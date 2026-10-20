/मणिपुर में हिंसा पर भड़का कुकी संगठन, कांगपोकपी जिले में 24 घंटे के बंद का ऐलान, एंबुलेंस-फायर ब्रिगेड को रहेगी छूट

संगठन ने बंद को न्याय, जवाबदेही, समुदाय के लोगों की सुरक्षा और प्रभावित परिवारों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर सामूहिक विरोध बताया है. संगठन ने कुकी-जो समुदाय के लोगों से एकजुटता और अनुशासन के साथ बंद का पालन करने की अपील की है. बयान में स्पष्ट किया गया है कि बंद शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया जाएगा और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं सहित जीवन बचाने के लिए जरूरी आपात स्थितियों में छूट रहेगी.