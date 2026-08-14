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सुलगते नगालैंड में क्या है कुकी-नागा गुटों के संघर्ष की वजह? सुप्रीम कोर्ट तक को क्यों करनी पड़ी सुलह की अपील

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी नगालैंड से जुड़े मामलों में स्थानीय रीति-रिवाज, भूमि और संवैधानिक संरक्षण जैसे मुद्दों की अहम भूमिका सामने आती रही है. आखिर कुकी और नागा गुटों के बीच टकराव की असली वजह क्या है और अब सुप्रीम कोर्ट को भी दोनों गुटों से शांति की अपील करने की जरूरत क्यों पड़ी? जानिए इस रिपोर्ट में.

Written ByArvind SinghEdited ByRavindra Singh
Published: Aug 14, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 05:44 PM IST
सुलगते नगालैंड में क्या है कुकी-नागा गुटों के संघर्ष की वजह? सुप्रीम कोर्ट तक को क्यों करनी पड़ी सुलह की अपील
Image Credit: File Photo (मणिपुर में नागा और कुकी संघर्ष को लेकर चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने कहा कि हाइवे को अवरुद्ध करने से किसी का भी भला नहीं हो रहा है)

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Arvind Singh

Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी नज़र रहती है. कानून की जटिल, तकनीकी खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है, इन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 

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सुलगते नगालैंड में क्या है कुकी-नागा गुटों के संघर्ष की वजह? SC को करनी पड़ी अपील
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