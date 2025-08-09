कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी.. सेना के 2 जवान शहीद, 11 घायल
Advertisement
trendingNow12873339
Hindi Newsदेश

कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी.. सेना के 2 जवान शहीद, 11 घायल

Operation Akhal: भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स ने अपने बयान में बताया कि लॉन्स नायक प्रीतपाल सिंह और जवान हरमिंदर सिंह ने सर्वोच्च बलिदान दिया है. कुलगाम जिले के अखल में जारी अभियान के दौरान शनिवार सुबह-सुबह यह खबर आई कि सेना के दो जवान शहीद हुए हैं. 

Written By  Gaurav Pandey|Last Updated: Aug 09, 2025, 09:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी.. सेना के 2 जवान शहीद, 11 घायल

Kulgam Encounter: जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ निर्णायक जंग में सेना के दो जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है. कुलगाम जिले के अखल में जारी आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान शनिवार सुबह-सुबह यह खबर आई है कि एनकाउंटर में सेना के दो जवान शहीद हुए हैं और ग्यारह जवान घायल हो गए हैं. भारतीय सेना की चिनार कॉर्प्स ने अपने बयान में जवानों को श्रद्धांजलि दी है जिसमें लॉन्स नायक प्रीतपाल सिंह और जवान हरमिंदर सिंह शामिल हैं. शनिवार को इस एनकाउंटर का नौवां दिन है. 

ऑपरेशन अखल का नौंवा दिन
असल में कुलगाम में  सेना का ऑपरेशन अखल जारी है और शनिवार को इस नौंवा दिन है. यह भी जानकारी सामने आई है कि कुछ आतंकियों को भी मार गिराया गया है. यह 90 के दशक के बाद से घाटी का सबसे लंबा चलने वाला ऑपरेशन बन चुका है. भारत आतंकवाद के हर नेटवर्क को कुचलने के इरादे से यह ऑपरेशन चला रहा है जिसमें अब तक कई आतंकी मारे जा चुके हैं. इस अभियान की शुरुआत बीते शुक्रवार को हुई थी जब लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों की मौजूदगी की पक्की सूचना सुरक्षा एजेंसियों को मिली. 

ऑपरेशन के पहले ही दिन की कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया था. जबकि दूसरे दिन दो और आतंकियों के मारे जाने की खबरें आईं. इस दौरान गोलीबारी और विस्फोटों से पूरा इलाका दहल गया. सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों ओर से घेर रखा है और अब भी तलाशी अभियान जारी है. पुलिस सूत्रों के अनुसार ऑपरेशन अंतिम चरण में है लेकिन सुरक्षाबलों को सतर्कता बरतनी पड़ रही है क्योंकि इलाके में विस्फोटकों की मौजूदगी की आशंका है.

आतंकियों की तलाश की जा रही
फिलहाल ऑपरेशन के नौवें दिन दो जवान शहीद हो गए हैं और ग्यारह घायल हो गए हैं. पूरे अभियान में बीस जवानों के घायल होने की खबरें हैं. भारतीय सेना की पैरा फोर्स, राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ इस अभियान को संयुक्त रूप से अंजाम दे रहे हैं. ड्रोन, हेक्साकॉप्टर और थर्मल इमेजिंग उपकरणों की मदद से आतंकियों की तलाश की जा रही है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
गौरव पांडेय

देश-दुनिया-खेल की खबरों के विद्यार्थी हैं. राजनीतिक रुझानों पर ध्यान रखते हैं. तेज ब्रेकिंग करते हैं. विश्लेषण करने में एक्सपर्ट हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Kulgam

Trending news

भारत झुकेगा नहीं... टैरिफ वॉर के बीच पीयूष गोयल का ट्रंप को करारा जवाब
Piyush Goyal
भारत झुकेगा नहीं... टैरिफ वॉर के बीच पीयूष गोयल का ट्रंप को करारा जवाब
कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी.. सेना के 2 जवान शहीद, 11 घायल
Kulgam
कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी.. सेना के 2 जवान शहीद, 11 घायल
ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली
Shashi Tharoor
ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली
Aaj Ki Taza Khabar Live: कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 जवान शहीद; 11 घायल
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 जवान शहीद; 11 घायल
HC ने ठुकराई शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा आतंकी का बेटा
Delhi High Court
HC ने ठुकराई शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा आतंकी का बेटा
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
today weather update
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
DNA
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
DNA Analysis
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
DNA Analysis
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
Tamil Nadu
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
;