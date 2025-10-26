नशे में गाड़ी चलाने वाले आतंकवादी... कुरनूल बस हादसे पर बोले हैदराबाद के कमिश्नर; दी कड़ी चेतावनी

Kurnool Bus Fire Tragedy: आंध्र प्रदेश के कुरनूल में हुए भीषण बस हादसे में 20 लोगों की मौत के बाद पूरे राज्य में शोक और गुस्से का माहौल है. हादसे की जांच में सामने आया है कि यह त्रासदी एक नशे में बाइक सवार की लापरवाही के कारण हुई. इस घटना पर हैदराबाद के पुलिस आयुक्त वी.सी. सज्जनार ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि नशे में वाहन चलाने वाले आतंकवादी हैं और उनके प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी.

सज्जनार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि नशे में धुत ड्राइवर आतंकवादी होते हैं और उनकी हरकतें हमारी सड़कों पर किसी आतंकी घटना से कम नहीं हैं. कुरनूल की भयावह बस दुर्घटना, जिसमें 20 निर्दोष लोगों की जान चली गई, सही मायनों में कोई दुर्घटना नहीं थी. यह एक नशे में धुत बाइक सवार के लापरवाह और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण हुआ.

सज्जनार ने कहा कि हैदराबाद में हम नशे में गाड़ी चलाने के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस का रुख अपना रहे हैं. नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए हर व्यक्ति पर कानून की पूरी सख़्ती बरती जाएगी. निर्दोष लोगों की जान जोखिम में डालने वालों के लिए कोई रियायत, कोई छूट और कोई दया नहीं होगी. अब समय आ गया है कि हम एक समाज के रूप में नशे में गाड़ी चलाने को गलती कहना बंद करें. यह एक ऐसा अपराध है जो जिदगी को तहस-नहस कर देता है और इसके लिए सजा मिलनी चाहिए.

हादसे में गई थी 20 लोगों की जान

सज्जनार ने कहा कि कुरनूल की भयावह बस दुर्घटना, जिसमें 20 निर्दोष लोगों की जान गई, असल में कोई ‘दुर्घटना’ नहीं बल्कि रोकी जा सकने वाली हत्या थी. पुलिस आयुक्त ने बताया कि बाइक सवार, जिसकी पहचान बी. शिव शंकर के रूप में हुई है, से शराब के नशे में था. सीसीटीवी फुटेज के अनुसार वह रात 2:24 बजे पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाता दिखा, और मात्र 15 मिनट बाद रात 2:39 बजे उसने बाइक पर नियंत्रण खो दिया जिससे यह भीषण टक्कर हुई. जांच में खुलासा हुआ कि शिव शंकर और उसकी साथी एरी स्वामी एक ढाबे से खाना और शराब पीकर लौट रहे थे. शिव बाइक चला रहा था जबकि एरी पीछे बैठा था. एरी ने स्वीकार किया कि दोनों नशे में थे. बाइक डिवाइडर से टकराने के बाद बस के नीचे आ गई, जिससे बस का ईंधन टैंक फट गया और आग लग गई. इस भीषण आग में 20 बस यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि शिव शंकर की भी घटनास्थल पर ही मौत हो गई. सज्जनार ने कहा कि नशे में गाड़ी चलाने वाले हर मायने में आतंकवादी हैं. वे जीवन, परिवार और भविष्य को नष्ट कर देते हैं. ऐसे कृत्य किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि हैदराबाद पुलिस नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाएगी. उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि समा नशे में वाहन चलाने को गलती कहना बंद करे. यह एक गंभीर अपराध है, जो निर्दोष लोगों की जान लेता है और इसके लिए कठोर दंड मिलना चाहिए.