केसीआर को चुना है. अपनी असफलताएं छिपाने के लिए उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है.
जारी रहेगा बीआरएस का संघर्ष
BRS के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस सरकार चाहे कितनी भी कोशिश कर ले. लेकिन चंद्रशेखर राव को वह जनता के दिलों से नहीं निकाल सकती. अगर उन्होंने केसीआर के खिलाफ साजिश की तो जनता अपने नेता के लिए सड़कों पर उतर आएगी. उन्होंने कहा कि इस अन्याय और बदले की राजनीति के खिलाफ बीआरएस का संघर्ष जारी रहेगा और वह इसे अंजाम तक लेकर जाएगी.
अपने पिता के कार्यों का गुणगान
अपने पिता का गुणगान करते हुए केटीआर ने कहा कि चंद्रशेखर राव वही नेता हैं. जिन्होंने तेलंगाना राज्य गठन के लिए अपनी जान तक खतरे में डाली और कई बार जेलों में गए. एक दशक तक बीआरएस सरकार के शासन में उन्होंने मिशन भागीरथ, रायथु बंधु समेत कई जनकल्याणकारी योजनाएं चलाईं. जिससे लाखों लोगों के जीवनस्तर में सुधार आया.
