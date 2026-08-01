/21 महीनों के बाद दो गैर-कश्मीरी मजदूरों की हत्या...घाटी में कब-कब हुई टारगेट किलिंग?

Kulgam Attack: कश्मीर घाटी में आतंकवाद एक बार फिर अपना खौफनाक चेहरा दिखाने लगा है. दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में ईंट भट्ठे पर काम करने आए दो निहत्थे प्रवासी मजदूरों को गोलियों से भून दिया गया. 21 महीनों के लंबे अंतराल के बाद किसी ईंट भट्ठे पर इस तरह गैर-कश्मीरी मजदूरों की हत्या की घटना ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं. बीते 10 दिनों के भीतर 'टारगेट किलिंग' की यह दूसरी बड़ी वारदात है, जिसमें अब तक तीन जानें जा चुकी हैं.
घाटी में लगातार हो रही इन लक्षित हत्याओं ने एक बार फिर 2019 और 2021 के उन काले दिनों की यादें ताजा कर दी हैं, जब रोजी-रोटी की तलाश में आए बाहरी मजदूरों को गोलियों का निशाना बनाया जाता था. आइए समझते हैं कश्मीर में 'टारगेट किलिंग' का पूरा पैटर्न और इतिहास...
ताजा हमला दक्षिण कश्मीर के केल्लम (किलम) इलाके में स्थित एक ईंट भट्ठे पर हुआ. शुक्रवार देर शाम, जब दिनभर की कड़ी मशक्कत के बाद मजदूर आराम कर रहे थे, तभी आतंकियों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दीं. छत्तीसगढ़ के रहने वाले मजदूर दीपक रात्रे ने गोलियों का शिकार होकर मौके पर ही दम तोड़ दिया. गंभीर रूप से घायल दूसरे मजदूर भूपिंदर को पहले GMC अनंतनाग ले जाया गया और फिर हालत बिगड़ने पर श्रीनगर के SKIMS (सौरा) रेफर किया गया. शनिवार सुबह इलाज के दौरान भूपिंदर भी जिंदगी की जंग हार गए.
ये खूनी सिलसिला केवल मजदूरों तक सीमित नहीं है. इससे ठीक कुछ दिन पहले दक्षिण कश्मीर के ही अनंतनाग शहर में आतंकवादियों ने एक स्थानीय पुलिस अधिकारी को बेहद करीब से गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था. बीते 10 दिनों के भीतर हुई इन दो वारदातों ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकी संगठन अब आम नागरिकों, सुरक्षाकर्मियों और गैर-कश्मीरी तबके में डर का माहौल पैदा करने की सोची-समझी रणनीति पर काम कर रहे हैं.
कश्मीर में अपनी रोजी-रोटी कमाने आने वाले मजदूर बार-बार आतंकियों के आसान निशाने बनते रहे हैं.
1. 31 जुलाई 2026 (कुलगाम): ईंट भट्ठे पर हमला कर छत्तीसगढ़ के दो मजदूरों दीपक रात्रे और भूपिंदर की हत्या.
2. 21 अक्टूबर 2024 (गांदरबल): सोनमर्ग में एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट साइट पर भीषण हमला हुआ, जिसमें एक स्थानीय डॉक्टर और 6 प्रवासी मजदूरों सहित 7 लोगों की जान गई थी.
3. 7 फरवरी 2024 (श्रीनगर): श्रीनगर के शहीद गंज इलाके में पंजाब के दो मजदूरों (अमृतपाल सिंह और रोहित मसीह) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
4. 17 अक्टूबर 2021 (कुलगाम): आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर बिहार के रहने वाले दो निर्दोष श्रमिकों को मौत के घाट उतारा था.
5. 29 अक्टूबर 2019 (कुलगाम): कटरोसू गांव में पश्चिम बंगाल से आए 5 निर्दोष मजदूरों की निर्मम हत्या कर दी गई थी.
सुरक्षा और रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, आतंकियों द्वारा प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाने के पीछे एक सोची-समझी रणनीति और गहरी बौखलाहट होती है.
1. आसान निशाना: ईंट भट्ठों, निर्माण स्थलों और दूर-दराज के इलाकों में काम करने वाले मजदूर सुरक्षा घेरे से बाहर होते हैं. आतंकियों के लिए इन पर हमला करना बेहद आसान होता है.
2. दहशत और आर्थिक चोट की साजिश: जब भी घाटी में विकास कार्य गति पकड़ते हैं, पर्यटन बढ़ता है और हालात सामान्य होने लगते हैं, तब आतंकी संगठन घाटी के आर्थिक पहिए को रोकने और बाहरी कामगारों के मन में खौफ पैदा करने के लिए ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं.
3. अपनी वजूद दर्ज कराने की कोशिश: सुरक्षा बलों के कड़े एक्शन और ध्वस्त होते आतंकी नेटवर्क के बीच, बौखलाए आतंकी संगठन ऐसी कायरना हरकतों के जरिए अपनी मौजूदगी का अहसास कराने का प्रयास करते हैं.
कुलगाम और अनंतनाग की घटनाओं के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर नए सिरे से बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है. इसके साथ ही, घाटी में स्थित सभी ईंट भट्ठों, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और प्रवासी मजदूरों के रुकने के स्थानों की सुरक्षा ऑडिट की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके.