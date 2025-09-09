Kulgam Anti Terror Operation Day 2: कुलगाम में 24 घंटे बाद भी आतंकियों की तलाश जारी, सेना ने सोमवार को ढेर किए थे 2 आतंकी
Jammu-Kashmir Anti Terror Campaign: सोमवार को को ये मुठभेड़ तब शुरू हुई थी जब सेना के जवानों पर आतंकियों ने अचानक से गोलीबारी शुरू कर दी थी. इस आतंकी हमले में सेना के दो जवान एक जेसीओ सहित शहीद हो गए. वहीं जवानों ने दो आतंकियों को भी इस हमले की जवाबी कार्रवाई में ढेर कर दिया था.

|Last Updated: Sep 09, 2025, 10:28 AM IST
Kulgam Anti Terror Operation Day 2:  जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में सोमवार से जारी मुठभेड़ 24 घंटे के बाद भी खत्म नहीं हुई. मंगलवार (9 सितंबर) को भी ये मुठभेड़ जारी है. इसके पहले सोमवार को को ये मुठभेड़ तब शुरू हुई थी जब सेना के जवानों पर आतंकियों ने अचानक से गोलीबारी शुरू कर दी थी. इस आतंकी हमले में सेना के दो जवान एक जेसीओ सहित शहीद हो गए. वहीं जवानों ने दो आतंकियों को भी इस हमले की जवाबी कार्रवाई में ढेर कर दिया था. सेना को अभी भी इस इलाके में और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है जिसकी वजह से मंगलवार को भी सेना ने अभियान जारी रखा है. 

सोमवार को जारी आतंक विरोधी अभियान में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है. सेना द्वारा मारे गए आतंकी की पहचान शोपियां निवासी आमिर अहमद डार के रूप में हुई है. वह पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ था और सितंबर 2023 से कश्मीर घाटी में सक्रिय था. आमिर अहमद डार का नाम हाल ही में पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जारी की गई 14 मोस्ट वॉन्टेड आतंकियों की सूची में भी शामिल था. सुरक्षाबलों की इस कार्रवाई को घाटी में आतंकी गतिविधियों के खिलाफ एक अहम सफलता माना जा रहा है.

सर्च ऑपरेशन टीम पर आतंकियों ने चलाई थी गोली
शोपियां के गुड्डर इलाके में सोमवार को सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच भीषण मुठभेड़ शुरू हो गई थी. पुलिस, सेना की 9 राष्ट्रीय राइफल्स (9RR) और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था. जानकारी के अनुसार, जंगलों में लश्कर-ए-तैयबा के तीन से अधिक आतंकियों के छिपे होने की आशंका है. सर्च ऑपरेशन के दौरान जब सुरक्षाबल संदिग्ध स्थान पर पहुंचे, तो छिपे हुए आतंकवादियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी. जवानों ने भी तुरंत मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की.

कुलगाम में दूसरे दिन भी जारी है आतंकवाद विरोधी अभियान
कुलगाम जिले के गुड्डर जंगल क्षेत्र में सुरक्षाबलों का आतंकवाद विरोधी अभियान 9 सितंबर 2025 की सुबह एक बार फिर से शुरू हो गया. सेना, पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम जंगल में छिपे आतंकियों की तलाश में गहन सर्च ऑपरेशन चला रही है. जानकारी के अनुसार, आतंकियों की मौजूदगी की पुष्टि के बाद जैसे ही सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी शुरू की, आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी. जवाब में सुरक्षाबलों ने भी मोर्चा संभालते हुए फायरिंग की. फिलहाल दोनों ओर से गोलीबारी जारी है और इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है. किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षाबलों को मौके पर तैनात कर दिया गया है और पूरे क्षेत्र को हाई अलर्ट पर रखा गया है. 

यह भी पढ़ेंः कुलगाम में सुरक्षाबलों ने लश्कर कमांडर समेत मार गिराए 2 दहशतगर्द, दो जवान भी शहीद

Jammu Kashmir

;