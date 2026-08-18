केंद्र 'विकसित भारत' चाहता है, तो... बॉर्डर इलाकों के विकास को लेकर बोले कुलदीप सिंह धालीवाल

उन्होंने राज्यपाल से अपील की कि वे इस मुद्दे को प्रधानमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सामने जोरदार तरीके से उठाएं ताकि डैम का कंस्ट्रक्शन जल्द से जल्द पूरा हो सके. इस डैम के बनने से बाढ़ कंट्रोल होगी, बिजली बनेगी, सिंचाई के लिए नहरें खोदी जाएंगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा. उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार 'विकसित भारत' का सपना पूरा करना चाहती है, तो उसे बड़े शहरों के साथ-साथ बॉर्डर एरिया के विकास पर भी ध्यान देना होगा.