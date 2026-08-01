TRF Terror Attack: दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में प्रवासी मजदूरों पर शुक्रवार को हुए आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या शनिवार को दो हो गई, क्योंकि श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (SKIMS) में घायल दूसरे मजदूर ने दम तोड़ दिया.
शुक्रवार शाम कुलगाम के केलम (या केल्लम) इलाके में एक ईंट भट्ठे पर काम कर रहे दो बाहरी मजदूरों पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की. दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे. उन्हें तुरंत अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (GMC) ले जाया गया, जहां उनमें से एक की मौत हो गई. दूसरे को बाद में बेहतर इलाज के लिए SKIMS रेफर किया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद शनिवार को उसकी भी मौत हो गई.
सुरक्षा बल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, इलाके की घेराबंदी की और हमलावरों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच चल रही है.
पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का ही एक हिस्सा और प्रॉक्सी माने जाने वाले संगठन 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' (TRF) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है. सोशल मीडिया पर फैल रहे संदेशों के मुताबिक, इस समूह ने बाहरी लोगों और जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवानों पर और हमले करने की चेतावनी दी है। खबरों के अनुसार, यही वह समूह है जिसने 22 जुलाई को अनंतनाग में पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया था.
घाटी में लगभग दस दिनों के भीतर यह दूसरा बड़ा आतंकी हमला है. 22 जुलाई को आतंकवादियों ने अनंतनाग के लाल चौक इलाके में जम्मू-कश्मीर पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी (या आशिक हुसैन) की बहुत करीब से गोली मारकर हत्या कर दी थी. यह हमला अमरनाथ यात्रा के रास्ते पर एक भीड़-भाड़ वाले बाजार इलाके में हुआ. इस घटना से पता चलता है कि टारगेटेड किलिंग (खास लोगों को निशाना बनाकर हत्या) का दौर फिर से शुरू हो गया है.
लगातार हुए इन हमलों ने कश्मीर में सुरक्षाकर्मियों और बाहरी नागरिकों की चुनिंदा हत्याओं के फिर से शुरू होने की चिंता बढ़ा दी है. यह एक ऐसा पैटर्न है जो हाल के वर्षों में सुरक्षा अभियानों के तेज होने और अनुच्छेद 370 हटने के बाद कुल आतंकी घटनाओं में भारी कमी आने के कारण काफी कम हो गया था.
कई वर्षों तक, घाटी में बाहरी मजदूरों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ इस तरह की चुनिंदा हिंसा का स्तर, उग्रवाद के शुरुआती दौर की तुलना में काफी कम रहा. सुरक्षा जानकारों का कहना है कि TRF जैसे संगठन बार-बार खुद को स्थानीय प्रतिरोध (लोकल रेजिस्टेंस) के तौर पर पेश करने की कोशिश करते हैं, जबकि वे पाकिस्तान स्थित संगठनों के पुराने तरीकों को ही अपनाते हैं: आसान लक्ष्यों (सॉफ्ट टारगेट), भाषा से पहचाने जाने वाले बाहरी मजदूरों और सुरक्षाकर्मियों को निशाना बनाकर डर फैलाना, आर्थिक गतिविधियों में बाधा डालना और सुर्खियां बटोरना.
छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से आए प्रवासी मजदूर कश्मीर की मौसमी मजदूर आबादी का एक अहम हिस्सा हैं, खासकर निर्माण कार्य, ईंट-भट्टों और बागवानी के क्षेत्र में. उन पर हमले बाहरी लोगों में दहशत फैलाने के मकसद से किए जाते हैं.
ताजा हत्याएं इस बात को रेखांकित करती हैं कि भले ही जम्मू-कश्मीर में हिंसा का कुल स्तर पिछले दशकों की तुलना में कम रहा है, लेकिन सीमा पार से समर्थित बचा-खुचा आतंकी इकोसिस्टम सुरक्षा बलों और बाहरी निवासियों को निशाना बनाकर चुनिंदा और हाई-प्रोफाइल हमले करने की कोशिशें जारी रखे हुए है. अनंतनाग और कुलगाम, दोनों घटनाओं की जांच चल रही है और सुरक्षा एजेंसियां इसके लिए जिम्मेदार मॉड्यूल को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं.