/जम्मू-कश्मीर में नशे के विरुद्ध युद्ध: हेरोइन, चरस-गांजे की खेप बरामद, पांच गिरफ्तार

कुलगाम पुलिस ने तीन अलग-अलग नाका चेकिंग के दौरान ड्रग्स और नशे की तस्करी के शक में 5 लोगों को पकड़कर हेरोइन, चरस और गांजे की खेप बरामद की है. पुलिस ने काजीगुंड और कुलगाम इलाकों में डायनामिक नाका चेकिंग के दौरान तीन अलग-अलग मौकों पर कुल मिलाकर 34.84 ग्राम हेरोइन, 27.4 ग्राम चरस और 377.2 ग्राम गांजे जैसा पदार्थ बरामद किया. इस एक्शन के दौरान अरेस्ट हुए लोगों के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.
पुलिस टीम ने एक ऐसे शख्स को रोका, जो नाका देखकर भागने की कोशिश कर रहा था. तलाशी लेने पर उसके पास से 8.84 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ (पैकेजिंग सहित) मिला. आरोपी की पहचान जाकिर अहमद चिची के तौर पर हुई है, जो बशीर अहमद चिची का बेटा है और बाबगाम, तहाब, पुलवामा का रहने वाला है.
काजीगुंड पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट की धारा 8/21 के तहत FIR नंबर 246/2026 दर्ज की गई है. मामले की जांच चल रही है.
पुलिस ने कुलगाम से काजीगुंड रेलवे स्टेशन की ओर जा रही एक स्विफ्ट कार (रजिस्ट्रेशन नंबर JK02CB-2431) को रोका. कार में सवार दो लोगों से 26 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद किया गया.
मोहम्मद शब्बीर, बेटा शब्दिन, निवासी गुर्जर बस्ती, बहू फोर्ट, जम्मू.
मंजूर अहमद, बेटा बशीर अहमद, निवासी मनोहर गोपाला, सांबा.
काजीगुंड पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट की धारा 8/21 और 29 के तहत FIR नंबर 248/2026 दर्ज की गई है. आगे की जांच जारी है.
कुलगाम पुलिस स्टेशन की एक टीम ने दो लोगों को पकड़ा, जिनके पास से 27.4 ग्राम चरस और 377.2 ग्राम गांजे जैसा नशीला पदार्थ मिला.
दोनों आरोपी यासिर गुलजार डार और मुजम्मिल मजीद गनी चिम्मर, डीएच पोरा के रहने वाले हैं. कुलगाम पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है.
पुलिस ने बताया कि ये बरामदगी जिले में नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए की जा रही नियमित लेकिन सघन नाका चेकिंग के दौरान हुई. सभी पांचों आरोपी हिरासत में हैं और संभावित सप्लाई नेटवर्क के बारे में आगे की जांच जारी है.
घाटी के युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए पुलिस-प्रशासन बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है. इसके अलावा DGP नलिन प्रभात ने खुद मोर्चा संभाल रखा है. उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ मिलकर लड़ने का आह्वान किया है.
DGP Nalin Prabhat calls for a collective fight against drug abuse, emphasising that protecting children and youth from the menace is a shared responsibility. He urges public participation in the anti-drug campaign and highlights the importance of a whole-of-government and society approach to combat drug trafficking. @JmuKmrPolice @airnewsalerts
— Akashvani News Jammu (@radionews_jammu) October 12, 2026
जम्मू-कश्मीर पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल्स से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 2026 में आक्रामक होकर ड्रग्स माफिया पर शिकंजा कसा है. पिछले महीने सितंबर में आतंकवाद और नशे के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई हुई. पुलिसिया एक्शन में करोड़ों रुपये की संपत्ति कुर्क करके लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
एलजी प्रशासन, जम्मू-कश्मीर की सरकार और जम्मू-कश्मीर पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां युवाओं को नशे के जाल से बचाने और उबारने के लिए सामूहिक प्रयास कर रही हैं.