कामरा की RSS वाली टी-शर्ट पर बड़ा बवाल, BJP ने कॉमेडियन के खिलाफ दी पुलिस कार्रवाई की चेतावनी

BJP Warns Police Action: कॉमेडियन कुणाल कामरा ने सोशली मीडिया पर पोस्ट डालकर नया विवाद खड़ा कर दिया है. उन्होंने एक टी-शर्ट पहनी जिसे पहनकर उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ(RSS)पर कथित तौर पर निशाना साधा है. इस पोस्ट पर BJP और सहयोगी शिवसेना ने तुरंत ही गुस्से वाली प्रतिक्रिया दी है. दोनों पार्टियों ने कॉमेडियन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की चेतावनी दी है. सोमवार को इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई कामरा की तस्वीर में वह एक ऐसी टी-शर्ट पहने दिख रहे थे जिस पर कुत्ते की तस्वीर बनी थी.

भाजपा ने दर्ज की आपत्ति

इस तस्वीर पर महाराष्ट्र के मंत्री और BJP के नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग ऑनलाइन आपत्तिजनक चीजें पोस्ट करेंगे उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जा सकती है. PTI के मुताबिक, बानवकुले ने कहा, पुलिस ऐसे किसी भी आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले के खिलाफ कार्रवाई करेगी.

यह भी पढ़ें: 'दो दशकों में भारत पूरा करेगा आजादी के 100 साल...', संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने लिखा देशवासियों के नाम खत, की ये बड़ी अपील

Add Zee News as a Preferred Source

शिवसेना की कार्रवाई की मांग

इसी बीच भाजपा की सहयोगी शिवसेना ने भी कामरा के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री संजय शिरसाट ने BJP से इस पोस्ट पर सख्त जवाब देने को कहा है. उन्होंने अपनी बात रखते हुए PM Modi और महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कामरा की पुरानी टिप्पड़ियों का भी जिक्र किया. शिरसाट ने आगे कहा, पहले इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा था और अब RSS पर हमला करने की हिम्मत की है और भाजपा को इसका जवाब देना चाहिए.

शिवसेना की नाराजगी

इस साल की शुरुआत में मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो में एक शो के दौरान कामरा की मजाकिया बातों से शिवसेना बहुत नाराज हो गई थी. शो के दौरान, कामरा ने बॉलीवुड फिल्म दिल तो पागल है के गाने भोली सी सूरत की नकल गाई थी. माना जाता है कि ऐसा करके उन्होंने शिवसेना पर निशाना साधा था.

यह भी पढ़ें: Constitution Day 2025: ये है भारतीय संविधान का सबसे ताकतवर आर्टिकल, जानें क्या है इसकी शक्तियां

तोड़फोड़ और FIR

शो होने के बाद शिवसेना के युवा समूह ने हैबिटेट कॉमेडी स्थल पर तोड़फोड़ की थी. इसके अलावा कॉमेडियन के खिलाफ कई FIR भी दर्ज की गई थीं. इस पुरानी घटना की तरफ इशारा करते हुए कामरा ने सोमवार को अपने नए पोस्ट में कहा कि, यह तस्वीर किसी कॉमेडी क्लब में नहीं खींची गई थी.