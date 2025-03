मैं शेर का बच्चा... कुणाल कामरा बवाल पर अब आया एकनाथ शिंदे की ललकार का वीडियो

कुणाल कामरा के आपत्तिजनक जोक पर महाराष्ट्र की राजनीति गरमा गई है. सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ कह दिया है कि इस तरह की चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने कॉमेडी शो में एक गीत के जरिए एकनाथ शिंदे पर तंज कसा था. अब 24 घंटे के भीतर शिंदे की ललकार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आ गया है.

हां, इस वीडियो में दिखाई देता है कि शिंदे गरजते हुए कहते हैं, 'है शेर का बच्चा है, शेर का बच्चा, खुलेआम किया. हिम्मत है. हिम्मत है तुम्हारे में. अरे जनता ने तम्हें तुम्हारी जगह दिखा दी.' तीन दिन पुराने भाषण के इस हिस्से को कामरा के उस तंज के जवाब के तौर पर शेयर किया जा रहा है, जिसमें शिंदे पर शिवसेना छीनने का आरोप लगाया गया है. महाराष्ट्र विधानसभा में शिंदे तीन दिन पहले उद्धव ठाकरे पर जमकर बरसे थे. यह वीडियो उसी समय का है. आप भी देखिए.

उद्धव ठाकरे ने आज खुलकर कुणाल कामरा का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि कुणाल कामरा ने कुछ भी गलत नहीं कहा है. जो गद्दार है उसे गद्दार कहना हमला नहीं है. पूरा गाना सुनिए.

#WATCH | On Kunal Kamra row and vandalism by Shiv Sena (Shinde faction) workers, Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray says, "I don't think Kunal Kamra said anything wrong. Calling 'gaddar', a 'gaddar' is not an attack on anyone...Hear the full song (from Kunal Kamra's show) and… pic.twitter.com/MKZAs8N90T

— ANI (@ANI) March 24, 2025