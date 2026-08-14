/सुलगते नगालैंड में क्या है कुकी-नागा गुटों के संघर्ष की वजह? सुप्रीम कोर्ट तक को क्यों करनी पड़ी सुलह की अपील

मणिपुर में पिछले तीन साल से जारी जातीय हिंसा अब एक नए और बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है. शुरुआत में जिस संघर्ष की पहचान मुख्य रूप से मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच टकराव के तौर पर हुई थी, उसमें अब नागा समुदाय की भी सीधी भागीदारी बढ़ती जा रही है. खासकर उखरुल, कांगपोकपी और सेनापति जैसे इलाकों में कुकी और नागा समुदायों के बीच तनाव ने हालात को और पेचीदा बना दिया है. यह समझना जरूरी है कि कुकी और नागा विवाद कोई अचानक पैदा हुआ संघर्ष नहीं है. इसके पीछे जमीन, पहचान, राजनीतिक प्रभाव, पुराने विस्थापन और पहाड़ी इलाकों पर नियंत्रण जैसे कई सवाल दशकों से मौजूद हैं. 1990 के दशक में दोनों समुदायों के बीच बड़े पैमाने पर हिंसा हो चुकी है और हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था.