/कुलगाम हमले का मास्टरमाइंड बेनकाब, लश्कर के मोहम्मद लतीफ ने दागी थीं गोलियां, पाक में बैठा सज्जाद जट्ट निकला आका

Kulgam Terror Attack: खुफिया सूत्रों का मानना है कि जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में प्रवासी मजदूरों पर हुआ टारगेटेड आतंकी हमला पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के ऑफशूट टीआरएफ ने अंजाम दिया है. मुख्य संदिग्ध मोहम्मद लतीफ है, जो कुलगाम का ही रहने वाला है और LeT में शामिल होने के बाद से लापता था. वह LeT के बड़े कमांडर जाकिर गनई का करीबी सहयोगी था.
गनई 5 जुलाई को शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया था (उसका शव कई दिनों तक चले ऑपरेशन के बाद लगभग 8 जुलाई को मिला था). गनई के मारे जाने के बाद, लतीफ सुरक्षा घेरे से भाग निकला था. लतीफ और जाकिर दिसम्बर में 25 में अनंतनाग में देखे गए थे जब उनकी तस्वीर एक सीसीटीवी में कैद हुई थी.
एजेंसियों का मानना है कि लतीफ ने कुलगाम हमला खुद ही किया है ताकि यह दिखाया जा सके कि उसका मॉड्यूल अभी भी हमले करने में सक्षम है. फोरेंसिक सबूत उसे इस अपराध से मजबूती से जोड़ते हैं: हमले में इस्तेमाल हुई खास AK-47 राइफल वही है जो लतीफ को दी गई थी. इसी राइफल का इस्तेमाल उसने पहले अनंतनाग में हुए टारगेटेड हमलों में मुख्य हथियार के तौर पर किया था. कुलगाम में हुए 'हिट-एंड-रन' हमले के लिए जांचकर्ताओं ने एक रणनीतिक बदलाव देखा है.
खबरों के मुताबिक, गोलीबारी के लिए उसने छोटी और आसानी से छिपाई जा सकने वाली पिस्तौल का इस्तेमाल किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, लतीफ और उसका एक साथी मोटरसाइकिल पर सवार होकर पिछली रात करीब 8:30 बजे केलम गांवों में एक ईंट भट्ठे के पास प्रवासी मजदूरों के पास पहुंचे. उन्होंने पहचान पत्र चेक किए और बहुत करीब से गोलीबारी की. घटनास्थल से मिले सबूत और चश्मदीदों के बयानों से सुरक्षाबलों को पता चलता है कि हमलावर दो थे.
खुफिया सूत्रों का मानना है कि इस गोलीबारी की साजिश सीमा पार बैठे LeT के हैंडलर्स ने रची थी. शक मुख्य रूप से सज्जाद जट्ट / सैफुल्ला पर है, जो पाकिस्तान में रहने वाला LeT का सीनियर हैंडलर है और दक्षिण कश्मीर में पहले हुई टारगेटेड हत्याओं से जुड़ा रहा है.
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने पहले भी पहलगाम आतंकी हमले समेत कई बड़े हमलों के सिलसिले में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल भी किया है. सुरक्षा बलों-जिनमें भारतीय सेना, CRPF और जम्मू-कश्मीर पुलिस शामिल हैं- ने इलाके में बड़े पैमाने पर घेराबंदी और तलाशी अभियान (कॉर्डन-एंड-सर्च ऑपरेशन) शुरू किया है. स्थानीय हमलावरों और सीमा पार बैठे LeT हैंडलर्स (जिनमें जट्ट भी शामिल है) के बीच सटीक डिजिटल और ऑपरेशनल लिंक का पता लगाने की कोशिशें जारी हैं.
बता दें कि कुलगाम में आतंकवादियों द्वारा राज्य के बाहर के दो मजदूरों की हत्या के ठीक एक दिन बाद, आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षा की समीक्षा के लिए एक हाई-लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की. LG सिन्हा ने सभी डिप्टी कमिश्नरों और SSPs को निर्देश दिया कि वे जम्मू-कश्मीर के बाहर से आए मजदूरों की सुरक्षा के लिए बनाए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SoPs) की पूरी समीक्षा करें. उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि नियोक्ता (employers) यह पक्का करें कि देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए सभी मजदूरों को बीमा मिले और उनकी जानकारी स्थानीय पुलिस और जिला अधिकारियों के पास दर्ज हो. सिन्हा ने कहा कि हमें आतंकवादियों को खत्म करने के लिए सटीक और असरदार एंटी-टेरर ऑपरेशन तेज करने होंगे. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कुलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों का सम्मानजनक अंतिम संस्कार सुनिश्चित करें और पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद दें.
Today, chaired a high-level review meeting on the security situation across J&K UT with the Chief Secretary, DGP, Principal Secretary, Home, ADGP CID, senior police and civil administration officers, DCs and SSPs. pic.twitter.com/85meYBgQnf
Manoj Sinha (@manojsinha_) August 1, 2026
मीटिंग में मुख्य सचिव अटल डुल्लू, DGP नलिन प्रभात, गृह विभाग के प्रधान सचिव चंद्रकर भारती और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. कल शाम आतंकवादियों ने कुलगाम जिले के किलामु गांव में एक ईंट भट्ठे पर राज्य के बाहर के प्रवासी मजदूरों पर गोलीबारी की. छत्तीसगढ़ के दो मजदूरों में दीपक और भूपेंद्र को निशाना बनाया गया. दीपक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल दूसरे मजदूर की अस्पताल में मौत हो गई, जिससे मरने वालों की संख्या दो हो गई. सुरक्षा बलों ने हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके में तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जो अभी भी जारी है.