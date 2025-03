'वो मर जाएगा, लेकिन झुकेगा नहीं...', कुणाल कामरा विवाद पर बोले संजय राउत, पुष्पा स्टाइल में दिया जवाब

Kunal Kamra Row: स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा का महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर तंज कसने को लेकर खूब विवाद चल रहा है. शिवसेना के समर्थक कॉमेडियन को धमकी दे रही हैं तो वहीं हैबिटेट कॉमेडी क्लब में हुए उनके शो पर भी खूब तोड़फोड़ मचाई है. कामरा को उनके जोक के लिए पुलिस की ओर से समन भी भेजा गया है. वहीं कामरा ने भी मांफी मांगने से साफ मना कर दिया है. अब उन्होंने एक और तंज कसते हुए अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है.

कामरा ने शेयर किया वीडियो

दरअसल कुणाल कामरा ने बीते दिन 25 मार्च 2025 को सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'X'पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उनके मुंबई में आयोजित हुए स्टैंडअप शो और शो के बाद हुई तोड़फोड़ और विरोध का क्लिप दिखाया गया है.

वीडियो में कुणाल कामरा के स्टैंडअप कॉमेडी में गाए हुए एक विवादित गाने को जोड़ा गया है. इसमें शिवसेना के समर्थकों को स्टूडियो में तोड़फोड़ मचाते हुए भी देखा जा रहा है.'

संजय राउत का रिएक्शन

कुणाल कामरा की ओर से शेयर किए गए इस वीडियो पर शिवसेना (UBT) के नेता संजय राउत ने रिएक्शन दिया है.

उन्होंने कामरा के इस पोस्ट को अपनी टाइमलाइन में शेयर करते हुए लिखा,' ये तो अपून जैसा निकला, ये भी झुकेगा नहीं साला, जय महाराष्ट्र.' बता दें कि संजय राउत इस पूरे मामले में कुणाल कामरा का समर्थन कर रहे हैं. उन्होंने कहा था कि कुणाल कामरा ने उसी स्थिति पर बात की है, जो महाराष्ट्र में उत्पन्न हुई है.

कामरा को लेकर बयान

संजय राउत ने कुणाल कामरा को लेकर बयान भी दिया है. उन्होंने कहा,' कामरा ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्हें मैं सालों से जानता हूं. वह धमकी से डरने वाले कलाकार नहीं है. वह मर जाएगा, लेकिन झुकेगा नहीं. यह धमकी अपने पास रखो. सत्ता है और उसकी मस्ती है.'

#WATCH | On the Kunal Kamra controversy, Shiv Sena (UBT) MP Sanjay Raut says, "I know him, and he can never be scared of threats. These threats are a show of power....I agree with what Yogi ji said (on misuse of free speech), but what wrong did Kunal Kamra say?" pic.twitter.com/srad2XF2tE

— ANI (@ANI) March 26, 2025