/सुलगते नगालैंड में क्या है कुकी-नागा गुटों के संघर्ष की वजह? सुप्रीम कोर्ट तक को क्यों करनी पड़ी सुलह की अपील

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में जारी नाकाबंदी पर चिंता जताते हुए प्रतिद्वंद्वी कुकी और नागा गुटों को राष्ट्रीय राजमार्गों को फिर से खोलने के लिए एक साझा और ठोस प्रस्ताव तैयार करने की अपील की है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हाइवे को अवरुद्ध करने से किसी का भी भला नहीं हो रहा है. ऐसी नाकाबंदी से हर किसी को कठिनाई का सामना करना पड़ता है. दोनों पक्ष किसी एजेंसी के जरिए समाधान पर विचार क्यों नहीं करते? आप भी इस लड़ाई से थक गए होंगे.
कोर्ट KUKI Women Organisation for Human Rights (KWOHR) की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा है. याचिका में NH-2 पर जारी नाकाबंदी को हटाने और कुकी क्षेत्रों में रसद की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की गई है. कोर्ट ने कहा कि अदालती आदेश के जरिए ब्लॉकैड हटाने का नतीजा उल्टा भी हो सकता है और दोबारा हिंसा हो सकती है, यही वजह है कि हम आपसी समझौते से इस मामले को सुलझाने के पक्ष में हैं. कोर्ट ने ये भी कहा कि नाकाबंदी किसी खास राजमार्ग से हटाकर समाधान नहीं होगा, राज्य में जहां जहां भी इस तरह की नाकाबंदी है सभी को हटाना होगा.
मणिपुर में पिछले तीन साल से जारी जातीय हिंसा अब एक नए और बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है. शुरुआत में जिस संघर्ष की पहचान मुख्य रूप से मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच टकराव के तौर पर हुई थी, उसमें अब नागा समुदाय की भी सीधी भागीदारी बढ़ती जा रही है. खासकर उखरुल, कांगपोकपी और सेनापति जैसे इलाकों में कुकी और नागा समुदायों के बीच तनाव ने हालात को और पेचीदा बना दिया है. यह समझना जरूरी है कि कुकी और नागा विवाद कोई अचानक पैदा हुआ संघर्ष नहीं है. इसके पीछे जमीन, पहचान, राजनीतिक प्रभाव, पुराने विस्थापन और पहाड़ी इलाकों पर नियंत्रण जैसे कई सवाल दशकों से मौजूद हैं. 1990 के दशक में दोनों समुदायों के बीच बड़े पैमाने पर हिंसा हो चुकी है और हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था.
मणिपुर को मोटे तौर पर दो हिस्सों में समझा जा सकता है, इंफाल घाटी और उसके चारों तरफ फैली पहाड़ियां. घाटी में मैतेई आबादी का प्रभाव ज्यादा है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्य रूप से अलग-अलग आदिवासी समुदाय रहते हैं. इनमें नागा और कुकी प्रमुख हैं. यही भौगोलिक बंटवारा आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक टकराव का आधार भी बना. पहाड़ी इलाकों में रहने वाले समुदाय अपनी पारंपरिक जमीन और अधिकारों को लेकर बेहद संवेदनशील हैं. दूसरी तरफ, अलग-अलग समुदायों के अपने राजनीतिक संगठन और क्षेत्रीय दावे हैं.
कुकी-नागा तनाव की जड़ें आज की हिंसा से काफी पुरानी हैं. आजादी के बाद के दशकों में नागा राजनीतिक आंदोलन ने नागा बहुल इलाकों को एक बड़े नागा राजनीतिक क्षेत्र के तहत लाने की मांग उठाई. मणिपुर के कुछ पहाड़ी इलाके भी इस दायरे में माने जाते थे. इस दौरान उन इलाकों में रहने वाले कुकी समुदाय और नागा संगठनों के बीच जमीन और क्षेत्रीय पहचान को लेकर तनाव बढ़ता गया. 1990 के दशक में यह तनाव खुली हिंसा में बदल गया. 1992 से 1998 के बीच हुए संघर्ष में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और हजारों परिवार विस्थापित हुए. यानी आज का विवाद किसी एक घटना का नतीजा नहीं है. इसके पीछे पुरानी यादें और उस दौर में हुए विस्थापन का दर्द भी मौजूद है.
