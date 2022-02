कुमार विश्वास ने फिर साधा निशाना, कहा- खालिस्तानियों का विरोध नहीं करेंगे केजरीवाल

नई दिल्ली: कवि कुमार विश्वास और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है. केंद्र सरकार की तरफ से कुमार विश्वास को मिली Y कैटेगरी की सुरक्षा पर बातचीत करते हुए कवि ने कहा.'न तो मैंने वाई श्रेणी की सुरक्षा मांगी और न ही मुझे चाहिए. मुझे सुरक्षा को लेकर अधिकारियों की ओर से कोई संदेश नहीं मिला है. अपने नागरिकों की सुरक्षा के बारे में सोचना एजेंसियों और सरकार का काम है. मैं उनसे (केजरीवाल) के संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूं'.

आगे कुमार विश्वास ने कहा,'अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी नहीं कहा कि वह खालिस्तानियों का विरोध करेंगे. अगर वह ऐसा करते तो उसमें निवेश करने वाले लोग नाखुश होंगे. मैंने गुस्से में जो कहा और उसकी प्रतिक्रिया ने साबित कर दिया कि मैं सही था.न तो मैंने अपना इस्तीफा दिया और न ही उसमें मुझे हटाने की हिम्मत थी.'

