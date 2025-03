'बर्दाश्त नहीं करेंगे', शिवसेना के बाद अब कुणाल कामरा को फडणवीस की दो टूक, विपक्ष बरसा

Kunal Kamra Controversy Live Updates: कॉमेडियन कुणाल कामरा के बयान के बाद महाराष्ट्र में सियासी बवाल मच गया है. डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने कामरा को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है. दूसरी तरफ उद्धव गुट कॉमेडियन के बचाव में दिख रहा है. यानी महाराष्ट्र की राजनीति अब कामरा के बयान पर दो गुट में बंट गई है. एक गुट कामरा के बयान का समर्थन कर रहा है तो दूसरा गुट तत्काल गिरफ्तार करने की मांग कर रहा है.

सबसे पहले देखें कुणाल कामरा का वीडियो, जिसपर मचा है बवाल

शिवसैनिकों की कामरा को धमकी, गिरफ्तारी की मांग

शिंदे गुट के नेताओं ने कामरा का जमकर विरोध जताया है. पार्टी नेताओं ने कॉमेडियन को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी. शिवसेना सांसद नरेश म्हास्के ने चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें सांप की दुम पर पैर नहीं रखना चाहिए. उन्होंने कहा कि कुणाल कामरा एक किराए के कॉमेडियन हैं, और वह कुछ पैसों के लिए हमारे नेता पर टिप्पणी कर रहा हैं. महाराष्ट्र की बात तो दूर, कुणाल कामरा पूरे भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से नहीं जा सकते, शिवसैनिक उन्हें उनकी जगह दिखा देंगे. उनका कहना है कि हमें संजय राउत और शिवसेना (यूबीटी) के लिए दुख है कि उनके पास हमारे नेता पर टिप्पणी करने के लिए कोई पार्टी कार्यकर्ता या नेता नहीं बचा है, यही वजह है कि वे इस काम के लिए उनके (कुणाल कामरा) जैसे लोगों को काम पर रख रहे हैं... हम बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा का पालन करते हैं, और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कुणाल कामरा न तो महाराष्ट्र में और न ही देश में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूम सके. कुणाल कामरा को करारा जवाब मिलेगा, और वह आकर अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगेंगे.

कामरा के स्टूडियों में तोड़फोड़, 'पिक्चर अभी बाकी है'

शिंदे पर बयान के बाद शिवसैनिकों ने मुंबई के खार इलाके में स्थित कामरा के स्टूडियो में तोड़फोड़ की और उस होटल पर भी हमला बोला था, जिसमें कथित तौर पर कॉमेडियन ने ये वीडियो शूट किया था. तोड़फोड़ के इस मामले में शिवसेना युवा सेना के जनरल सेक्रेटरी राहुल कनाल को पुलिस ने उठाया था.

तोड़फोड़ को लेकर अपने खिलाफ दर्ज FIR पर शिवसेना युवा सेना (शिंदे गुट) के महासचिव राहुल कनाल ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया "यह कानून को हाथ में लेने की बात नहीं है. यह पूरी तरह से आपके आत्मसम्मान की बात है. जब बात बुजुर्गों या देश के सम्मानित नागरिकों की आती है... जब आपके बुजुर्गों को निशाना बनाया जाता है, तो आप उस मानसिकता के किसी व्यक्ति को निशाना बनाएंगे... संदेश (कुणाल कामरा के लिए) स्पष्ट है, 'अभी तो यह ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है.' जब भी आप मुंबई में होंगे, आपको शिवसेना शैली में अच्छा सबक मिलेगा..."

शिवसेना गुट के 19 पर ‌एफआईआर

शिवसेना युवा सेना (शिंदे गुट) के महासचिव राहुल कनाल और 19 अन्य के खिलाफ कल हैबिटेट स्टैंडअप कॉमेडी सेट पर तोड़फोड़ करने के आरोप में FIR दर्ज़ की गई. बीएनएस और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है.

शिंदे गुट को बीजेपी का साथ

कुणाल कामरा का उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर किए गए कटाक्ष को भाजपा विधायक राम कदम ने 'ओछी पब्लिसिटी' करार दिया है. उन्होंने कहा कि कुणाल कामरा जिस प्रकार की भाषा और बर्ताव देश के शीर्ष नेता और पत्रकारों के लिए करते हैं, अब समय आ गया है वह जहां मिलें उन पर कालिख पोत दी जाए. राम कदम ने कहा, "ओछी पब्लिसिटी पाने के चक्कर में कुणाल कामरा अब सारी हदें पार कर चुके हैं. वह जब भी चाहें, जब भी उनका मन करे, किसी के लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं. उन्हें क्या हो गया है? एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री हैं, वह सम्मानित व्यक्ति हैं.

