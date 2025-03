एकनाथ शिंदे पर कॉमेडियन कुणाल कामरा ने मारा जोक तो भड़की शिवसेना, होटल में की तोड़फोड़

Kunal Kamra: महाराष्ट्र में स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा के एक शो के बाद बड़ा बवाल खड़ा हो गया. कॉमेडियन का शो मुंबई के जिस होटल में हुआ था वहां पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया और जमकर तोड़फोड़ मचाई. दरअसल कामरा ने अपने शो में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसा था, जिसको लेकर यह पूरा बवाल खड़ा हुआ.

एकनाथ शिंदे को बोला गद्दार

कुणाल कामरा का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वह एकनाथ शिंदे को गद्दार बोलते हुए नजर आ रहे हैं. इससे शिवसैनिक भड़क गए. कॉमेडी शो के बाद शिवसेना कार्यकर्ता होटल यूनिकॉन्टिनेंटल के ऑडिटोरियम पहुंचे और वहां हंगामा कर खूब तोड़फोड़ की. उनकी मांग थी की कामरा के खिलाफ FIR दर्ज हो. बता दें कि कुणाल कामरा ने अपनो शो में पीएम मोदी और अमित शाह पर भी तंज कसा है.



शिवसेना पर ली चुटकी

कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे और शिवसेना पर चुटकी लेते हुए कहा,' शिवसेना BJP से बाहर आ गई, फिर शिवसेना खुद शिवसेना से बाहर आ गई. फिर NCP, NCP से निकली. एक वोटर को 9 बटन दे दिए. सब कन्फ्यूज हो गए. चालू एक व्यक्ति ने किया था. जो मुंबई के बहुत बड़े जिले ठाणे से आते हैं.'

कुणाल कामरा तंज कसते हुए एकनाथ शिंदे पर गाना गाने लगते हैं.

शिवसेना सांसद का बयान

कुणाल कामरा की इस कॉमेडी पर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और उद्धव की शिवसेना के संजय राउत ने कामरा का समर्थन करते हुए एक 'X' पर एक पोस्ट किया है. वहीं दूसरी ओर शिवसेना के नेता कॉमेडियन की आलोचना कर रहे हैं. इसको लेकर ठाणे से सांसद नरेश म्हस्के ने कामरा को लेकर कहा,' कुणाल कामरा एक किराए का कॉमेडियन है. वह कुछ पैसों के लिए हमारे नेता पर कमेंट कर रहा है. महाराष्ट्र की बात तो दूर वह भारत में कहीं भी आजादी से नहीं जा सकता, शिवसैनिक उसे उसकी जगह दिखा देंगे.

#WATCH | Mumbai: On comedian Kunal Kamra's remarks on Shiv Sena Chief and Maharashtra DCM Eknath Shinde, party MP Naresh Mhaske says, "Kunal Kamra is a hired comedian, and he is making comments on our leader for some money. Let alone Maharashtra, Kunal Kamra cannot freely go… pic.twitter.com/UxXtbcnnTh

