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केंद्र 'विकसित भारत' चाहता है, तो... बॉर्डर इलाकों के विकास को लेकर बोले कुलदीप सिंह धालीवाल

AAP MLA कुलदीप सिंह धालीवाल ने केंद्र सरकार से बॉर्डर इलाकों के विकास पर विशेष ध्यान देने की मांग की है. उन्होंने कहा कि अगर केंद्र ‘विकसित भारत’ का सपना पूरा करना चाहता है, तो सीमावर्ती क्षेत्रों को नहीं भूल सकते.

Published: Aug 18, 2026, 06:21 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 06:21 PM IST
केंद्र 'विकसित भारत' चाहता है, तो... बॉर्डर इलाकों के विकास को लेकर बोले कुलदीप सिंह धालीवाल
Image Credit: X- (केंद्र &#039;विकसित भारत&#039; चाहता है, तो... बॉर्डर इलाकों के विकास को लेकर बोले कुलदीप सिंह धालीवाल)

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