मौजूदा तनाव को बढ़ाने वाली घटनाओं में 2026 की शुरुआत में उखरुल जिले के लितान इलाके में एक टकराव भी शामिल है. रिपोर्टों के मुताबिक, एक तांगखुल नागा युवक के साथ कुकी युवकों की कथित मारपीट के बाद विवाद बढ़ा. इसके बाद दोनों समुदायों के बीच अविश्वास और हिंसा की घटनाएं सामने आईं. इसके बाद मामला सिर्फ एक स्थानीय विवाद तक सीमित नहीं रहा. अलग-अलग इलाकों में बदले की कार्रवाई, हत्या और आवाजाही पर रोक जैसी घटनाओं ने तनाव को और गहरा कर दिया. हाल के दिनों में सेनापति में नागा संगठनों की ओर से कुकी लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित करने का फैसला भी सामने आया है. यह कदम बताता है कि मामला अब सिर्फ दो गांवों या कुछ समूहों के बीच विवाद नहीं रह गया है, बल्कि सामाजिक स्तर पर दूरी बढ़ने लगी है.
मणिपुर में जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं है. यह समुदाय की पहचान और भविष्य से जुड़ी हुई है. पहाड़ी इलाकों में आदिवासी जमीन को लेकर विशेष कानूनी संरक्षण मौजूद हैं. ऐसे में जब किसी समुदाय को लगता है कि दूसरा समूह उसके इलाके में जमीन, खेती या संसाधनों पर प्रभाव बढ़ा रहा है, तो प्रतिक्रिया बहुत तीखी हो सकती है. कुकी और नागा समुदायों के बीच भी यही सवाल कई बार टकराव की वजह बनता रहा है. कौन सा इलाका किस समुदाय का पारंपरिक क्षेत्र है, किसे वहां बसने या खेती करने का अधिकार है और जंगल तथा जमीन के संसाधनों पर किसका नियंत्रण रहेगा, ये सवाल राजनीतिक नारे से कहीं ज्यादा गहरे हैं.
मणिपुर में मई 2023 में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच शुरू हुई हिंसा ने पूरे राज्य की सामाजिक संरचना को हिला दिया. तत्काल विवाद मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग और उसके खिलाफ आदिवासी संगठनों के विरोध से जुड़ा था. इसके बाद हिंसा तेजी से फैल गई. तीन साल बाद भी उस हिंसा का असर खत्म नहीं हुआ है. दोनों समुदायों के बीच बड़े पैमाने पर विस्थापन और अलग-अलग इलाकों में अलगाव की स्थिति बनी हुई है. इसी माहौल में अब कुकी-नागा तनाव ने संघर्ष को एक नया आयाम दे दिया है.
यही सबसे बड़ी चिंता है. मणिपुर का संकट पहले मुख्य रूप से मैतेई बनाम कुकी-जो संघर्ष के रूप में देखा जाता था. लेकिन अगर नागा और कुकी समुदायों के बीच तनाव लगातार बढ़ता है, तो राज्य में एक और बड़ी जातीय सीमा खिंच सकती है. इसका असर सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था पर नहीं पड़ेगा. पहाड़ी जिलों में सड़कें, बाजार और जरूरी सामान की सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है. हाल में नागा-कुकी तनाव से जुड़े नाकेबंदी और जवाबी नाकेबंदी के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रकों के फंसने और जरूरी वस्तुओं की कीमतों में तेज बढ़ोतरी की रिपोर्ट सामने आई है.
मणिपुर की मौजूदा स्थिति बताती है कि केवल सुरक्षा बलों की तैनाती से स्थायी समाधान नहीं निकलने वाला. अलग-अलग समुदायों की राजनीतिक मांगों, जमीन के अधिकार, विस्थापित लोगों की वापसी और क्षेत्रीय स्वायत्तता जैसे सवालों पर बातचीत जरूरी होगी. साथ ही, नागा-कुकी तनाव को पुराने मैतेई-कुकी संघर्ष से अलग करके देखना भी जरूरी है. दोनों संघर्षों की अपनी अलग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, हालांकि तीनों के बीच जमीन, पहचान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सवाल कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं.
आज मणिपुर के सामने सबसे बड़ा खतरा यही है कि पुरानी हिंसा के ऊपर एक नया संघर्ष खड़ा हो जाए. अगर कुकी और नागा समुदायों के बीच अविश्वास को समय रहते बातचीत के जरिए नहीं रोका गया, तो राज्य का जातीय विभाजन और गहरा सकता है. हालिया घटनाओं में घरों और एक चर्च को जलाए जाने तथा नागा नागरिकों की हत्या के मामलों ने इस आशंका को और गंभीर बना दिया है. मणिपुर को सिर्फ बंदूकें शांत नहीं कर सकतीं. यहां स्थायी शांति के लिए उन सवालों का जवाब देना होगा, जिनके कारण समुदाय एक-दूसरे को अपने अस्तित्व के लिए खतरा समझने लगे हैं.