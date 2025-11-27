Advertisement
देश

Kunal Kamra एक बार फिर विवादों में, अभद्र टी-शर्ट पहन RSS को चिढ़ाया, BJP-शिवसेना ने उठाई कार्रवाई की मांग

Kunal Kamra latest controversy: विवादित स्टैंड अप कॉमेडियन अपने हरकतों से एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. उन्होंने एक अभद्र टी-शर्ट पहनकर भद्दे तरीके से RSS का मजाक उड़ाया है. उनकी इस हरकत पर बीजेपी और शिवसेना भड़क गए हैं.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 27, 2025, 11:38 PM IST
Kunal Kamra mocks RSS by wearing T-shirt: कॉमेडियन कुणाल कामरा फिर से विवादों में आ गए हैं. इस बार वजह उनकी उस टी-शर्ट बनी है, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया. इस टी-शर्ट को लेकर आरोप है कि इसमें RSS का मज़ाक उड़ाया गया है. टी-शर्ट में एक कुत्ते की तस्वीर के साथ RSS का नाम देखा गया, जिसे कई लोग अपमानजनक मान रहे हैं. 

'पोस्ट करने वाले के खिलाफ हो कार्रवाई'

जैसे ही यह फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, बीजेपी और उसकी सहयोगी शिवसेना ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. दोनों दलों ने उन्होंने कहा कि यह पोस्ट आपत्तिजनक है और कामरा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए. महाराष्ट्र के वरिष्ठ BJP नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने स्पष्ट किया कि ऐसे पोस्ट करने वाले के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट दर्ज की जाएगी. 

'RSS पर अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं'

वहीं शिवसेना के मंत्री संजय शिरसाट ने भी कामरा की टी-शर्ट वाले पोस्ट की कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा कि कामरा पहले भी राजनीतिक हस्तियों पर विवादित टिप्पणियां कर चुके हैं. अब उन्होंने सीधे RSS पर अपमानजनक टिप्पणी की है. जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.

वहीं नागपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने पहुंचकर  गए और FIR करने की मांग की. कार्यकर्ताओं ने नागपुर शहर के गणेश पेठ पुलिस स्टेशन में ज्ञापन देते हुए कुणाल कामरा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की मांग की. भाजपा युवा मोर्चा की ओर से इस दौरान 'संघ के सम्मान में भाजपा युवा मोर्चा मैदान में' जैसे नारे पुलिस स्टेशन के बाहर लगाए गए.

कुणाल कामरा ने अपनी सफाई में क्या कहा?

वहीं कामरा ने अपनी सफाई में कहा कि यह फोटो किसी 'कॉमेडी क्लब' में नहीं खींची गई थी और पोस्ट का मकसद किसी का मजाक उड़ाना नहीं था. फिलहाल यह देखना बाकी है कि पुलिस इस मामले पर क्या स्टैंड लेती है.  

