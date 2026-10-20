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मणिपुर में हिंसा पर भड़का कुकी संगठन, कांगपोकपी जिले में 24 घंटे के बंद का ऐलान, एंबुलेंस-फायर ब्रिगेड को रहेगी छूट

Manipur Unrest News: मणिपुर में कुकी-जो बहुल कांगपोकपी जिले में 24 घंटे के बंद का एलान किया गया है. यह एलान कुकी-जो समुदाय से जुड़े संगठन कमेटी ऑन ट्राइबल यूनिटी (COTU) ने किया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Oct 20, 2026, 11:20 PM IST|Updated: Oct 20, 2026, 11:20 PM IST
मणिपुर में हिंसा पर भड़का कुकी संगठन, कांगपोकपी जिले में 24 घंटे के बंद का ऐलान, एंबुलेंस-फायर ब्रिगेड को रहेगी छूट

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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