विपक्ष का हल्लाबोल

एकनाथ शिंदे का बचा हुआ इमेज भी खत्म हो जाएगा- प्रियंका चतुर्वेदी

शिवसेना-यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एकनाथ शिंदे पर की गई कुणाल कामरा की टिप्पणी का बचाव किया है. उन्होंने कहा कुणाल कामरा ने जो कहा है उसमें सच्चाई है. इसी सरकार ने नागपुर में आग लगाया था, अब मुंबई में आग लगा रही है. कुणाल कामरा ने मनमोहन सिंह का भी मजाक उड़ाया था, उन्होंने सच्चाई बताई है. इस वीडियो से एकनाथ शिंदे का बचा हुआ इमेज भी खत्म हो जाएगा. प्रियंका एक ट्वीट में लिखती हैं कि प्रिय कुणाल, मजबूत बनोजिस आदमी और गिरोह का तुमने पर्दाफाश किया है, वह तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा और उसके बिकाऊ लोग भी, लेकिन समझो कि राज्य के निवासी भी यही भावना रखते हैं!

और जैसा कि वॉल्टेयर ने कहा था~ मैं तुम्हारे मन की बात कहने के अधिकार की मरते दम तक रक्षा करूंगा.

महाराष्ट्र में गुंडाराज लाया जा रहा है- संजय राउत

कॉमेडियन कुणाल कामरा की एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी के बाद तोड़-फोड़ को लेकर शिवसेना-यूबीटी नेता संजय राउत ने निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में गुंडाराज लाया जा रहा है.

एकनाथ शिंदे पर कुणाल कामरा की टिप्पणी को लेकर अजीत पवार ने क्या कहा?

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कॉमेडियन कुणाल कामरा की 'गद्दार' वाली टिप्पणी पर कहा, "मैंने देखा है कि किसी को भी कानून, संविधान और नियमों से परे नहीं जाना चाहिए. सभी को अपने अधिकारों के भीतर बोलना चाहिए. मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि पुलिस विभाग को उनके बयानों के कारण हस्तक्षेप न करना पड़े."

महाराष्ट्र सीएम ने कुणाम कामरा मामले में क्या कहा?

महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "स्टैंड-अप कॉमेडी करने की आज़ादी है, लेकिन वह जो चाहे बोल नहीं सकते. महाराष्ट्र की जनता ने तय कर लिया है कि गद्दार कौन है. कुणाल कामरा को माफ़ी मांगनी चाहिए. यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. कॉमेडी करने का अधिकार है, लेकिन अगर यह जानबूझकर हमारे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है, तो यह ठीक नहीं है. कुणाल कामरा ने राहुल गांधी द्वारा दिखाई गई वही लाल संविधान की किताब पोस्ट की है. दोनों ने संविधान नहीं पढ़ा है. संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, लेकिन इसकी सीमाएँ हैं. लोगों ने 2024 के विधानसभा चुनावों में हमें वोट दिया और समर्थन दिया. जो देशद्रोही थे, उन्हें लोगों ने घर भेज दिया. लोगों ने बालासाहेब ठाकरे के जनादेश और विचारधारा का अपमान करने वालों को उनकी जगह दिखा दी. कोई हास्य पैदा कर सकता है, लेकिन अपमानजनक बयान देना स्वीकार नहीं किया जा सकता. कोई दूसरों की स्वतंत्रता और विचारधारा का अतिक्रमण नहीं कर सकता. इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता."





अब जानें पूरा कुणाल कामरा का मामला, महाराष्ट्र में मच गया बवाल

कुणाल कामरा ने अपनी कॉमेडी के दौरान महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री पर कथित रूप से अभद्र गाने गाए थे. इस पर शिवसेना कार्यकर्ताओं में नाराजगी फैल गई और उन्होंने कामरा के खार स्थित दफ्तर में तोड़फोड़ कर दी. इस पूरे घटनाक्रम के बाद, सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई है. कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि कॉमेडी की भी एक सीमा होनी चाहिए.