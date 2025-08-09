कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी.. सेना के 2 जवान शहीद, 11 घायल

Operation Akhal: भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स ने अपने बयान में बताया कि लॉन्स नायक प्रीतपाल सिंह और जवान हरमिंदर सिंह ने सर्वोच्च बलिदान दिया है. कुलगाम जिले के अखल में जारी अभियान के दौरान शनिवार सुबह-सुबह यह खबर आई कि सेना के दो जवान शहीद हुए हैं.
Kulgam Encounter: जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ निर्णायक जंग में सेना के दो जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है. कुलगाम जिले के अखल में जारी आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान शनिवार सुबह-सुबह यह खबर आई है कि एनकाउंटर में सेना के दो जवान शहीद हुए हैं और ग्यारह जवान घायल हो गए हैं. भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स ने अपने बयान में जवानों को श्रद्धांजलि दी है जिसमें लॉन्स नायक प्रीतपाल सिंह और जवान हरमिंदर सिंह शामिल हैं. शनिवार को इस एनकाउंटर का नौवां दिन है.
ऑपरेशन अखल का नौंवा दिन
असल में कुलगाम में सेना का ऑपरेशन अखल जारी है और शनिवार को इस नौंवा दिन है. यह भी जानकारी सामने आई है कि कुछ आतंकियों को भी मार गिराया गया है. यह 90 के दशक के बाद से घाटी का सबसे लंबा चलने वाला ऑपरेशन बन चुका है. भारत आतंकवाद के हर नेटवर्क को कुचलने के इरादे से यह ऑपरेशन चला रहा है जिसमें अब तक कई आतंकी मारे जा चुके हैं. इस अभियान की शुरुआत बीते शुक्रवार को हुई थी जब लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों की मौजूदगी की पक्की सूचना सुरक्षा एजेंसियों को मिली.
Operation AKHAL, Kulgam | Lance/Naik Pritpal Singh and Sepoy Harminder Singh made supreme sacrifice.
Indian Army expresses deepest condolences and stands in solidarity with the bereaved families. Operation continues: Chinar Corps, Indian Army pic.twitter.com/WtabIZ6Mf0
— ANI (@ANI) August 9, 2025
ऑपरेशन के पहले ही दिन की कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया था. जबकि दूसरे दिन दो और आतंकियों के मारे जाने की खबरें आईं. इस दौरान गोलीबारी और विस्फोटों से पूरा इलाका दहल गया. सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों ओर से घेर रखा है और अब भी तलाशी अभियान जारी है. पुलिस सूत्रों के अनुसार ऑपरेशन अंतिम चरण में है लेकिन सुरक्षाबलों को सतर्कता बरतनी पड़ रही है क्योंकि इलाके में विस्फोटकों की मौजूदगी की आशंका है.
आतंकियों की तलाश की जा रही
फिलहाल ऑपरेशन के नौवें दिन दो जवान शहीद हो गए हैं और ग्यारह घायल हो गए हैं. पूरे अभियान में बीस जवानों के घायल होने की खबरें हैं. भारतीय सेना की पैरा फोर्स, राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ इस अभियान को संयुक्त रूप से अंजाम दे रहे हैं. ड्रोन, हेक्साकॉप्टर और थर्मल इमेजिंग उपकरणों की मदद से आतंकियों की तलाश की जा रही है.
